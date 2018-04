BANKERKUSK: Dyktige Adrian Solberg Akselsen vant tradisjonsrike Jacob Meyers pokalløp med Odd Herakles på Bjerke Travbane i helgen. I kveld har han en meget god vinnersjanse med Mietor i et løp i stallansatt-serien. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Jackpot i V76-spillet

Publisert: 18.04.18 10:40

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-18T08:40:29Z

Ingen klarte syv rette i V76-omgangen på Bjerke Travbane forrige uke. Dermed overføres over en million kroner ekstra til kveldens syverpott. En alenebong kan kvittere ut over tre millioner kroner.



VGs travekspert, Anders Olsbu, synes både Mietor og Bossum Faksen peker seg ut som klare bankerkandidater og får stå ugarderte.

– Mietor møter enklere lag enn vanlig, mens Bossum Faksen var god til seier etter pause sist og er normalt ytterligere forbedret nå. Jeg tror begge vinner uten uhell, sier Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Mietor (V76-5) går gode løp hver gang. Har en dyktig kusk og har en fin sjanse i dette stallansattløpet.

Dagens luring:

A.D. Sleipner (V76-1) feilet bort en trippelplass i et tøft V75-løp sist og satt fast i det aller lengste som vinner i et travritt nest sist.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 250 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2160 kroner

V76-1 (2100ma)

10 BOB LA CHANCE

2 GARFIELDZ PRINZE

9 A.D. SLEIPNER

6 L.A.'S MR. BROWN

1 EXCLUSIVE G.T.

———————————

8 Julicana

5 Hip Hop d'Estino

7 Bichette Va Bene

Løpet:

Fem hester kan rekke i dette travrittet.

Favoritten:

Bob la Chance fikk seiersrekken brutt sist etter syv strake seirer i monté, men han gjorde ikke noe dårlig løp etter pause da. Han ble stri i tet, noe som resulterte i tøffe passeringer. Ble sliten til slutt og firte til tredje. Har vært strøket en gang senere på grunn av dårlige baneforhold. Forkerud-traveren kommer ut etter pause igjen og trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp. Får uansett et knepent tips. 7-åringen er blitt strøket inn et par spor og skal strekes tidlig.

Outsiderne:

Garfieldz Prinze har også vært meget bra i travritt og har vunnet tre av sine fire siste forsøk. Tapte kun for gode Ramona's Fighter nest sist. Sistnevnte sto 20 meter bak da. Sist holdt han knepent unna for Julicana. Vallaken har trukket et perfekt spor, er bra fra start og skal regnes igjen.

Luringen:

A.D. Sleipner var ikke med da toget gikk på siste bortre i sitt siste travritt og ble sittende fast i det lengste med flusst av vinnerkrefter. Hadde han blitt sendt i angrep på siste bortre, hadde han vunnet lett. Sist i et langløp i V75 på Klosterskogen var han uheldig og feilet bort en trippelplass bak gode Onceforall Face. Feilfritt er han god nok til å vinne.

Startsiden:

Exclusive G.T., Garfieldz Prinze, Julicana, Bichette Va Bene og Bob la Chance kan alle løse fort. Kanskje Garfieldz Prinze til tet.



Fakta Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Tirsdager: Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 11.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2140mv)

5 FAKS BLÆSEN

3 M.H. HERKULES

2 NESFAKSEN

4 MYRULL

———————————

8 Min Kuling

9 Hafell Kuling

10 Hafell Storm

1 Grytting Knerten

7 Kaptein

6 Lørdagsgodt

Løpet:

Jeg prøver fire hester i dette kaldblodsløpet, men skulle gjerne hatt råd til tre hester til.

Favoritten:

Faks Blæsen feilet i første sving sist, men kom sterkt tilbake til fjerde i et løp Edens Odin vant. Tok to strake seirer før det, tredje sist med galopp. Romtveit-traveren er god nok feilfritt, men galoppen ligger stadig på lur.

Outsiderne:

M.H. Herkules har vært bra i sine tre siste starter. Vant lett foran Bleke Gnisten nest sist. Måtte se seg slått av Faks Blæsen nest sist, men tapte mye på galopp på startsiden da. Det er galoppfare igjen, men feilfritt kan han utfordre.

