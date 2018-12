– Jeg er veldig fornøyd med ti VM-titler. Men jeg vil ha flere!

SPORT 2018-12-31T09:14:51Z

ST. PETERSBURG (VG) Selv om Magnus Carlsen (28) innser at det ikke har samme status å vinne lynsjakk-VM enn den klassiske VM-tittelen, så synes han det er minst like vanskelig.

Publisert: 31.12.18 10:14

Han kan også se for seg et fremtidig «hoved-VM» i sjakk der lyn- og hurtigsjakk får en plass.

– Vi kan tenke oss at vi spiller et antall partier med fart i løpet av en dag - og at det teller som ett klassisk parti.

– Det spørs jo litt hva en vil kåre: verdensmesteren i langsjakk - eller den beste sjakkspilleren i verden, sier Carlsen ettertenksomt.

Det siste er det ingen tvil om nå: Carlsen har de siste ukene vist hvem som er desidert best. Etter å ha forsvart VM-tittelen i klassisk sjakk mot Fabiano Caruana, var han et halvt poeng fra omspill om gullet i hurtigsjakk-VM - og vant så søndag VM-tittelen i lynsjakk. Hans tiende VM-tittel totalt.

– Jeg er veldig fornøyd med ti VM-titler. Men jeg håper å få flere, sier han - mens han er omsvermet av unge, russiske sjakkhåp på alle kanter.

– Men altså - hva er vanskeligst: Vinne VM-tittelen i klassisk sjakk eller i lynsjakk?

– Jeg vet ikke, men for å vinne her i St. Petersburg krevde det altså å vinne 13 partier og være ubeseiret gjennom 21 partier. Men det er klart at klassisk fortsatt har større status.

– Dette betyr mye for meg. jeg hadde blitt veldig skuffet om jeg hadde måttet dra her fra St. Petersburg uten en tittel.

– Hvilke planer har du for 2019?

– Jeg vet ikke ... Jeg begynner å spille i Wijk aan Zee-turneringen i januar. Planen er som vanlig å bli bedre i langsjakk. Det har jo ikke skjedd de siste årene.

– Ellers?

– Jeg håper å spille mer hurtigsjakk og lynsjakk. Det har blitt altfor lite i år. For det er veldig moro å spille lynsjakk.

– Men det er viktigst å bli bedre i langsjakk?

– Ja, det er klart at jeg har mye å gå på der. Selv om jeg ble verdensmester i langsjakk, så avgjorde jeg i hurtigsjakk.

– Kommer du til å kjøre et like hardt program i 2019 som du har gjort de siste årene?

– Ja, jeg tviler på om det blir mer langsjakk, men jeg kommer definitivt til å spille mer hurtig- og lynsjakk.

– Det høres tøft ut?

– Tøft og tøft ... Det er jo moro

– Men du håper at miksen skal gjøre deg bedre i alt?

– Håper det ...

– Hva er du mest stolt av i 2018?

– Jeg vet ikke om jeg er så veldig stolt av noe, men jeg er mest fornøyd med at jeg beholdt VM-tittelen i klassisk sjakk og vant en ny her i St. Petersburg. Ellers har vel året vært midt på treet ...

PS: Av Carlsens ti VM-titler, har fire kommet i langsjakk (VM-matcher mot Viswanathan Anand x 2, Sergej Karjakin og Fabiano Caruana), fire lynsjakk (2009, 2014, 2017 og 2018) og to i hurtigsjakk (2014 og 2015).