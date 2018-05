SKRIVER HISTORIE: Vegas jubler her over å ha tatt seg til Stanley Cup-finalen. Mot alle odds. Foto: David Lipnowski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vegas Golden Knights til sensasjonell NHL-finale

Publisert: 21.05.18 00:25 Oppdatert: 21.05.18 00:52

Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 1–2, 1–4 i kamper) Vegas Golden Knights var NHL-ferskinger da sesongen begynte i oktober i fjor. Noen måneder senere er de ett skritt unna den største sensasjonen i ishockey noensinne.

De var dømt en brutal og vanskelig første sesong. Det var et lag som manglet profiler. Hockey i underholdningmetropolen Vegas? Det var få som hadde troen før start.

Svaret var brutalt fra spillerne som har ikledd seg drakten i svart og gull med verdens største stolthet og vilje.

For ikke bare gjorde de samtlige eksperters tips til skamme i seriespillet og kvalifiserte seg til sluttspillet lenge før de 82 grunnseriekampene var ferdigspilte. Men i selve det knalltøffe og ekstremt prøvende NHL -sluttspillet, der mange nok en gang trodde de ikke hadde en sjanse, har Las Vegas-laget igjen overrasket og forbløffet en hel hockeyverden.

Sent søndag kveld slo de sterke Winnipeg Jets fra Canada 2–1 på borte-is. Alex Tuch og Ryan Reaves scoret målene for Vegas, mens Josh Morrisseys mål ble Winnipegs siste i NHL-sesongen 2017/2018.

For Vegas´del tar denne sesongen aldri slutt.

4–1 i best-av-sju-serien i kamper gjør at de er klar for sin første Stanley Cup-finale i lagets aller første sesong.

De «uønskedes» revansj

Når et lag innlemmes i NHL står de helt på bar bakke. Vegas måtte gjennom en såkalt «Expansion Draft» forrige sommer hvor de kunne velge èn spiller fra de andre 30 allerede eksisterende NHL-klubbene.

Det var bare ett problem. Reglene tilsa at de andre klubbene kunne beskytte sine antatt beste spillere, så det Vegas satt igjen med av valgmuligheter var spillere som ble sett på som overflødige hos konkurrentene.

Ved hjelp av god research, speiding og forberedelser plukket eier Bill Foley og general manager George McPhee sammen et lag som sjokkerte alle fra første stund. Med trener Gerard Gallant i spissen har de gjort «middelmådige» spillere til superstjerner ved å gi dem en ny sjanse.

Svenske William Karlsson (25) hadde for eksempel kun 25 målpoeng på 81 kamper for gamleklubben Columbus Blue Jackets i fjor. Han ble valgt av Vegas i expansion draften og endte årets grunnserie med vanvittige 43 mål og 78 poeng for sitt nye lag.

Han er bare ett eksempel på de mange suksesshistoriene samlet i én klubb som nå er på vei til å flytte grenser på ny.

Se et av årets mange høydepunkter. Her signert nevnte Karlsson:

Slått alle rekorder

Vegas ble i årets seriespill det femte beste laget totalt i ligaen. Selv med massiv trøbbel på keepersiden grunnet skader i oppstarten og et helt nytt lag satt sammen noen måneder før premieren - kom de ut i rakettfart.

33 kamper før slutt hadde de allerede tangert rekorden for antall poeng (70) vunnet av et «ekspanshion-lag» i NHL. Den knuste de med sine 109.

Nå venter den så langt største prøven av dem alle. Stanley Cup-finalen. Der møter de Washington Capitals eller Tampa Bay Lightning. Der leder sistnevnte 3–2 i kamper.

