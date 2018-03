Klæbo: Måtte overtale morfar for å få gå Kollen-femmila

1 av 6

DRAMMEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (21) gruer seg stort til en brutal femmil i Holmenkollen lørdag, men han har selv trumfet gjennom at han skal gå.

Klæbo var den store helten i Drammen onsdag ettermiddag. Unger og ungdommer flokket seg rundt langrennshelten etter sprintseieren.

Og Klæbo tok seg god tid og bød på seg selv, mange fikk en «selfie» med OL-helten eller signaturen på telefonen.

Og lørdag kan det bli sirkus i Holmenkollen. Da skal 21-åringen debutere på den berømte femmila.

– Det kommer til å bli fryktelig tøft. Jeg gruer meg som bare det. Det er skøyting og, så femmil i skøyting er kanskje det verste som finnes, sier Klæbo.

Hadde han fulgt morfars råd, så hadde han antagelig ikke stått på startstreken lørdag.

– Det er jeg som har trumfet gjennom. Han (morfar) syns kanskje at fem mil er vel langt og at jeg må passe på, sier Klæbo til VG og legger til:

– Vi er blitt enige om at vi trenger den læringen her. Om det da skjærer seg og jeg skulle få noen uker hvor jeg må ligge på sofaen, så er ikke det krise heller.

Trenger erfaring

Klæbo har gått en femmil tidligere. Han ble nummer ni på distansen under NM i fjor. Da endte han over seks minutter bak Martin Johnsrud Sundby.

– Det er ikke sikkert Sundby gruer seg like mye som vi ungguttene gjør. Han har noen flere femmil i banken. Men det er kanskje derfor det er bra for oss ungguttene å gå, for å få lagt en sånn økt i banken og få den erfaringen, sier Klæbo i pressesonen etter sprinten i Drammen.

– Dette er en erfaring jeg trenger. Jeg skal bruke den femmila som veldig god læring, sier 21-åringen.



Han blir spøkefull når han får spørsmål om taktikken på 50 kilometer.

– Jeg tenkte jeg skulle ligge veldig mye foran å dra. Jeg skal kontrollere feltet og dra jevnt hardt, sier Klæbo og ler, før han fortsetter:

– Jeg skal være med så lenge det går.

Verdens nummer én

Han har vært hele verdens nummer én i klassisksprint denne sesongen. På hjemmebane i Drammen fornektet han seg heller ikke og knuste resten av konkurrentene på overlegent vis.

Klæbo vant til slutt bysprinten foran Eirik Brandsdal og russiske Aleksandr Bolsjunov.

Luken Klæbo fikk i motbakken på oppløpet, gjorde ham såpass komfortabel at han tok seg tid til å bukke mot rival Eirik Brandsdal og publikum like før målstreken.

Sprintkongen

Seieren i Drammen er Klæbos fjerde på fire verdenscupforsøk i klassisk sprint denne sesongen. Han har vært helt utilnærmelig i denne øvelsen i hele år. 21-åringen står med seier i den nasjonale langrennsåpningen, alle forsøk i verdenscupen, NM- og OL-gull.

Legger du til at han kun har pallplasser i fristil også, så er han vinterens store konge i sprint. Han hadde før onsdagens øvelse naturlig nok sikret seg sammenlagtseieren sprintcupen.

Tøff finale

I finalen satte Bolsjunov voldsom fart fra start. Kun Klæbo klarte å følge, men inn på oppløpet fikk duoen selskap av Eirik Brandsdal.

Men Klæbo hadde nok et gir inne. Han rykket fra i den siste motbakken og gikk seg inn til nok en imponerende seier.

Resultater Drammen sprintfinale:

1. Johannes Høsflot Klæbo, Norge: 2:44.69

2. Eirik Brandsdal, Norge: +1,04

3. Aleksandr Bolsjunov, Russland: +3,78

4. Sindre Bjørnestad Skar, Norge: +6,55

5. Kasper Stadaas, Norge: +8,71

6. Emil Iversen , Norge: +11,45