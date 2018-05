MOTFLYT: X Games-sjef Henning Andersen har måttet tåle litt motstand i sine år som ansvarlig for det norske arrangementet. Her avbildet i Hafjell under X Games 2017. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

NRK-streik gir X Games-trøbbel: - Burde solgt dobbelt så mange billetter

Publisert: 17.05.18 13:15

Den manglende redaksjonelle omtalen fra samarbeidspartner NRK går hardt ut over X Games, som er langt bak målet om 10.000 solgte billetter. Det bekymrer arrangementssjefen Henning Andersen.

– Salget kunne vært bedre. Vi har passert 3000 billetter, men vi skulle gjerne vært på det dobbelte nå.

Det sier sjefen for X Games Norway, Henning Andersen, på pressekonferansen på St. Olavs plass onsdag, to dager før arrangementet starter i hovedstaden. Han legger ikke skjul på at NRK -streiken kommer ubeleilig.

– Billettsalget begynte å løfte seg i takt med den redaksjonelle omtalen som begynte å komme da, i tillegg til promoteringen som begynte fra NRK sin side. Nå mister vi den drahjelpen, sier Andersen.

Dermed er de et godt stykke bak det de budsjetterte med, nemlig 10.000 solgte billetter. Det eventuelle tapet er det arrangøren selv - og ESPN, som står bak - som er nødt til å dekke.

– Det er vi som må ta risikoen og vi har en fullfinansiering for å kunne få penger fra Kulturdepartementet. Vi må betale differansen hvis det blir underskudd, sier Andersen.

Måtte promotere selv

NRK skulle kringkaste X Games på norsk jord for første gang og hadde i samarbeid med arrangørene lagt en solid slagplan for å lykkes med det. Så ble det altså streik.

– Det er en stor satsing for oss og en stor satsing for NRK, som hadde mange reportere i aksjon og planla en nasjonal sending. Vi har hatt et stort fokus på å presentere sporten og utøverne, men det blir litt vanskelig når mediepartneren vår ligger nede for telling, forklarer Andersen og melder at han tror det ville blitt mye bedre uten streiken.

Den norske X Games-arrangøren fikk en skikkelig utfordring servert i fanget da 1700 av statskanalens journalister ble tatt ut i streik tirsdag, som førte til at de måtte gjøre mye av promoteringsarbeidet selv. Men tross problemene, ser ikke Andersen helt mørkt på det.

– Vi har jo et strålende arrangement i strålende vær og med verdens beste utøvere, så vi regner jo med at det blir det godt oppmøte, forklarer han.

Viser X Games likevel

Den største delen av støyten rundt X Games-sendingene er det imidlertid den redaksjonelle dekningen og promoteringen som tar. Selve sendingen vil gå som planlagt på NRK 1 og NRK 2, dog noe amputert.

– Det kommer til å bli en internasjonal produsert sending med norske kommentatorer og en større del av sendingen vil gå på NRK 1, forklarer fungerende programdirektør Marius Lillelien.

Dermed vil studiosendingen rundt arrangementet og den generelle redaksjonelle dekningen så å si utebli. Som Lillien sier: «Det blir en enklere sending, men vi får i det minste vist den».

X Games har i tillegg inngått en avtale med Viafree om å streame arrangementet gratis på nett.