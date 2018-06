BELGIAS HÅP: Onsdag forrige uke landet Romelu Lukaku og resten av det belgiske landslaget i Russland. Mandag møter de Panama til sin første VM-kamp. Foto: TATYANA MAKEYEVA / REUTERS

Åpenhjertig Lukaku om oppveksten: – Da skjønte jeg det var over

Publisert: 18.06.18 14:58

Da Romelu Lukaku (25) var seks fikk fattigdommen ham til å love seg selv og familien at han skulle bli fotballproff.

– Da mamma blandet ut melken med vann skjønte jeg at det var over, forteller Romelu Lukaku .

Manchester United-spissen er helt der opp på fotballens stjernehimmel, og tjener summer de fleste knapt tør drømme om engang.

Men veien dit har vært lang. Den belgiske spissen forteller på nettsiden The Players Tribune om en oppvekst preget av fattigdom i belgiske Antwerpen. Da han var seks år gammel skjønte han hvor ille det sto til. Da blandet hans mor ut melken med vann, for at det skulle være nok uken ut.

Det var også den dagen at han bestemte seg for å følge i sin fars fotspor: Han skulle bli fotballproff.

– Folk i fotballen elsker å prate om mental styrke. Vel, jeg er den sterkeste fyren du noensinne vil møte. For jeg husker hvordan det var å sitte i mørket med min bror og mamma, forteller 25-åringen.

Den lille gutten Romelu lovet sin mor at han skulle bli fotballproff og spille for Antwerpen da han ble 16. Han skulle sørge for at familien hadde alt de trengte, og han lovet sin morfar å ta vare på sin mor.

Debuten kom elleve dager etter 16-årsdagen.

Etter to sesonger der målene rant inn i den belgiske eliteserien banket Chelsea på døren, og i august 2011 la London-laget 15 millioner pund på bordet.

Det ble ingen umiddelbar suksess, men Lukaku krummet nakken i West Brom og Everton, og i juli 2017 kom altså Manchester United på banen .

Når Belgia VM-åpner mot Panama mandag ettermiddag er Lukaku en av landets største stjerner, og en av dem som det belgiske publikumet må sette sin lit til.

Men den tårnhøye spissen har ikke alltid vært populær hos belgierne. På The Players Tribune forteller han hvordan belgiske aviser kalte ham «belgisk» når det gikk bra og «belgisk-kongolesisk» når det gikk dårlig.

– Jeg vet ikke hvorfor noen i mitt eget land ønsker å se meg mislykkes. Virkelig ikke, forteller han,

– Men det er greit. De folkene var ikke der da vi helte vann i frokostblandingen vår. Hvis du ikke var der da jeg ikke hadde noe, da kan du ikke virkelig forstå meg.