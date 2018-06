AKTUELL: Kjetil Djøseland, her med elitetraveren Kleppe Slauren, som starter på søndag, har to store vinnermuligheter i V75 med Professor Ø.K. og Into The Sun. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: V75-banker vinner feilfritt

Publisert: 15.06.18 10:00

SPORT 2018-06-15T08:00:12Z

Professor Ø.K. gikk på sitt første nederlag sist, men viste stor fart mellom galoppene. Feilfritt tror VGs travekspert, Anders Olsbu, han tar revansje.

Professor Ø.K. innledet karrieren med fire strake seirer.

– Men i knallhardt lag sist i Kong Olavs æresløp gikk det litt i ball for Djøseland-traveren. Men professoren rakk å vise meget stor fart mellom feiltrinnene. Holder han seg bare til rett gangart, tror jeg han blir tung å stå i mot i Leif Saltes minneløp, mener Olsbu.

Vainqueur R.P. i Stavangerløpet, et løp for 4-årige norskfødte varmblodshester, kan også være et bankeralternativ.

– Vainqueur R.P. vant lett i DNTs 4-årsløp etter å ha fått dirigere i tet sist. Denne gang risikerer Hamre-traveren å møtte gjøre grovjobben utvendig. Men feilfritt og på sitt beste er han i stand til å gjøre det, tror traveksperten.

I Rex Rodneys æresløp har han mest tro på Floris Baldwin, Thai Profit og Massive Attack, men tar også med Nice Eleven L.

– Spennende blir det også i kaldblodscupen i V75-finalen, hvor jeg setter Heidi Moen-duoen Valle Mattis og Horgen Lynet først. Men jeg garderer med kapable Garli Moe Garlin, Alsaker Blest og G. Jerken, sier Olsbu.

Dagens banker

Professor Ø.K. (V75-2) er en kapasitetshest som trolig runder til seier bare han går feilfritt.

Dagens luring

Massive Attack (V75-4) var knallgod til seier mot elitehester i årsdebuten, mens det ble feil på Solvalla sist. Blir det tøff kjøring i front, kan han runde alle.

Her er Olsbus V75-tips til Forus:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 60 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1800 kroner

V75-1 (2990mv)

12 INTO THE SUN

6 GIGOLO N.L.

13 I Am The Tiger

11 Trust Boom Bay

1 Tallahassee

—————————

9 Xante

15 Come Vacation

10 Goeie Gozer

5 Mr. Malando

3 Lucky Black Pearl

14 The Special One U.S.

7 Frankel D.E.

8 John's Boy

4 W.J. Follow Me

2 New Talisman

Løpet

To hester peker seg litt ut i Forus Maraton.

Favoritten

Into The Sun la seg ikke skikkelig til innledningsvis sist og feilet grovt på første bortre. Kom enormt tilbake til tredje. Var overlegen fra dødens på sterke 1.12,9 over full distanse nest sist. En god sjanse feilfritt.

Outsiderne

Gigolo N.L. fikk seiersrekken brutt sist, men gikk et sterkt løp til tredje fra dødens, med halsinfeksjon. Er bra fra start og kan lede inn.

Luringen

Trust Boom Bay avsluttet fort etter sen åpning under OGP-dagen sist og skal ikke avskrives med klaff.

Startsiden

Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Mandager: Lunsjtrav fra kl. 11.00 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V75-2 (2040mv)

9 PROFESSOR Ø.K.

—————————

12 Karmland Stilson

8 Bjørnemyr Tara

7 Tangen Elvira

6 Rano Hilda

10 Erga Jokeren

5 Jega Janda

2 Grude Elle

4 Dag Tora

1 Alm Tekla

3 Ask Embla

11 Vertigo Prinsesso

Løpet

Professor Ø.K. kan vinne Leif Saltes minneløp feilfritt.

