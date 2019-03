KANONETAPPE: Tarjei Bø sendte lillebror Johannes Thingnes Bø ut på sisteetappe med over 40 sekunders ledelse på VM-stafetten. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Tommel opp fra Tarjei Bø: Overlegent VM-gull på stafetten

ÖSTERSUND (VG) Storebror Tarjei Bø (30) sørget for at sisteetappen til lillebror Johannes Thingnes Bø (25) ble en lek.

Publisert: 16.03.19 17:42 Oppdatert: 16.03.19 17:55







Resultater 4 x 7,5km stafett herrer Dermed har vi følgende resultater: Norge, 1.12,03 Tyskland, + 38,1 sekunder Russland, + 1.04 Tsjekkia, + 1.20 Slovenia, + 1.22 Frankrike, + 1.37 Sverige, + 1.37 Østerrike, + 2 Bulgaria, + 2.03 Hviterussland, + 2.04 Vis mer vg-expand-down

Alle de fire norske stafettherrene gjorde jobben lørdag ettermiddag.

Thingnes Bø hadde all tid i verden til å ta med seg et stort norsk flagg over mållinjen. Norge var til slutt 38 sekunder foran Tyskland.

Russland ble nummer tre. Over minuttet bak Norge.

Se de norske herrene vinne her:

Vetle Sjåstad Christiansen gikk Norge opp fra 10. til 2. plass på den andre etappen.

Han skjøt to fulle hus.

Tarjei Bø og Frankrike fikk en solid ledelse til resten.

Økte hele tiden

Til første skyting var Bø den råeste. Alle blinkene rett ned, og ut i ledelse med nesten ti sekunder.

Storebror Bø økte inn til stående skyting. Så ble det to bom. Men Simon Desthieux bommet fire ganger og måtte ut i strafferunde.

– Jeg hadde en fantastisk dag. Min beste dag her, sier Bø til NRK under sending.

GULLGUTTER: Norge tok VM-gull på stafett. Fra venstre: Lars Helge Birkeland, Vetle Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Tarjei ga lillebror Johannes ei luke på 43,5 sekunder til Frankrike og Tyskland foran sisteetappen.

les også Thingnes Bø tror «gullalderen» starter nå

Ankermannen økte også i snøværet under lyskasterne i Sverige. Han kunne kose seg med over ett minutts ledelse inn til siste skyting.

Tre bom

Så skjøt han tre bom, og pulsen kunne gå litt opp. En bom til og det hadde blitt strafferunde. Men han brukte alle ekstraskuddene på beste måte.

– Tre bom var vel i overkant. Men vi regnet ut at han kunne tatt en strafferunde og, sier Tarjei Bø til NRK.

For gullet var sikret.

Det er to år siden forrige VM-stafett, da ble de norske herrene nummer åtte, hele to minutter og 22 sekunder bak gullvinner Russland.

les også Norsk stafettgull etter svensk helsprekk: − Det er galskap

Under de olympiske leker i fjor ble det sølv. Da gikk Emil Hegle Svendsen ankeretappen. Sverige vant.

Johannes Thingnes Bø gikk sammen med storebror i dag. Da Tarjei tok bronse tidligere i VM reagerte han slik: