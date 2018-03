Gull-Lorentzen syk foran VM-starten

Publisert: 01.03.18 18:33

Håvard Lorentzen (25) har vært «småsyk» de siste dagene. Men Norges OL-gullvinner på 500 meter er fast bestemt på å starte når sprint-VM begynner lørdag morgen norsk tid i Kina.

– Jeg har vært småsyk de siste to dagene. Det har sittet i lungene. Jeg har vært slapp, og jeg frøs vanvittig mye, forteller Håvard Lorentzen til VG.

Sprint-VM går i Changchun i Kina. Mesterskapet avgjøres over to dager, sammenlagt etter to 500 metere og to 1000 metere.

Håvard Lorentzen vant VM-sølvmedaljen sammenlagt bak Kai Verbij i Calgary for ett år siden. Etter å ha tatt OL-sølvmedaljen bak Kjeld Nuis på 1000 meter i Pyeongchang for seks dager siden, sa han at han ville dra til Kina for å vinne sprint-VM.

– Jeg går uansett. Men skal jeg vinne, må jeg være helt frisk, svarer han på spørsmål om han nå står i fare for å miste VM-starten.

Håvard Lorentzen forteller at reisen fra Sør-Korea, med ankomst Kina mandag ettermiddag, ble slitsom. Han tror at lite søvn, og at han «har allergier mot alt», kan være årsaken til at han har måttet holde seg i sengen, godt pakket inn i to dyner – uten at det har hjulpet.

Han har frosset.

Totalt sett har det «tatt mye krefter og energi».

Han har måttet stå over to treningsøkter på sykkel. I morgen, fredag, skal han etter planen trene på isen i Changchun.

– Jeg begynner å bli frisk. Det slipper opp. Jeg tror det skal gå greit. Jeg har halvannet døgn på meg, sier han med tanke på å komme tilstrekkelig til hektene.

Han har konkurrert i Kina tidligere. I Harbin. Dette er første gangen han er i Changchun. Isen her er ifølge Håvard Lorentzen ikke av samme høye kvalitet som OL-isen i Pyeongchang.

Banerekorden i Changchun er 34,9 på 500 meter og 1.09,3 på 1000 meter. Det vil si omtrent et halvt sekund tregere enn vinnertidene til ham og Kjeld Nuis i Sør-Korea i forrige uke.