Favoritten

Professor Ø.K. innledet karrieren med fire strake seirer, men fikk seiersrekken brutt i knallhardt lag i Kong Olavs æresløp på Bergen Travpark sist. Feilet flere ganger da, men viste stor fart mellom galoppene. Djøseland-traveren er ikke helt travsikker, men fungerer han som best, blir han veldig tung å stå i mot. Vinner trolig uten galopp.

Outsiderne

Karmland Stilson har stabilsert seg mye og har gått tre feilfrie løp på rad. Har vært bra til to strake seirer og vant på ny pers sist, 1.27,2. Det må klaffe litt fra dobbelt tillegg, men holder han seg bare til rett gangart, kan han ende blant de tre, selv om selskapet er skjerpet.

Tangen Elvira er kapabel, men usikker. Unngår hun galoppen kan også hun ende blant de tre.

Luringen

Bjørnemyr Tara tapte kun for Hamre-duoen Karmland Anna og Ness Tjo Edel i Vinvaras æresløp i V75 på Bjerke under OGP-helgen sist. Hoppa er kjapp fra start og vil være fremme hos strekhestene direkte. Skuffet nest sist, men viser hun seg fra sin beste side, er hun absolutt trippelaktuell.

Startsiden

Grude Elle og Dag Tora kjører om føringen. Fra tillegg kommer Bjørnemyr Tara fort.



V75-3 (2040ma)

7 AVENUE BOULEVARD

12 DREAMY QUEEN

11 J.T.'s Moneypenny

10 So Superb

—————————

5 Bellatrix

2 Eglise Boko

9 Filippa B.R.

6 Tears In Heaven

1 Fam B.R.

4 Red Lane

3 Sweet Moon

8 Lady Revenue

Løpet

Jeg satser på fire hester i hoppedivisjonen.

Favoritten

Avenue Boulevard viste seg endelig fra sin beste side igjen sist. Tross dødens vant hun lett foran Mira Prawo. Tvedt-traveren står litt sjanseartet til langt ute på vingen, men klaffer det bare litt med posisjonene og hun er like god som sist, kan hun vinne igjen.

Outsiderne

J.T.'s Moneypenny vant lett fra tet sist, samme posisjon som hun vant fra fjerde sist. Men hun kan også gå gode løp bakfra. Blir det tempo, stiger sjansene. Men det må uansett klaffe fra spor elleve.

Luringen

Dreamy Queen avsluttet solid fra køen til tredje sist i et løp Tallahssee vant. Gangen før fullførte hun bra til femte etter et blytungt løp. Hun er avhengig av tempo for å rekke frem. Men blir det litt kjøring i front, kan hun klare det.

Startsiden

Eglise Boko kan stikke til tet. Avenue Boulevard, Bellatrix og Tears In Heaven vil nok prøve seg en bit.



V75-4 (1600ma)

5 FLORIS BALDWIN

3 THAI PROFIT

10 MASSIVE ATTACK

6 Nice Eleven L.

—————————

4 Lucky Vegas

7 Trophy Spring

2 Muscleman O.

1 Spenda Muscle

8 Very Esterel

Løpet

Jeg streker for fem hester i Rex Rodneys æresløp.

Favoritten

Floris Baldwin stakk til tet i en 1.09-åpning på Solvalla sist. Slapp føringen etter 600. Firte fra siste sving og inn og endte uplassert. Men gikk 1.11,8 full vei. På en sprint i V75 på Åby gangen før, vant han foran seiersmaskinen Bandit Brick. Trond Anderssen-traveren er rask fra start, og om han ikke blir holdt ute av Thai Profit, skal det være en god sjanse. Sprint er trolig bare en fordel.

Outsiderne

Thai Profit tapte kun for gode Arsenal sist. Avsluttet bra til tredje i et løp Code Bon vant nest sist. Tredje sist tok han ned en tapper Photo Lavec etter et perfekt smygløp. Han er bra fra start, men er nok aller best med ryggløp. Vallaken får trolig tet eller lederrygg og skal regnes blant de tre igjen.

