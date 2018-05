LETTELSE: Ishockeylandslaget jubler etter Tobias Lindströms 1–0 scoring mot Sør-Korea i første periodes 14. spilleminutt. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Analyse: Norge blir mye bedre i VM neste år

Publisert: 14.05.18 18:33

HERNING (VG) (Sør-Korea – Norge 0-3) Puh! Ishockeylandslaget reddet plassen i A-VM. I mesterskapet neste år – i Norges lykkeland – blir hockeygutta heldigvis mye bedre enn de var her i Herning.

Trener Petter Thoresens (56) skakkjørte VM-mannskap 2018 måtte ta ett poeng mot nyopprykkede Sør-Korea. Tap i ordinær spilletid ville bety degradering til 1. divisjon gruppe A, bedre kjent som B-VM.

Siste gang ishockeylandslaget rykket ned til «ishockeyens bakgård» var i 2001. De har vært i det gode selskap, blant verdens 16 beste ishockeynasjoner, i 13 A-VM på rad.

Norge, nummer ni på verdensrankingen, kom til skjebnekampen mot Sør-Korea (nummer 18 på verdensrankingen) med 10–31 i målforskjell etter seks kamper: En seier over Tyskland etter spilleforlengelse og straffeslag, et tap i spilleforlengelse mot Latvia og tre tap og totalt 24 baklengsmål mot Finland, Danmark og USA.

Sør-Korea: Seks tap i ordinær spilletid og 4–45 i målforskjell, og med tre tap og 1–14 i målforskjell som «ballast» fra OL på hjemmebane for tre måneder siden.

Det ble ingen lett match. Men den endte godt.

Norge er klar for A-VM 3. til 19. mai 2019 i Slovakia, der hockeygutta – uten blant andre Patrick Thoresen og Mats Zuccarello – gikk til kvartfinalen mot gullvinner Finland (1–4) for syv år siden under trener Roy Johansen (57).

Petter Thoresens VM-lag var enda tynnere besatt denne gangen. Uten Mats Zuccarello (skadet), Patrick Thoresen (familie-årsaker), Mats Rosseli Olsen (skadet), Mattias Nørstebø (skadet), Henrik Ødegaard (jobb) og Andreas Martinsen (sluttspill i AHL).

Alle – fire løpere og to backer – ville selvsagt vært klare forsterkninger.

Patrick Thoresen, som mandag bekreftet at han har undertegnet en toårskontrakt med regjerende dobbeltmester Storhamar, sa til VG før dette VM at han vil stille opp for Norge i kommende mesterskap.

Mats Zuccarellos fremtidige VM-deltakelse er betinget av hans NHL-skjebne. Blir han byttet bort til en annen klubb under ligaens rettighetslotteri om en måned? Går klubben hans – i motsetning til denne sesongen – til NHL-sluttspillet? Og så videre. Det er imidlertid god grunn til å tro at han vil spille for Norge, hvis han kan.

Disse to vil alene heve ishockeylandslagslagets offensive kraft betydelig i VM om ett år. Med puck og i angrep har Norge stort sett vært kraftløse i Hernings VM-arena Jyske Bank Boxen.

Andreas Martinsen er ingen typisk målscorer. Men han er bedre enn alle som med samme type kvaliteter fikk slippe til nå. Han vil etter det VG får opplyst bli tilbudt ny kontrakt av AHL-klubben Rockford IceHogs, mens det er usikkert om «A-laget» – moderklubben Chicago Blackhawks i NHL – «vil ha ham» neste sesong.

Et usikkert VM-kort med andre ord.

Martinsen var med i VM i fjor, da han sørget for ett poeng mot Finland ved å krige inn utligning noen sekunder før ordinær spilletids slutt.

Mats Rosseli Olsen var en Norges beste løperspillere i OL. Frölunda-forwardens aksjonsradius og svært gode allroundegenskaper vil innebære et ytterligere offensivt løft i 2019-VM.

Samme sak med hans klubbkamerat Mattias Nørstebø (22). Backen VM-debuterte i 2015 med å sveipe inn mål i overtallsspill. Avslutningtrusselen fra distanse i såkalt power play har vært skral i Herning.

Helt nye forsterkninger er også i emning: Keeper Jonas Arntzen (20, svenske Leksand) kan legge press på Henrik Haukeland (23) og Lars Haugen (31).

21-åringene Johannes Johannesen og VM-debutant Christian Bull er «back-bankers» etter dette mesterskapet. De kan få følge av jevnaldrende Sondre Bjerke fra Lillehammer og det nyetablerte U25-landslaget.

Alexander Reichenberg var med i VM i fjor og OL i år. Er med i neste VM-diskusjon hvis hans alvorlige kneskade ikke tar for lang tid å lege. Omtrent samme sak med Jørgen Karterud; VM i fjor, skadet, Karlskrona i Allsvenskan neste sesong.

Mer spennende når det gjelder løpersiden - med tanke på 2019-VM - er imidlertid Vålerengas Thomas Olsen (22), Frisk Askers Sebastian Johansen (20) og Lillehammer-senteren Jacob Noer (20) . De to siste «Årets nykommer» i Getligaen forrige og inneværende sesong.

Emilio Pettersen (18) har vært norsk ishockeys «mest lovende» , på grunn av teknikk og overblikk, i mange år allerede. Om en måned blir han antakelig «draftet» av en NHL-klubb. Neste sesong skal han spille for University of Denver i høy-statusligaen NCAA, som Ludvig Hoff (21) spilte i for University of North Dakota da landslagssjef Petter Thoresen tok ham ut til sitt OL og VM-lag 2018.

Til slutt, på en joker eller en slags venteliste A: Løperspiller Kristian Røykås Martinsen (18, svenske Almtuna), draftet av NHL-klubben Washington Capitals i fjor, og Storhamars power-forward Martin Rønnild (22).

