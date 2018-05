KRITISERER HAUGE: Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg (t.v.) mener dommersjef i NFF, Terje Hauge (t.h) må stå til ansvar for de mange svake dommeravgjørelsene som har preget mediebildet denne sesongen. Foto: NTB scanpix

Tidligere toppdommer ber Terje Hauge om å gå

Publisert: 29.05.18 19:39

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg (48) har fått nok av elendige dommeravgjørelser i Eliteserien og ber dommersjefen i Norges Fotballforbund Terje Hauge (52) om å gå. Sistnevnte slår tilbake og mener Eliteserie-dommerne har gjort en god sesong.

– Jeg må være ærlig med deg, og jeg er fornøyd med dommergruppen, sier Terje Hauge til VG.

VG kontakter dommersjefen etter en helg der Rosenborg ble frarøvet en scoring på Lerkendal, og Stabæk ikke fikk tildelt et straffespark i mandagens oppgjør mot Sarpsborg 08.

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg mener derimot at tilstanden er på vei i totalt feil retning, og holder dommersjefen ansvarlig.

– Jeg mener han bør vurdere stillingen sin. Det kunne vært sunt for miljøet med et skifte. Terje Hauge må gå, sier 48-åringen som dømte i Eliteserien fra 1995 – 2014.

– Det har vært dårlig over tid, og når så mange avgjørelser setter sitt preg på kampene og inntrykket i media så må noe gjøres, mener Staberg som ga seg før Terje Hauge ble dommersjef etter Rune Pedersen i 2005.

Øvrebø: – Skivebom

Hauge vil ikke kommentere Stabergs utsagn og velger heller å fokusere på det store bildet.

– Nå må vi ikke grave oss ned i enkeltavgjørelsene som dessverre ble avgjørende denne runden. Ser vi elleve runder under ett, så ser jeg god jobbing.

Eliteseriedommer Trond Ivar Døvle mener Staberg må få mene det han vil.

– Vi fokuserer på å bli bedre som dommere. Vi må stå til ansvar for egne prestasjoner.

– Han står fritt til å mene det han vil. Han vil jo stort sett snakke om alt som har med dømming å gjøre, sier dommer Dag Vidar Hafsås.

– Per Ivar er en fin fyr. Han har tydelige meninger og det skal han ha kred for. Men det er ikke alltid han treffer godt, og denne gangen er det en tydelig skivebom etter min mening, sier Tom Henning Øvrebø som dømte i Eliteserien fra 1987–2013.

Dommerne har så langt måttet stå skolerett i mediene én etter én for å beklage hendelser som har avgjort kamper i årets Eliteseriesesong.

– Vi evaluerer grundig etter hver kamp. Og våre dommere er sine største kritikere selv. De jobber knallhardt for å være best mulig forberedt og konsentrerte før hver opptreden, fortsetter Terje Hauge.

Selv om kampleder i mandagens kamp i Sarpsborg, Sigurd Kringstad, «la seg flat» denne gangen , blir spillerne oppgitte.

– Det hjelper oss svært lite, sa Vadim Demidov til VG etter kampen.

Ga terningkast fem

Det er ikke første gang denne sesongen at Hauge stiller opp for å svare for svake dommeravgjørelser. I programmet fotballrunden på MAX fra sent i april ble dommersjefen bedt om å gi et terningkast på prestasjonene denne sesongen.

Han ga terningkast fem den kvelden.

– Det ble så mye styr den gangen, så nå unngår jeg å sette terningkast, sier Hauge da VG spør om han har samme inntrykk nå. 52-åringen gjentar at han har et godt inntrykk av dommernes prestasjoner.

– Jeg sa vel litt om det da og landet på en snill treer. Nå mener jeg det er en toer, sier Staberg.

Han opplever at Hauge sto og står frem med et uttrykk som ikke speiler synet resten av dommerne har på egen innsats.

Aner en fryktkultur

Staberg sier han har en følelse av at dommere i Eliteseriegruppen ikke tør si meningen sin. En redsel for å miste gode kamper og antall kamper kan være grunnen til nettopp det.

– Jeg opplever at det å please ikke er dumt.

– Da mener du dommerledelsen?

– Ja.

– Og det har nok ikke blitt noe bedre siden min tid.

– Er det lettere for deg å snakke nå som du ikke er en del av det?

– Så klart. Nå har jeg jo ingenting å tape. Jeg ville aldri sagt det her til en journalist da jeg var aktiv selv. Men det er min ærlige mening.

Kjenner seg ikke igjen

Hauge avviser blankt at det er splid i dommermiljøet som han synes er meget godt.

– Heller tvert imot. Her har vi folk som gleder seg til fotballkampene og som jobber godt og trives med arbeidsoppgavene sine. Jeg har ikke sett noen tegn eller signaler fra gruppen som tyder på det.

Døvle kjenner seg heller ikke igjen i utsagnet.

– Jeg sier det jeg føler for å si. Jeg har ikke opplevd noe problematikk rundt det.

Hafsås er av samme oppfatning.

– Det synes jeg ikke er et tema engang. Dialogen er god og takhøyden er stor hvor vi får mene det vi vil.

– Håper at dersom man har guts nok til å dømme i Eliteserien og måtte høre på mer eller mindre kvalifiserte vurderinger fra eksperter, så har man guts nok til å komme med kritiske innspill til dommersjefen når det er på sin plass, avslutter Tom Henning Øvrebø.