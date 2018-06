Det kjempes mot kampfiksing på bred, internasjonal front. I Ukraina ble dette kartet over mistanke i fotballen lagt frem tidligere i måneden. Foto: VALENTYN OGIRENKO / X03345

Svulsten som ikke lar seg fikse

Publisert: 05.06.18 17:28

2018-06-05

Det legges ned stadig mer innsats for å bli kvitt den kreftsvulsten manipulasjon er i idretten. Problemet er at ulike varianter av fiksing sprer seg så raskt.

I en ideell verden handler idrett om et prinsipp bygget på fair play. Men hvor ideell er egentlig idretten?

Hvor åpen ligger veien for kyniske juksemakere, som leter med lys og lykte etter svakheter de kan utnytte og berike seg på?

Én ting er utøvere og leger, som sørger for å oppnå urettmessige konkurransefordeler gjennom doping, men kanskje er ulike varianter av kampfiksing et like alvorlig problem?

Det er umulig å si noe sikkert om det totale omfanget globalt, men det fremstår stadig tydeligere hvilken trussel dette er for hele idrettens kjerne.

Kampfiksing handler om regelrett sabotasje av utfall, eller påvirkning av enkelthendelser, med ett eneste mål: Å hjelpe kriminelle med å berike seg.

Det foregår gjerne i situasjoner langt unna rampelyset og offentlighetens innsyn, og gir spillselskaper en kronisk krevende oppgave i jakten på det unormale.

En tredjedivisjonskamp i fotball?

En tenniskamp med ukjente spillere?

Et match på lavt nivå, der de tre beste på favorittlaget plutselig melder forfall?

Mulighetene for å påvirke det som kan skje, stoppes neste bare av fantasien.

Det mangler ikke på handlingsplaner og innsatsgrupper mot kampfiksing, hverken i Norge eller internasjonalt, men spørsmålet er hvordan man skal kunne beskytte idretten, all den tid de tenkelige manipulasjonsmulighetene er så uhorvelig mange.

Denne tirsdagen kom det to nyheter, av svært ulik karakter, men som i sum illustrerer hvor vanskelig og mangefasettert problemstillingen er.

I Belgia er 13 personer pågrepet, mistenkt for kampfiksing i tennis, etter at politiet slo til mot 21 hus, mens det også ble aksjonert i Tyskland, Frankrike, Bulgaria, Slovakia, Nederland og USA.

Ifølge den belgiske påtalemyndigheten har en armensk-belgisk kriminell organisasjon aktivt betalt profesjonelle tennisspillere fra 2014 til nå, for å oppnå høyere gambling-gevinster.

Dette dreier seg om spillere på lavere nivåer, og bekrefter det man tidligere har fått rapportert om hvor sårbar denne idretten er for rigging. Tenk hvor lett det er å slå akkurat i nettet, å vinkle håndleddet slik at ballen går ørlite for langt, og hvor vanskelig det er å bevise at svingninger i prestasjoner er bevisste.

En rapport fra Independent Review Panel (IRP) i tennis avdekket tidligere år det som ble beskrevet som en “tsunami” av matchfiksing i kamper som ikke omfatter de beste spillerne.

Her har 3200 spillere blitt intervjuet , og 464 erkjenner at de har førstehåndskjennskap til manipulasjon, melder BBC.

Rapporten avdekket også hvordan kontrollregimet ikke har vært godt nok, og oppfordrer til å få slutt på at gamblingselskaper fungerer som sponsorer.

En av utfordringene i tennis, som gjør hele systemet sårbart, er at bare en liten andel av 15.000 profesjonelle spillere tjener noe særlig på idretten.

Med 60.000 kamper tilgjengelige på spillmarkedet, er det bare å tenke seg hvor lett det kan være å lure systemet.

Men tennis er slett ikke alene.

På konferansen “Tackling Matchfixing” kom det tidligere i år frem hvordan fotball står for 19 av 28 kampfiksing-relaterte saker, som er behandlet av voldgiftsretten CAS i Lausanne, uavhengig av om spillere trenere eller dommere er involvert.

Også her regnes de lavere nivåene for å være mest utsatt.

Ingen vet hvor mye som forsøkes i det norske markedet, men nå er det slått alarm om et mistenkelig gult kort i OBOS-ligaen. Det er altså ikke noe direkte kampavgjørende, men om mistanken stemmer, viser det igjen hvor aktuell problemstillingen er også hos oss.

På makronivå viser undersøkelsen “FIX the FIXING” , ved Universitetet i Thessaloniki, der mer enn 600 utøvere ble intervjuet som en del av EUs Erasmus-program, at rundt én av fem har opplevd manipulasjon i egen gren. 13 ulike idretter var involvert i studier, der 15 prosent oppga at de er blitt kontaktet det siste året med tanke på kampfiksing.

Hva oppga respondentene som beveggrunner for å eventuelt si ja? Raske penger og økonomiske vanskeli gheter.

Så her står vi.

Med et sykdomsbildet ingen kjenner omfanget av, der det heldigvis tidvis lykkes med å operere i tide, men der det er milevis unna å finne en kur.

Akkurat det er så utrolig trist for selve konseptet vi kjenner som idrett.