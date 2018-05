Northug tilbake på landslagssamling: – Må ned i vekt

SOGNEFJELLET (VG) Petter Northug (32) er tilbake på samling med landslaget etter comebacket. For å lykkes må han ned i vekt.

– Jeg må ned i vekt, og det tror jeg ikke blir noe problem nå som mengdetreningen begynner. Jeg vil helst ned på 82–83 kg, sier Petter Northug .

Onsdag møtte han pressen på sin første samling med landslaget etter comebacket.

I strålende solskinn på Sognefjellet valgte han å beholde skjorta på under dagens trening da fotolinsene var rettet mot ham. 32-åringen mente mediedagene kom litt for tidlig.

– De som kastet skjorta i dag hadde ingenting å skjule. Noen er nok glade for at det er mediedager allerede nå, men for noen av oss kom mediedagene litt for fort, sier Northug spøkefullt.

Han fikk flere spørsmål om vekt fra journalistene som hadde dukket opp på pressekonferansen.

– Det er nok litt individuelt når det kommer til om dette er noe utøvere vil prate om eller ikke. Egen vekt er ganske privat, men for meg går det greit, sier Northug.

Kastet skjorta likevel

Men det ble antagelig for fristende å slikke litt sol samtidig som han gikk runde på runde på snøen. Onsdag la han ut et bilde på sin Instagram-konto hvor han skrev: Sognefjellets Bruneste. #TrainHardTanHarder.

Under VM i Oslo for syv år siden veide han bare 78 kilo. Den gangen tok han tre VM-gull.

– I dagens langrenn handler det nok om å ligge mellom 78 og 84 kilo et sted. Det er drømmen, sier Northug.

– Hvem er best trent her på Sognefjellet?

– Det står nok mellom Didrik Tønseth, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger. Det er der lista ligger. Det er i hvert fall ikke Emil Iversen, sier Northug med et glimt i øyet.

– Magisk å være her

– Det er fantastisk å være tilbake, og det er magisk å være her når det er så fint vær. Timene går av seg selv, og det er bare å nyte det og kose seg, sier Northug til et samlet norsk pressekorps.

Petter Northug har hatt en tung sesong, og mange var usikre på fremtiden til den tidligere langrennskongen. I slutten av april ble det ble bekreftet at han kom til å satse som langrennsløper på fulltid minst en sesong til. Nå er han en del av sprintlandslaget, men er motivert til å også gå distanserenn denne sesongen.

– Sånn som ting er nå er jeg veldig motivert for å komme tilbake. Sprintlandslaget med Arild Monsen fristet, og det var et tilbud som motiverte. Jeg kjente lysten, og da var det lett for meg å takke ja til det tilbudet, sier Northug.

– Jeg håper jeg kan være med å kjempe i toppen både på sprint og distanse. Jeg vil være med å kjempe i toppen i verdenscuprenn, det er derfor jeg satser en sesong til, legger han til.