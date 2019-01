SAMBOERE: Søndag går Ingvild Flugstad Østberg for sammenlagtseieren i Tour de Ski. Hjemme sitter sammboeren Christoffer Fagerli Rukke og heier. Her fra Kulåssprinten i Sarpsborg i mars i fjor. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Kjæresten: Derfor har Ingvild Flugstad Østberg blitt så god

VAL DI FIEMME (VG) I dag går Ingvild Flugstad Østberg (28) for sin første seier i Tour de Ski. Hjemme i Oslo sitter kjæresten Christoffer Fagerli Rukke (30) foran TV-en og heier.

Østberg starter 53 sekunder foran russiske Natalia Neprypajeva på den avsluttende etappen opp slalombakken i Italia i dag.

– Hun har et godt utgangspunkt. Det blir spennende å følge med, sier Rukke til VG.

Veldig stolt

Paret bor sammen i Holmenkollen i Oslo. Han er skøyteløper. Etter seieren til Østberg på 10-kilometeren lørdag var han ute på en treningsøkt.

– Jeg er veldig glad på hennes vegne. Hun har lagt ned mye innsats. Men det har andre også. Det er gøy at hun får det til, sier Rukke.

Dette sier Østberg om monsterbakken:

Han kjenner på nervene foran søndagens avslutning.

– Jeg er veldig stolt av det hun har fått til. Daglig legger hun ned av innsats for å være der hun er nå. Det er ingen selvfølge, for mange ønsker det samme. Hun har hatt fokus på å få til alt. Være en komplett skiløper, derfor var det gøy at hun også kom til en finale i sprint, sier Rukke.

– Hvorfor er hun blitt så god?

– Hun er veldig sta. Hun har stå-på-evne. Hun gir seg aldri. Hun går helt inn for det. Hun er veldig ordentlig og dedikert, svarer kjæresten.

Trening med Johaug

Østberg har trent mye sammen med Therese Johaug. Kjæresten tror det har hatt stor betydning.

– Therese er på et ekstremt nivå. Ingvild har fått mye igjen for å trene med henne. Men hun må tilpasse det, så det ikke for mye. De to går gått i lag og hjelper hverandre masse på laget og privat, sier Rukke.

Han skulle helst vært i Italia og heiet kjæresten opp bakken søndag. Men han må prioritere egen trening. Dermed blir TV-en løsningen.

– Jeg er ganske rolig. Jeg er ikke sånn som hopper og skriker. Men jeg har kjent disse dageneat jeg blir veldig nervøs. Mye kan skje med skiene og det kan være uhell. Jeg blir veldig nervøs, fordi jeg ønsker at hun skal lykkes. Jeg har sommerfugler i magen, sier Rukke.

Så glad ble Østberg da hun kom til en sprintfinale i touren:

Østberg er nervøs selv også.

– Jeg har vært nervøs i ti dager jeg nå. Jeg er fortsatt nervøs hele tiden. Det er en tøff påkjenning på alle måter å gå sånn å grue seg for hver dag som går, sa Østberg etter seieren lørdag.

PS! Krista Pärmäkoski er nummer tre foran sisteetappen. Hun starter to minutter og 13 sekunder etter Østberg. Heidi Weng er nest beste norske på 7. plass. Hun starter nesten fem minutter bak.