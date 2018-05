Rystet Brækhus måtte ta telling - vant på poeng

LOS ANGELES/OSLO (VG) Den norske storfavoritten gikk nesten i kanvasen i syvende runde mot Kali Reis (31), og tok telling for første gang i proffkarrieren. Cecilia Brækhus (36) tok en overraskende knepen seier, og publikum pep da hun ble utropt til vinner.

Brækhus vant på poeng fra samtlige av dommerne. To hadde 96–93, og den tredje dommeren hadde 97–92 i favør Brækhus. Mange av tilskuerne, ca 6–7000 pep da poengene ble lest opp.

Amerikanske Reis hadde mye støtte blant publikum på StubHub Center, men poengseieren var totalt sett grei.

Bergenseren forsvarte alle sine fem belter i sin 33. strake seier, men den historiske kampen i Los Angeles ble ikke like overlegen som mane hadde trodd.

Tøft for mamma og pappa

Til stede var mamma Jorunn og pappa Martin Brækhus, og de fikk en tøff kveld. Da kameraene zoomet inn på foreldrene var det et tydelig nervøst foreldrepar vi kunne se på TV-skjermen, og det med god grunn.

– She had a harder fight than her daughter did, sa de amerikanske kommentatorene om mor Brækhus.

Særlig var det dramatisk i syvende runde da Reis traff med en knallhard høyrekrok. Brækhus knakk i knærne, og rygget. Hun var muligens nede i kanvasen med den ene hansken, og dommeren ga henne telling.

I runde åtte var hun rystet igjen - etter et nytt høyreslag fra Reis.

- Det var morsomt. Jeg følte at jeg vant, spesielt med nedslagingen. Jeg vil ha omkamp. Nedlslagingen var stygg, og jeg fikk inn høyreslaget hele kvelden, sa Reis.

Tok kontroll, men fikk god match

Fra start av tok Cecilia Brækhus kontroll i ringen, men Reis fikk inn et solid slag i runde syv, og felte nesten Brækhus. Deretter fulgte amerikaneren opp med et nytt kjempetreff i runde åtte, og det ble tydelig at heller ikke Brækhus er usårbar.

Det var en tydelig preget Brækhus som gikk de siste rundene, mot en stadig mer aggressiv Reis. Amerikaneren gikk virkelig for knockout i siste runde, men nådde akkurat ikke opp. Dermed ble det poengseier på Brækhus. Alle dommerne hadde Brækhus-seier.

Brækhus og Reis ble med det også de første kvinnene som noensinne har gått en kamp live på TV-kanalen HBO, i kanalens 40 år lange historie.

Buet på

Brækhus ble buet på da hun ble intervjuet av anerkjente Max Kellerman i ringen etter kampen.

– Hun (Reis) ga meg en tøff kamp. Det var veldig jevnt. Hun fikk inn noen harde slag, uttalte Brækhus og lo mens publikum pep, mens hun fortsatte:

– Det var også nytt for meg med amerikanske hansker, i tillegg til at hun er tyngre enn meg. All kredit og honnør til Reis, det var en «amazing fight».

– Og sier du ja til en omkamp?

– Ja, jeg sier ja til en omkamp!, kom det kjapt fra den norske boksedronningen.

PS! MMA-stjernen Cris Cyborg ankom arenaen en drøy halvtime før kampen startet, og hadde på seg en T-skjorte med «Cyborg vs Brækhus summer 2019», og tittelbeltetfra UFC over skulderen.

