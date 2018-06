GJENVALGT: Erik Røste smilte godt da han møtte pressen under Raw Air på Lillehammer i vinter. Søndag kunne han igjen smile bredt, da Skitinget ga han fornyet tillit som skipresident. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Erik Røste gjenvalgt som skipresident

STAVANGER (VG) Til stående applaus fikk Erik Røste (58) søndag Skitingets tillit til å gå løs på sin fjerde periode som skipresident.

Da Erik Røste lørdag inntok talerstolen under Skitinget på Scandic Hotel Forus utenfor Stavanger åpnet han med en erkjennelse av at de to siste årene har vært preget av mye mer enn bare sportslig suksess.

– Som organisasjon har vi kanskje aldri vært inne i en mer krevende periode. (...) Vi har opplevd et trykk fra omgivelsene som har manglet sidestykke, sa han til de fremmøtte delegatene.

Rent sportslig endte hans tredje presidentperiode med suksess uten sidestykke i Pyeongchang , men den har også vært preget av dopingsaker mot to av de største skistjernene, økonomisk underskudd , søksmål mot forbundet fra Henrik Kristoffersen, astmabråk og kraftig kritikk fra egne rekker .

Det nye skistyret

President Erik Røste (gjenvalgt), visepresident Eva Tine Riis-Johannessen (gjenvalgt), styremedlem Tove Moe Dyrhaug (gjenvalgt), styremedlem Sveinung Karlsen (ny), styremedlem Andrea Bell Pedersen (ny), styremedlem Erik Bruun Fossum (ny), styremedlem Birgit Lovise Skarstein (ny), 1. varamedlem Pål Angell Bergh (nyvalgt), ansattes representat Ståle Villumstad (ny). Grenkomitéledere: alpint Ola Evjen (gjenvalgt), kombinert Edgar Fossheim Eidsvold (ny), hopp Bente-Lill Romøren (gjenvalgt), langrenn Torbjørn Skogstad (gjenvalgt), fristil Kristin Vestgren Sæterøy (ny), telemark Rolf Bryn (ny). Håkon Wibstad var innstilt til gjenvalg som fristilleder, men han er ansatt som ny økonomisjef i NSF,. Derfor ble Sæterly isteden innstilt og valgt. PS: Nestledere i grenkomiteene er fra 2014 også blitt valgt på Skitinget. I helgen ble det derimot vedtatt at de igjen skal oppnevnes av skistyret, ikke velges.

Det hindret likevel ikke representantene i å følge valgkomiteens innstilling da de søndag formiddag skulle bestemme hvem som skal lede Norges Skiforbund de neste to årene.

Fulgte alle innstillingene

Uten motkandidat fikk han full tilslutning fra de fremmøtte delegatene, og ble dermed klappet inn til sin fjerde toårsperiode som president.

– Tusen takk for tilliten. Det varmet da dere viste det på måten dere gjorde, med det bakteppet vi har hatt de siste to årene, sa Røste da han etterpå talte til tinget.

– Det krever ryggrad å stå sammen i slike utfordrende situasjoner og saker som vi har hatt, fortsatte han.

Samtlige av valgkomiteens innstillinger til skistyret ble valgt.

Se hele det nye styret i faktaboksen over .

Skarstein inn i styret

Syv nye medlemmer valgt inn i styret. Blant dem er den aktive roeren og skiutøveren Birgit Skarstein (29), som fredag satte ny verdensrekord i Beograd.

I det nye styret får hun blant annet med seg NIH-studenten Andrea Bell Pedersen (25), som er en del av Skiforbundets lederprogram. Revisoren Sveinung Karlsen og juristen Erik Brun ble også valgt inn.

Ut forsvant Audun Grønvold, Toril Skaflestad, Charles Tøsse og Rigmor Aasrud fra de frie plassene, mens grenkomitélederne Paul Einar Borgen (kombinert), Håkon Wibstad (fristil) og Birger Goberg (telemark) ble byttet ut med henholdsvis Edgard Fossheim, Kristin Vestgren Sæterøy og Rolf Bryn.