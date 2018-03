PEKER PÅ 2030: Kristin Kloster Aasen er ferskt IOC-medlem og visepresident i NIF. Her er hun i møte med VG i Pyeongchang under OL i februar. Foto: Bjørn S. Delebekk

NIF-topp mener 2026-OL kommer for tidlig

Publisert: 08.03.18 22:22 Oppdatert: 08.03.18 22:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-08T21:22:42Z

IOC-medlem og visepresident i Norges idrettsforbund, Kristin Kloster Aasen (57), liker det ferske OL-konseptet. Men hun advarer mot hastverk i jakten på å få lekene tilbake til Norge.

Det sier hun etter å ha lest om det ferske OL-initiativet fra Lillehammer i VG torsdag. Konseptet er ment å spre lekene over store deler av landet.

– Tanken om å gjøre dette til et arrangement for hele Norge, mener jeg er veldig positiv. Det rimer også med det IOC sier om at lekene skal være bærekraftig, og at det kan foregå over et større område enn tidligere. IOC er opptatt av at OL kan skreddersys, slik at regnestykke ikke blir helt umulig. Så et OL til Norge, med ett sted som sentrum, er en god tanke, sier Kloster Aasen.

Det er imidlertid et «men»: Det ferske initiativet kommer bare tre og et halvt år etter at Høyres stortingsgruppe sa nei til OL i Oslo 2022 .

Dagens idrettsstyre fattet i fjor et vedtak om at et nytt OL-initiativ må komme fra andre enn dagens NIF-ledelse. Og i januar bestemte idrettsstyret at en henvendelse til IOC før 1. april i år, der budskapet er en uttalt interesse for OL i 2026, ikke er aktuelt.

Tiden er rett og slett for knapp.

– Det er jeg helt enig i. Tidsperspektivet må være 2030. Det er utrolig viktig at man ikke setter i gang noe for raskt. Det må være forankret hos alle som skal være begeistret, enten det er folk flest, politikere eller media, sier Kloster Aasen.

– Så året er 2030?

– Det høres mer realistisk ut. Som IOC-medlem er det min oppgave å promotere den olympiske bevegelsen i Norge. Men det må skje med en viss ansvarlighet, sier idrettstoppen til VG.

– Med Oslo2022 ville man ha OL for å bygge idrettsanlegg. Nå snur man 180 grader og ønsker OL fordi man allerede har anlegg. Hvorfor er det så viktig å få OL?

– Jeg tror OL genererer idrettsglede og en generasjon frivillige ble mobilisert gjennom ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Det kan være en revitalisering for toppidrettssatsingen, som jeg tror er spennende. De regionale toppidrettssentrene får muligheten til å utvikle seg ytterligere. Og så tror jeg et OL vil stimulere politikere over hele landet til å si at «det er viktig å satse på idrett», sier Kloster Aasen.

Hun har OL-kampen for noen få år siden friskt i minne:

– Det å ønske OL for å sette i gang store infrastrukturprosjekter passer ikke i Norge. Vi led under det sist. Da skulle man bygge anlegg og realisere store byutviklingsprosjekter i Oslo. Men sånn fungerer det ikke lenger, sier hun.

Så du denne? Ingebrigtsen: – Dette er et rent Lillehammer-OL

– Er du redd for at folk skal oppleve OL-bevegelsen som arrogante og tre et OL ned over hodet på dem for enhver pris?

– Når jeg utviser forsiktig begeistring, så er det fordi jeg ikke vil overtale noen. Dette må skje fordi mange føler at det er riktig. Ikke fordi idretten og idrettsstyret må løfte dette alene, sier hun.

– Enkelte argumenterer med at «det er Norges tur nå». Er det Norges tur nå?

– Jeg tenker ikke at det er vår tur, eller ikke vår tur. Vi ser en dynamisk utvikling der den olympiske bevegelsen endrer seg. Det er vår tur når omstendighetene mener det er riktig, sier Kloster Aasen.

– Er det virkelig mulig å gjennomføre dette konseptet for ti milliarder kroner?

– Jeg kjenner ikke dette konseptet godt nok til å kunne snakke på noe annet enn et generelt grunnlag. Men med bidraget fra IOC, som i 2026 kan ligge på mer enn én milliard dollar, så tror jeg regnestykket vil være til å leve med for mange, om man ser på det i et større perspektiv.

– Sverige ønsker seg også OL (2026). Kan vi ikke bare heie på dem?

– Jo. Og det har vi også sagt. Men vi snakker om 2030. Vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Som IOC-medlem kan jeg ikke heie på noen, siden jeg skal stemme over dette senere, men det er ingen grunn til ikke å heie på gode initiativer, uansett hvor de kommer fra, sier Kristin Kloster Aasen.

Så du denne? Slik blir et OL i Sverige

I Lillehammer-ideen, som VG altså meldte torsdag, ligger det at ski, skiskyting, alpint, bob og aking blir lagt til Lillehammer-området og at Hamar får skøyter. De lufter også ideen om skiflyging i Vikersund, bandy i Drammen, hundekjøring i Finnmark og skiorientering i Telemark.