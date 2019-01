IKKE ALLTID EN GOD DAG PÅ JOBBEN: Tore «Norskeren» Eilertsen (t.h) her på scenen i Berlin etter et tøft tap mot G2 esports, våren 2018. Foto: Kristine Hauge Thomassen

To nordmenn klare for Europas største League of Legends-liga

Denne helgen setter League of Legends European Championship i gang i Berlin. Blant de åtte lagene som deltar, stiller to av dem med hver sin nordmann.

Fredag setter den offisielle ligaen til utgiveren Riot Games, League of Legends European Championship (LEC), i gang i Berlin etter store rokeringer. Ikke bare fikk ligaen et nytt navn da den gikk fra LCS til LEC, men midt imellom innføringen av franchising (se faktaboks) fikk vi også se dramatiske spillerbytter.

DETTE ER LEC: LEC, forkortet fra League of Legends European Championship, er den offisielle europeiske ligaen til utgiveren av spillet, Riot Games. Navnebyttet fra LCS kom i 2019, når ligaen åpnet for franchising, med andre ord at lagene måtte kjøpe seg inn. Riot Games har ligaer i flere regioner, men de største anses for å være Nord-Amerika, Europa, Kina og Sør-Korea. Ligaen har to sesonger, en på våren og en på sommeren. Når begge disse sesongene er over, spilles det om deltagelse i Worlds, som er det absolutt største i League of Legends. I Worlds får alle regionene muligheten til å kjempe om hvem som er de beste, så langt har Norge to spillere som har deltatt i Worlds, en fra den tyrkiske ligaen og en fra den europeiske.

Ikke et eneste lag i ligaen klarte å holde på lagoppstillingen fra fjoråret og flere så seg tvunget til å slippe spillerne løs da de ikke ble godkjent til franchising. En av dem som måtte lete etter et nytt hjem var Tore «Norskeren» Eilertsen.

Ny spillerstall med mye å bevise

Eilertsen er i år klar for sin tredje sesong i LEC, og sin første under Splyce, som han i vårsesongen tapte kvartfinalen mot sammen med sitt forrige lag. Eilertsen legger ikke skjul på at dette tapet var en skuffelse.

DETTE ER E-SPORT E-sport, forkortet fra elektronisk sport, er en form for konkurransesport som foregår gjennom videospill. E-sport er vanligvis en lagsport, hvor fem mot fem deltagere spiller mot hverandre på en arena eller et kart, det finnes likevel unntak slik som Hearthstone, Street Fighter og Smash Bros som spilles en mot en.

– Jeg har satt som mål å prøve så godt jeg kan for å gjøre opp for fjorårets skuffelser. Jeg forventer i hvert fall at vi er kandidater til å kvalifisere til Worlds (VM) når den tid kommer. Det har vært drømmen min i flere år.

Splyce har i år tre nye spillere, som foruten Tore Eilertsen inkluderer ungarske Tamás "Vizicsacsi" Kiss, som i fjor spilte sammen med norske Erlend Holm på Schalke 04. Eilertsen forteller at sjansene deres er gode til tross for hard konkurranse.

DETTE ER LEAGUE OF LEGENDS: League of Legends ble utgitt i 2009 og er et onlinespill hvor to lag med fem på hver side sloss på et kart som heter Summoners Rift. Kartet er splittet opp i tre forskjellige baner omringet av en jungel. Det finnes fem forskjellige roller: Top Lane som går øverst i kartet, Mid Lane som befinner seg på midten, Jungle som går i jungelen, og til sist Marksman og Support som spiller sammen i den nederste banen. Innenfor disse rollene finnes det flere sub-kategorier, slik som Mage, Bruiser, Tank og Healer. Det finnes i selve spillet to måter å gå inn i kamper på, den ene uten rangering og en andre med, som kalles ranked SoloQ.

– Jeg tror vi har en god sjanse denne sesongen. Vi har et godt blandet lag med tre unge spillere kombinert med to veteraner. Vi har et veldig flott samhold så langt og et enda bedre trener-personale. Jeg tror ikke det blir altfor vanskelig å nå topp tre, selv om konkurransen er veldig hard denne sesongen.

Ikke eneste nordmann i Splyce-troppen

Eilertsen er ikke alene om å ha funnet seg en plass i Splyce-laget dette året. Mid Lane-spilleren (se faktaboks) Jørgen “Hatrixx” Elgåen har signert for organisasjonens akademilag, etter en maktdemonstrasjon i den spanske ligaen for Movistar Riders.