Luringen:

Nesfaksen feilet også stort på startsiden sist, men kom sterkt tilbake og knep seieren fra Briskebytrikken som også var innom galoppen. Gikk prøveløp på 1.29,7 full vei for over ett år siden og har vist at han har mye inne. Høitomt senior får prøve seg igjen. Klarer han å holde 6-åringen i rett gangart, kan ekvipasjen absolutt vinne på ny.

Startsiden:

Grytting Knerten kan kanskje forsvare sporet, men overlater nok til en feilfri Nesfaksen. Fra tillegg kan Hafell Kuling og Kaptein løse bra.



V76-3 (2100ma)

10 RUSKELI BLESA

4 Rano Hilda

7 Wiking Blesa

12 Tangen Saga

———————————

9 Komnes Molla

3 Vesle Jerva

11 Myklejenta Karin

6 Magnums Mocca

8 Torivinna

5 Vetla Vinna

2 Åsrud Rappa

1 Romhus Gulle

Løpet:

Ruskeli Blesa blir min klare favoritt, men jeg velger å gardere med tre hester, men skulle gjerne hatt råd til tre til, for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Ruskeli Blesa vant lett fra tet sist. Gangen før avsluttet hun flott til annen bak gode Valle Gulla, som sto hele 40 meter foran. Braaten-traveren skal være vel så god bakfra og kan runde alle, om hun viser seg fra sin beste side igjen.

Outsiderne:

Wiking Blesa har vært innom galoppen i tre av sine fire siste starter. Feilet bort annen nest sist og ble fjerde med galopp i V75 fjerde sist. Nå kommer hun trolig ut skoløs, noe som skal være en klar fordel. På sitt beste er hun god nok til å kjempe i toppen.

Luringen:

Rano Hilda har fått to løp i kroppen etter pause og kneoperasjon. Tar neppe den lange turen fra Bergen uten ambisjoner. Hesten kommer ut skoløs foran og med aluminium bak, mens hun har gått med jernsko tidligere i år. En outsider.

Startsiden:

Vetla Vinna, Rano Hilda og Torivinna er flinke ut. Muligens kan Rano Hilda sitte tidlig i tet.



V76-4 (2100ma)

3 MY COOL MAMA

9 PHOTOSHOOT O.S.

10 DEMERARA

7 J.T.'S MONEYPENNY

1 CIRKELINE DAY

4 Writing Queen

———————————

8 Mara Boudream

2 May Winall

6 Circus Va Bene

11 Easy Tolli T.

12 Nora Noark

5 Elken Secret Love

Løpet:

Halve feltet kan rekke i dette hoppeløpet.

Favoritten:

My Cool Mama er behandlet i et kne og kommer ut etter pause. Hun var god i sine to siste starter i fjor. Nest sist vant hun tross siste 1200 meter i dødens. Ble tredje bak Good Luck etter siste halvdel av løpet i dødens sist også. Hoppa trenger kanskje løp i kroppen før hun er på topp, men skal uansett regnes på kapasiteten.

Outsiderne:

Photoshoot O.S. har avsluttet flott i sine to siste starter og har vist klar fremgang. Tapte kun for gode Eurora til tross for at hun satt bakerst i siste sving. Gangen før ble hun toer bak J.T.'s Moneypenny som står verre til spormessig nå. Står til for et fint smygløp og kan ta en etterlengtet seier.

Luringen:

Cirkeline Day var uheldig sist. Galopperte, huket hjul og gikk glipp av en trippelplass bak den tidligere V75-vinneren Synjo Danseuse. Står fint til spormessig og kan få tet eller lederrygg. Med klaff er hun ikke stort dårligere enn de andre.

Startsiden:

Cirkeline Day kan løse bra fra start og kan muligens forsvare sporet.



V76-5 (2100ma)

4 MIETOR

———————————

1 Ruskeli Scott

11 Engas Odelsjente

10 Tusse Storm

3 Kiro Bia Balderina

7 Ingerø Mari

6 Alsaker Pumbaa

2 Spik Lotta

5 Engli Ilmina

9 Furderud Svarten

8 Mira

Løpet:

Mietor har fine forutsetninger i dette løpet for de stallansatte.

