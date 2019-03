BART PRØVER SEG PÅ E-SPORT: I den nyeste episoden av The Simpsons, tester Bart Simpson ut e-sport verden. Foto: The Simpsons.

– Betaler de deg faktisk for å spille videospill?

Bart Simpson har oppdaget en komet, han har testet kjendislivet, og nå har han også prøvd seg på e-sport.

Publisert: 20.03.19 13:29







I den nyeste episoden av The Simpsons, «E My Sports», fikk seerne et glimt inn i den ville verden av e-sport, en milliardindustri hvor hvem som helst kan hevde seg. Episoden starter med at Simpson familien lurer på hvorfor det er så stille og rolig, dette viser seg fort å være fordi Bart Simpson mangler; Homer har nemlig «straffet» ham med en splitter ny spill-PC i håp om at han skal finne på mindre ugagn.

Spillingen blir etter hvert mer og mer altoppslukende for Bart, som med Homer på nakken i en trenerrolle kvalifiserer seg til finalen i Sør-Korea, hvor førsteplassen er 500,000 dollar.

Et kulturelt vendepunkt

Dersom noen sier tegneserier, er garantert The Simpson blant det første man tenker på. Serien har gått siden 1989 og har taklet flere samfunnsrelevante temaer, bak en fasade av latter og humor.

En av de ansvarlige produsentene bak The Simpsons, Rob LaZebnik, forteller til CNBC at meningen bak episoden var å vise frem det kulturelle vendepunktet som har sett e-sport dominere mange samtaler om fremtidens underholdning, sport og media.

Kritikken bak humoren

Episoden «E My Shorts» hadde mange elementer e-sport og gaming interesserte kunne kjenne seg igjen i, men som The Simpsons har gjort før, mikset de også inn litt kritikk i humoren.

I episoden fikk nemlig seerne et gjensyn med datteren til Krusty, Sophie, som brakte opp et vanskelig tema i e-sport: mangelen på kvinner i toppsjiktet. Under finalen uttalte denne karakteren følgende:

«Dersom jeg vinner vil jeg være den mest kjente gamerjenta noensinne, også om jeg taper.»

En episode flere unge vil kjenne seg igjen i

For å kunne presentere e-sport så korrekt som mulig, var produsentene av The Simpsons i kontakt med skaperne av League of Legends, Riot Games. Dette kommer frem på flere måter i episoden, gjennom alt fra hvordan spillet ser ut til hvordan mesterskapet Bart deltar i fremstilles.

Produsentene var også i kontakt med den Nord-Amerikanske e-sport organisasjonen Team Liquid, for å besøke og lære mer om deres treningsfasiliteter. En av eierne av Team Liquid, Steve Arhancet uttalte seg til CNBC at dette er en episode som langt flere unge mennesker vil kjenne seg igjen i.

– Det er mange unge barn der ute som vil kjenne seg igjen i denne episoden av «The Simpsons» mer enn noen annen fotball eller basketball episode de har laget – akkurat som jeg ville gjort, sier han

– Det er enda en milepæl som viser at e-sport er her for å bli, avslutter Steve Arhancet til CNBC.