Nice Eleven L. kunne ikke henge med i tøft lag i årsdebuten på Åby sist. Står veldig fint inne grunnlagsmessig, men har raske hester på innsiden. Klaffer det med et fint utvendig par og det blir kjøring i front, er det ikke helt umulig.

Luringen

Massive Attack var helt enorm til seier i årsdebuten sist, hvor han vant foran Deep Sea Dream og Sejr Gammelsbæk tross siste 1000 meter i dødens. Skulle det bli tøff kjøring i front, kan Buer-traveren snyte dem for konfekten. Tredje sist, i sin siste start i fjor, tapte han kun for Ferrari B.R., dog klart.

Startsiden

Floris Baldwin er meget rask. Muligens vil Thai Profit prøve seg en bit. Muscleman O. og Lucky Vegas er heller ingen sinker.



V75-5 (2040mv)

12 BRENNE BLISSI

7 VALLE TIRIL

5 Løkki Flaksa

—————————

15 Oriola

11 Rødmyrsfakså

13 Valle Fryd

6 Prinsesse Sølv

1 Sylv Svarta

3 Lykkje May

4 Torpa Oda

9 Kap Tilly

14 Solberg Jela

10 Aine G.L.

2 Gjerde Tora

8 Vertigo Lotta

Løpet

Jeg prøver to-tre hester i hoppecupen.

Favoritten

Brenne Blissi feilet seg bort sist, men har vært solid i startene før. Tapte kun for Will Prinsen og Horgen Lynet nest sist og gikk 1.23,0 full vei med voltestart. Tredje sist var det kun Lykkje Borka som ble for god. Har en solid sjanse.

Outsiderne

Valle Tiril går alltid gode løp. Er formen bevart etter litt pause, kjemper hun trolig i toppen igjen.

Luringen

Løkki Flaksa står fint til på strek. Feilfritt og på sitt beste kan hun muligens by på en overraskelse.

Startsiden

Nr. 1 og 4 er trolig best i gang.

V75-6 (2040ma)

7 VAINQUEUR R.P.

1 Robin G.T.

8 Ourastile

—————————

9 Silver Wing

3 Zelov

6 Quality Fighter

11 A Brave Heart

5 Handsome Hank

10 Championchip

2 Red Shankly R.S.

12 Van der Meulen

Løpet

Vainqueur R.P. kan være et bankeralternativ i Stavangerløpet, et løp for 4-årige norskfødte.

Favoritten

Vainqueur R.P. viste seg fra sin beste side i DNTs 4-årsløp i V75 sist. Fikk dirigere i front da og vant lett foran Robin G.T. og A Brave Heart. Står langt ute på vingen, men er strøket inn et spor. Det kan fort bli en reise utvendig for leder, men det har Hamre-traveren vist at han takler. Feilfritt og på sitt beste kan han bli tung å stå i mot.

Outsiderne

Ourastile er ubeseiret på sine fire starter hittil i karrieren, og vi har ennå ikke sett bunnen i ham. Men han står veldig sjanseartet til ytterst på vingen og må ha mye tur for å fortsette seiersstimen.

Luringen

Robin G.T. sto på flott til fjerde i 4-årseliten på Bjerke under Oslo Grand Prix-helgen sist, hvor Giveitgasandgo vant på 1.09,9. Robin G.T. sto på flott etter ha vært helt bak i femte innvendig og travet radige 1.10,9. Kan bli overflydd av stallkameraten Zelov og er avhengig av åpning. Skulle favoritten ha en dårlig dag og det løser seg, kan han ta en velfortjent seier.

Startsiden

Zelov kan muligens ta en lengde på Robin G.T. Også Handsome Hank og Vainqueur R.P. er kjappe ut.



