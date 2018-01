MANGE SPRINT-ÅR: Espen Aarnes Hvammen (29) har lenge slitt med å finne flyten på isen. Nå vil sprinteren ta en lengre pause fra skøytene. Bildet er fra verdenscupen i Stavanger for to år siden, der han tok 5. plass på 500 meter. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

OL-drømmen knust: - Trenger skikkelig time out

Publisert: 31.01.18 18:39

Espen Aarnes Hvammen (29) var Norge raskeste i forrige OL, første norske skøytesprinter under 35 sekunder på 500 meter og satset knallhardt mot Pyeongchang-start – til han møtte veggen før jul.

– Jeg trenger en skikkelig time out. Vi får se om det blir til neste sesong, eller om jeg trenger lengre tid, svarer Espen Aarnes Hvammen på spørsmål om han har lagt en comebackplan.

Han var Norges beste sprinter til nåværende OL-gullhåp Håvard Holmefjord Lorentzen (25) tok ham igjen. I Sotsji-OL for fire år siden ble Espen Aarnes Hvammen nummer 12 på 2 x 500 meter sammenlagt (35,20/35,21), mens Lorentzen endte på 35. plass (35,78/35,53).

Espen Aarnes Hvammen planla å kvalifisere seg til OL etter en treningsleir i Salt Lake City og Calgary i desember. Han avbrøt imidlertid den «en liten uke før».

– Jeg dro hjem, brukte tid på å tenke, og falt ned på dette. Det er selvsagt vanskeligere i en OL-sesong. Men det er riktig å gjøre det nå. Jeg kom til et punkt der jeg innså at jeg ikke ville være i stand til å klare dette, sier han med tanke på behovet for time out.

– Jeg har kanskje brent lyset litt i begge ender. Det er blitt en viss slitasje på kroppen. Ikke alt er like nytt og gøy lenger, etter å ha reist rundt i syv-åtte år og å ha vært borte 250 dager i året, svarer Espen Aarnes Hvammen på spørsmål på bakgrunn av pressemeldingen fra Norges Skøyteforbund onsdag ettermiddag.

I den uttaler han følgende: «Sesongen har ikke gått på skinner, og det har vært mange utfordringer. Det er tøft å erkjenne at OL-toget går uten meg, men kroppen har ikke fungert godt nok denne sesongen.

I samråd med trenerne og legen min, er vi blitt enige om at det riktige nå er å ta en pause, sier Espen Aarnes Hvammen om situasjonen.»

– Har du følt deg utmattet, fysisk og mentalt, på den måten at du ikke har orket det du vet du har klart tidligere?

– Jeg har følt at jeg ikke helt har hatt den energien jeg har pleid å ha. Da blir det veldig vanskelig å hevde seg; ting blir veldig tydelig. Plutselig er du nummer 30 i stedet for inne blant topp 10, svarer Espen Aarnes Hvammen.

