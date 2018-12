POSITIV TIL E-SPORT: Idrettspresident Tom Tvedt mener det er naturlig at idrettsforbundet og idrettslagene ønsker e-sport velkommen. Foto: Hallgeir Vågenes

Tom Tvedt vil ha e-sport inn i NIF

SPORT 2018-12-23T14:46:08Z

Norges Idrettsforbund (NIF) informerer om at muligheten for e-sport både er reell og ønskelig dersom idrettslagene selv ønsker det, og det ikke går ut over kjernevirksomheten.

Publisert: 23.12.18 15:46

Denne uken sendte Norges Fotballforbund sitt første landslag i e-sport til en offisiell landskamp i FIFA mot Frankrike på VGs flater, og den endte på lykkelig vis med 3–2 til Norge i seirer.

– At e-sport har kommet for å bli er jeg hundre prosent sikker på. Derfor syns jeg at det vil være helt naturlig at idrettslagene og vi byr inn på dette, sier idrettspresident Tom Tvedt til VG.

Når det gjelder full integrering av konseptet i norsk eller internasjonal idrett og hvordan de velger å organisere seg selv, tørr ikke Tvedt å uttale seg om.

– For dette er ikke én gruppe mennesker som bare gamer. Dette er unge mennesker som spiller håndball, fotball og gamer innimellom, understreker han.

Fellesskap og fyldige idrettslag

Tvedt forteller at e-sport allerede har vært en prøvegren i Sør-Korea og det er litt av grunnen til at han er overbevist om at dette kommer til å komme i en eller annen fasong før eller siden.

– Mitt utgangspunkt er å fylle idrettshusene våre med så mye fiber som disse unge menneskene trenger. Da oppnår man to ting; fellesskap og det å ha dem i idrettslaget.

Dette vil gi NIF muligheten til å drive med fysisk trening. Ifølge Tvedt trenger de som driver med toppidrett, e-sport og gaming å være trent og konsentrert for å holde på med idrettene sine.

– Så jeg er veldig positivt åpen til det, sier han.

Mange skjønner ikke dimensjonen

For mange høres det kanskje ut som en selvmotsigelse at e-sportspillene FIFA eller Pro Evolution Soccer skal få folk ut i fysisk aktivitet. Men e-sport og tradisjonell idrett kan faktisk ha mer til felles enn mange tror.

– Mange i min generasjon skjønner ikke dimensjonen på dette, og for dem som lurer på om dette er noe som går over, så gjør det ikke det, sier Tvedt med et smil på lur.

Han har selv jobbet mye både med og innen teknologi. Derfor er han sikker på at e-sport er noe som kommer til å bli viktig. Når det gjelder hvilke strukturer som blir bygd på og rundt dette er han derimot usikker på.

Alltid noe nytt å lære

Det er stor bredde innenfor hva som faller under begrepet e-sport. En ting er fotballspill, en annen ting er krigsspill som for eksempel Counter Strike, Fortnite og League of Legends.

For å finne ut hvor skillet går mener Tvedt det er viktig at idrettsforbundet reiser rundt på de eventene som hører med og søker etter informasjon for å få et konkret bilde på hva som skal gå under betegnelsen e-sport i idretten, og hva som er årsaken til at så mange unge mennesker driver med det.

– Gaming er så mangfoldig, så man må klare å diskutere hva vi faktisk diskuterer. Det er ikke sikkert alle i norsk idrett kan alt om det, sier han og innrømmer at han selv ikke er en typisk «gamer».

Idrettspresidenten mener at man alltid har noe å lære av andre. Han legger ikke skjul på at idrettsorganisasjonen er nødt til å være mer frempå.

– Derfor må vi tilegne oss kunnskap om det for å være med i den utviklingen, og det er jeg svært positiv til, avslutter han.

Se Norges seier over Frankrike i FIFA: