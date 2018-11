Nordavind kom seirende ut av finalen. Foto: Eivind Von Døhlen/Gamer.no

Vant etter finalethriller

2018-11-24

«Nordavind» er Norges beste League of Legends-lag etter å ha vunnet finalen mot «Riddle» i sluttspillet i Telenorligaen. Sluttspillet ble imidlertid nervepirrende for favorittene.

Publisert: 24.11.18 23:41

– Da vi tapte runde to, var jeg sikker på at det var over, sier Nordavind-trener, Lasse «Fykling» Sleby.

League of Legends-finalen spilles om best av fem runder, det vil si at første lag til tre rundeseiere vinner.

Før finalen var alle ekspertene enige om at Nordavind kom til å vinne. Likevel var Riddle farlig nære å sende sjokkbølger gjennom det norske League of Legends-miljøet. Finalen gikk til maksimale fem runder og tok fem timer, lørdag kveld. Det overrasket ikke Sleby.

– Ekspertene mangler ofte bakgrunnsinformasjon. De ser bare på den offentlige informasjonen de har. Riddle har noen utrolig talentfulle spillere, som gjorde alt de kunne for å vinne i dag, skryter Sleby.

Nordavind slapp med skrekken, og det er treneren naturligvis veldig fornøyd med.

Søndag er det finaler i Rocket League og Counter Strike, fra klokken 11.00. Se de her.

– Stemningen i laget er god. «Touch» (Omid Rosander. journ.anm.) og «Erixen» (Øyvind Saltrø Eriksen. journ.anm.) er regjerende mestere, og har fått oppleve å vinne to sluttspill på rad. Min jobb er å gjøre spillerne fornøyd, så å se smilene på spillerne mine er den beste følelsen i verden, forteller Sleby.

Disse spilte for Nordavind Isak «Energy» Fjell (Top) Ole-Martin «Ploxy» Glomsaas (Jungle) Øyvind «Erixen» Saltrø Eriksen (Mid) Mathias «Tide» Kruse (ADC) Omid «Touch» Rosander (Support)

Nå venter diskusjoner om hvorvidt Nordavind ønsker å fortsette med League of Legends-satsingen.

– Dette har vært et prøveprosjekt med Nordavind, så nå må vi finne ut hvor mange på laget som vil være med videre, og om organisasjonen ønsker å fortsette med denne gjengen.

Hadde mer å gå på

– Det er skuffende, men vi fikk vist godt spill, sier Riddle-spiller, Espen «espen5b» Drange Jensen til Gamer.no rett etter at finaletapet er et faktum.

Det så bra ut for Riddle etter tre runder. De hadde snudd etter å ha tapt første runde, og så ut til å ha god kontroll på forhåndsfavoritten. Nordavind viste imidlertid bedre utholdenhet, og slo tilbake med to seire på rad.

– Jeg tror vi hadde enda mer å gå på i de to rundene vi tapte. Vi kunne gjort enda mer, både individuelt og med kommunikasjon. Det er ganske kjipt.

– Nordavind fortjente seieren. De er et veldig seriøst lag. Det var noen bra kamper. Mye fram og tilbake. Jeg tipper det var gøy å se på i hvert fall.

Disse spilte for Riddle Espen «espen5b» Drange Jensen (Top) Andreas «Skude» Skude (Jungle) Andreas «yupwulf» Brustad (Mid) Noman «Jankova» Ahmad (ADC) Daniel «Wendelbo» Wendelbo (Support)

Før kampen ble det hintet til at dette blir siste sesongen med League of Legends for Jensen. Det står han fast ved.

– Jeg er veldig usikker på om jeg kommer til å fortsette som spiller. Jeg har fått noen trenertilbud, men det er også veldig tidkrevende, sier Jensen, som ønsker å prioritere høyskoleutdanning foran karrieren.