V75-7 (1600ma)

7 VALLE MATTIS

4 HORGEN LYNET

9 GARLI MOE GARLIN

3 ALSAKER BLEST

8 G. JERKEN

—————————

5 Villas Cato

10 Art Miklagard

11 Maks Mollyn

1 Myhreng Brage

6 Eikfaksen

12 Tangen Tia

2 Bjørnemyr Texa

Løpet

Fem hester peker seg ut i kaldblodscupen.

Favoritten

Valle Mattis har vært helt enorm og radikalt forbedret i regi av Heidi Moen. 8-åringen har vunnet hele fire av seks løp i år. I løpene han har tapt har han kommet sterkt tilbake etter galopp. Står langt ute på vingen, men han har vist at han kan gjøre grovjobben selv. Sist tok han ned Sordo etter mye av løpet i dødens. Gangen før var han overlegen etter relativt tidlig tetkjenning.

Outsiderne

Horgen Lynet, Valle Mattis' stallkamerat, tapte kun for fjorårets Derby-vinner, Will Prinsen, sist. Han er kjapp fra start, og fra tet stiger sjansene. Men galoppen ligger litt på lur.

Luringen

Garli Moe Garlin er en av Norges bedre 5-åringer når han fungerer som best. Det gjorde han på Sørlandet i årsdebuten sist. Fjorårets Derby-treer kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Feilfritt og på sitt beste kan han absolutt vinne.

Startsiden

Myhreng Brage er kjapp, men skal normalt ha ryggløp. Da kan en feilfri Horgen Lynet muligens overta.



NØKKELKUSKEN

Navn: Kjetil Djøseland

Alder: 45 år

Antall seirer i år: 6

Antall seirer totalt: 393

Djøselands Professor

Han har en av landets beste kaldblodshester i Kleppe Slauren, som skal ut på Forus søndag. Kjetil Djøseland har også ett av landets største kaldblodstalenter i Professor Ø.K. Legg til Into The Sun som favoritt i V75-1, og 45-åringen fra Kleppe på Jæren har to fine sjanser på Forus lørdag.

V75-1: - I et litt åpent løp setter jeg Gigolo N.L. først. Han kommer fra Danmark med fart og form i kroppen og står gunstig til i et bra spor på strek. Jeg har likevel seiersambisjoner med Into The Sun , som er i veldig fin form og som tåler å gjøre en del selv. Goeie Gozer og I Am The Tiger er to andre gode hester som liker distansen.

V75-2: - Jeg synes Bjørnemyr Tara var god i tøffere lag enn dette sist. Knepen favoritt foran min egen Professor Ø.K. , som vi ikke fant noen feil på etter den svake innsatsen sist. Han har et fint løp og skal regnes i toppen. Karmland Stilson gjør det alltid bra i V75, og Tangen Elvira er god nok feilfri.

V75-3: - Hun imponerte med måten hun vant på sist, Avenue Boulevard . Får tipset tross et dårlig spor. Tears In Heaven står kanskje tøft inne, men har større kapasitet enn pengene tilsier. So Superb går gode løp hele tiden. Det samme gjør Bellatrix , som har vunnet to strake.

V75-4: - Går Floris Baldwin som han gjorde i seiersløpet på Åby nest sist, vinner han dette. En alternativ banker. Hesten å slå tror jeg er Nice Eleven L. Hun har et helt riktig løp på papiret, men er en outsider etter pause.

V75-5: - Brenne Blissi er billigere ute enn på lenge. God vinnersjanse uten trafikktrøbbel. Kapable Løkki Flaksa står spennende til på strek. Valle Fryd er god nok om hun gjør det hun kan. Valle Tiril er outsideren etter litt pause.

V75-6: - Feltets beste hest er Vainqueur R.P. som vant lekende lett sist. Jeg tror han vinner, også fra dødens. Banker.

V75-7 : - Han har tatt to strake seirer på overlegent vis, Valle Mattis . En klar favoritt. Garli Moe Garlin var tilbake i toppslag sist og er hesten å slå. En feilfri Horgen Lunet er luringen.