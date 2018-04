FORSØKTE Å REDDE HAM: Helsepersonell var raskt fremme hos belgiske Michael Goolaerts da han veltet og ble liggende uten bevissthet i veikanten halvveis ut rittet. Foto: ETIENNE LAURENT, EPA

Goolaerts (23) døde etter velt i Paris-Roubaix

Publisert: 08.04.18 23:45 Oppdatert: 09.04.18 01:20

BRUSSEL/OSLO (VG) Syklisten Michael Goolaerts (23) veltet og ble liggende livløs under Paris–Roubaix. Sent søndag kveld døde han.

Det melder laget til den belgiske syklisten, Véranda’s Willems – Crelan, på Twitter .

«Det er med ubeskrivelig tristhet at vi må informere om bortgangen til vår syklist og venn, Michael Goolaerts. Han gikk bort søndag kveld klokken 22.40 ved Lille sykehus i nærvær av familie og elskede, som våre tanker går til. Han døde av hjertestans, all medisinsk assistanse var nytteløs», skriver sykkellaget.

De vil ikke uttale seg mer på nåværende tidspunkt, fordi de vil gi Goolaerts’ nærmeste muligheten til å håndtere tapet i fred.

Goolaerts ble liggende livløs etter en velt under sykkelrittet tidligere søndag. Han skal ha blitt intubert og det medisinske personalet skal ha brukt hjertestarter, ifølge Sporza , før han ble flydd med helikopter til sykehus i Lille.

Der døde han klokken 22.40 søndag kveld.

VG var søndag kveld i kontakt med personer tett på avdøde Goolaerts. De andre rytterne i det lille nivå to-laget skal ha vært samlet på et hotell etter Paris-Roubaix. Sorg preget det belgiske laget søndag kveld.

Goolaerts beskrives av dem tett på ham som en fantastisk person som var godt likt av alle, og som alltid smilte. Han skal ha vært svært takknemlig for å være proffsyklist og en del av laget.

Visste ikke om dramaet underveis

Da de andre rytterne trillet i mål i Roubaix søndag ettermiddag, var de ikke kjent med dramaet som utspilte seg lenger bak i løypen.

Sven Erik Bystrøm fikk høre om Goolaerts av VGs journalist inne på velodromen i målbyen, og brukte ord som «veldig, veldig trist». Heller ikke vinneren, Peter Sagan, var kjent med hjertestansen til Goolaerts før etter målgang.

– Det er leit å høre, og jeg håper virkelig det går bra med ham, sa slovaken – noen timer før dødsfallet var et faktum.

Sykkelmiljøet i sorg

Belgiske journalister VG snakket med i Roubaix omtalte 23-åringen som et formidabelt sykkeltalent, selv om han ikke hadde rukket å bli en av de virkelig store i sykkelgale Belgia.

Det er ikke første gang belgisk sykkelsport opplever tragiske dødsfall. For to år siden døde Daan Myngheer 22 år gammel etter at han fikk et hjerteinfarkt under et ritt.

Det internasjonale sykkelmiljøet reagerer med sjokk og vantro på Goolaerts dødsfall.

Tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritzen, som nå jobber som ekspert for TV 2, skriver på Twitter at det er en grusom kveld for sykkelsporten.

«Min dypeste sympati til familien og venner av Michael Goolaerts. Siden rittet var ferdig har jeg ikke stoppet å tenke på ham. RIP» , skriver Alberto Contador .

UCI-president David Lappartient skriver : «På vegne av Det internasjonale sykkelforbundet og sykkelfamilien, vil jeg uttrykke mine dypeste kondolanser med familien, laget og dem som var nær Michael Goolaerts, som forlot oss altfor tidlig i dag. Vi deler deres dype sorg».