– Jeg ble egentlig veldig glad da jeg hørte at Jørgen skulle være med på laget, det føles veldig bra å kunne prate norsk med noen når man bor så langt hjemmefra. De fleste nordmenn er ganske like, så vi går godt overens. Vi deler leilighet også, så vi omgås ganske mye, sier Tore Eilertsen, som spiller i rollen Support for hovedlaget til Splyce.

Eilertsen forteller at han først var litt skeptisk til at enda et lag skulle flytte inn, men at erfaringene så langt har vært positive.

– Jeg var først litt skeptisk til å jobbe tett med et akademilag og omgås med så mange folk, spesielt i samme hus, men det er faktisk ikke så kaotisk som jeg trodde det skulle være.

– Det føles bra å kunne ha en annen person til å teste ting man ikke får så lett til i treningskamper i SoloQ (se faktaboks). Du blir også litt ekstra motivert, siden spillerne på akademiet på en måte kan ta plassen din om du ikke spiller så bra som du burde, forteller Eilertsen.

Jakter på sin første tittel

Erlend “Nukeduck” Holm har konkurrert i LEC siden 2013, da han for første gang dukket opp på scenen med laget Lemondogs. Siden den gang har han tatt to annenplasser i ligaens sluttspill og gått i fem forskjellige lagdrakter. Denne søndagen kommer han til å ha på sin sjette, for Origen. Holm forteller at samarbeid og stabilitet både mentalt og fysisk har mye å si for spillingen, med en fridag i uken har man ikke råd til å dukke opp uten å gi hundre prosent.

– Det er viktig at laget føles som en enhet, det kan jeg si med mye erfaring. Det er også veldig viktig å være stabil mentalt og fysisk, vi har ikke tradisjonelle treningsøvelser i League of Legends, sier Holm.

– Når vi trener spiller vi treningskamper og da er det viktig at laget er hundre prosent fokuserte hele tiden for at det skal bli produktivt. Dermed har man ikke råd til å komme inn på trening og ikke være hundre prosent klar, det kan være en utfordring ettersom vi trener hver eneste dag utenom søndager, forklarer Holm.

I 2013 ble Erlend Holm den første nordmannen til å kvalifisere seg til det største mesterskapet i League of Legends, Worlds. Holm forteller at det er dette mesterskapet som er målet til Origen, som er under ledelse av flere kjente figurer i e-sport miljøet, blant andre tidligere kommentator Martin “Deficio” Lynge og proffspiller Enrique “xPeke” Martínez.

– Vi er nye og laget sier at vi sikter mot Worlds, men jeg tror at vi kan kjempe om førsteplass allerede i vårsesongen, sier Holm, som spiller Mid Lane.

Tøff åpningsuke for veteranen

Holm åpner sesongen mot selveste kongene av LEC; Fnatic og G2, som delt imellom seg har hele 11 sluttspill-titler i ligaen. Sist gang Holm møtte Fnatic på scenen var under sommerfinalen i 2018, hvor han tapte 1–3 sammen med Schalke 04 (fotballklubben som også har eget esportlag. Holm forteller at han tror det er mulig å slå de regjerende mesterne Fnatic.

SÅ MYE PENGER STÅR PÅ SPILL: Den første av to sesonger i 2019, som heter vårsesongen, har en total premiepott på to millioner norske kroner, som fordeles fra første til fjerdeplass. Førsteplassen får nærmere 800.000 kroner.

– Det blir helt klart den vanskeligste uken i sesongen, men vi er glade å få testet oss mot de beste med en gang. Det kommer også til å bli veldig morsomme kamper med mye spenning på scenen etter en så lang pause, så det kommer til å bli utrolig kult, sier Holm.

Tore “Norskeren” Eilertsen har en noe mykere start, mot Excel og Vitality, som han selv spår 2–0 mot. Splyce-spilleren forteller at det er vanskelig å si akkurat nå om landsmannen Erlend Holm vil klare å seire over de to desidert beste lagene i Europa, men at han ikke utelukker det.

– Origen har to veldig gode spillere i Nukeduck og Mithy, som jeg har sett opp til helt siden de spilte for Lemondogs. Jeg tipper derfor at kommer til å bli et av de beste lagene i ligaen, spesielt på grunn av disse to spillerne.

Kampene kan du se fredag 18. januar og lørdag 19. januar her på strømmetjenesten twitch.tv.