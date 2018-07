ITALIAN JOB: Maurizio Sarri er den nye Chelsea-manageren. Foto: Efrem Lukatsky / TT NYHETSBYRÅN

Bekreftet: Maurizio Sarri tar over Chelsea

Publisert: 14.07.18 10:11 Oppdatert: 14.07.18 11:00

Maurizio Sarri (59) er endelig bekreftet som Antonio Contes erstatter for de regjerende FA cup-mesterne.

Chelsea bekrefter selv på sine hjemmesider at Sarri er klubbens nye manager .

– Jeg ser frem til å begynne arbeidet og møte spillerne på mandag. Håpet er at at vi kan spille underholdende fotball for supporterne våre og at vi kan kjempe om trofeer - det er det denne klubben fortjener, sier Sarri i pressemeldingen.

Med på lasset fra Napoli blir også trolig Jorginho (25), selv om klubben ikke har bekreftet dette. Midtbanespilleren var på vei til Manchester City tidligere i sommer, men skal ha gjort helomvending da Chelsea kom på banen.

At Sarri skulle ta over Chelsea har vært en dårlig skjult hemmelighet. Men først fredag fikk Antonio Conte offisielt sparken og da sto døren endelig åpen for Sarri.

Debuterte som 55-åring

Den karismatiske italieneren har de siste årene trent Napoli med stor suksess og har utfordret Juventus med under halvparten av deres budsjett. Begrepet «Sarri-ball» eller «Sarrismo» brukes om hans ballbesittende, kvikke og underholdende fotballfilosofi, men enn så lenge står han uten et stort trofé som manager.

FAKTA: Maurizio Sarri Alder: 59 (født 10. januar 1959)

Nasjonalitet: Italiensk

Klubb: Chelsea

Tidligere klubber: Napoli, Empoli, Sorrento, Alessandria, Perugia, Hellas Verona, Avellino, Arezzo, Pescara.

Meritter: Opprykk til Serie A med Empoli i 2014. Kåret til årets trener i Serie A i 2016/17. Kilde: NTB

– Napoli-laget hans spilte den noe av den mest underholdende fotballen i Europa. Han har mye erfaring i Serie og Champions League, sier Chelsea-direktør Marina Granovskaia.

Det siste er en sannhet med modifikasjoner. Først som 55-åring trente Sarri et lag i den øverste divisjonen i Italia, da han rykket opp og overlevde med Empoli.

Sarri jobbet nemlig mange år i bank ved siden av å være fotballtrener i de lavere divisjoner, før han kom opp på det øverste nivået. Han er også kjent for å være en storrøyker og hans nå eks-disippel Dries Mertens har anslått at han røyker fem pakker sigaretter - om dagen.

Manager nummer 11

Sarri blir manager nummer 11 i Chelsea siden Roman Abramovitsj kjøpte klubben i 2003. Da skal det også nevnes at José Mourinho og Guus Hiddink har hatt stillingen i to perioder.

Managere i Chelsea under Abramovitsj 2000-04: Claudio Ranieri

2004–07: José Mourinho

2007–08: Avram Grant

2008–09: Luiz Felpie Scolari

2009: Guus Hiddink

2009–11: Carlo Ancelotti

2011–12: André Villas-Boas

2012: Roberto Di Matteo

2012–13: Rafael Benítez

2013–15: José Mourinho

2015–16: Guus Hiddink

2016–18: Antonio Conte

– Chelsea har blitt en klubb som spiser managere, og det er veldig vanskelig å jobbe der. De satser på kortsiktig suksess, og det har jo funket med tanke på antall trofeer de har vunnet, sa TV 2s Kasper Wikestad til VG i anledning Conte-sparkingen.

Etter å ha vunnet ligaen i 2016/17 havnet Chelsea på 5. plass i Premier League forrige sesong, noe som betyr spill i Europaligaen istedenfor Champions League den kommende sesongen.

Nå gjenstår det å se om den tidligere bankmannen klarer å skape avkastning i Chelsea.

Det er også ventet at Chelsea-legenden Gianfranco Zola blir med i Sarris støtteapparat. Han ble observert på Stamford Bridge fredag kveld.