Favoritten:

Mietor tapte kun for en meget opplagt Sprett Odin sist etter en tung reise de siste 1200 meterne. Gangen før tapte han kun for seiersmaskinen Magnums Othello, som sto 20 meter foran. Tredje sist vant han lett. Har en dyktig kusk og skal regnes med en flott sjanse.

Outsiderne:

Ruskeli Scott går stadig fine løp. Kan bli overflydd fra start, men får uansett et fint løp. Kan ende blant de tre igjen, om det løser seg. Kommer trolig ut med modified sulky nå.

Luringen:

Ingerø Mari ble påkjørt i siste sving sist og feilet. Kunne fått en premie ellers i et løp Tyri Loke vant foran Kolbu Jonatan. Tapte kun for Sprett Odin nest sist og Arnspik og Nordby Frøy gangen før. Vinner sjeldent, men kan ende blant de tre med posisjonsklaff.

Startsiden:

Mietor er kjapp, men kan bli utfordret av Engli Mina og muligens Alsaker Pumba. Mira er heller ingen sinke, men skal nok uansett ha rygg.



V76-6 (1609ma)

10 BOSSUM FAKSEN

———————————

2 Førlands Odin

7 Briljant

1 Solkongen

5 Spiklasse

4 Mailund Jerva

3 Lex Odin

8 Jillborka

6 Valseth Fanten

9 B.H. Faksen

Løpet:

Jeg lar Bossum Faksen stå ugardert i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Bossum Faksen var meget bra etter pause sist. Satt tidlig i tet fra spor åtte da og var suveren. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. Mjølnerød-traveren har vunnet hele 9 av 16 forsøk. Skal regnes med en god sjanse igjen, bare han holder seg til rett gangart og selv om distansen er kortere nå.

Outsiderne:

Førlands Odin vant fra tet i V76 sist han gjestet Bjerke, men det er ikke sikkert han klarer den posisjonen nå med raske Solkongen på innsiden. Feilfritt og på sitt beste er han uansett aktuell blant de tre.

Luringen:

Solkongen dro hardt unna i tet sist, firte til slutt og måtte nøye seg med annen bak en suveren Briljant. Denne gangen kommer Solkongen ut med sko, som kan passe ham bedre. Er kjapp ut og har fordel av sprint. Skal regnes blant de tre feilfritt.

Startsiden:

Solkongen og Førlands Odin kjører om føringen. Briljant og Jillborka er heller ingen sinker, men står veldig langt ute.



V76-7 (2100ma)

10 DOUBLE SPIN

2 ALLAWAY G.T.

1 ORLANDO KNICK

4 DERBY D'ESTINO

11 ENJOYTHEFUTURE S.C.

3 Support Kindness

9 J.C. Royale

6 Robin G.T.

7 Cantab Genius

———————————

5 Vici Sun

12 Giant Star

Løpet:

Et meget åpent løp avslutter V76-rebusen. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Double Spin var god til seier sist etter siste 1200 meter i dødens. Var solid toer bak Lobster's Sam fra dødens gangen før. Står i bakspor og det må klaffe litt. Men med litt tempo underveis, kan han runde alle igjen.

Outsiderne:

Allaway G.T. feilet i siste sving i V75 sist, men kom likevel bra tilbake til annen bak gode Twigs Briard. Skal få et fint løp denne gang med tanke på en V75-finale i midten av mai. Skal uansett regnes bare det klaffer litt.

Luringen:

Derby d'Estino rundet til seier fra køen sist. Magne Olsen-traveren ble tredje bak Born In The U.S.A. og Looking Superb i en Derby-kvalifisering i fjor, men måtte nøye seg med en åttendeplass i finalen. I Jarlsberg Grand Prix var han nede på 1.10-tallet uten å få premie. Kan vinne med klaff.

Startsiden:

Support Kindness er raskest, men skal trolig ha rygg.



Denne artikkelen handler om Trav