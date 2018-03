OL-sølvvinner Pärmäkoski har fritak fra dopinglisten

HAR FRITAK FOR MEDISINER: Finske Krista Pärmäkoski (t.v.) jublet her for 2.-plass på tremila i Holmenkollen i fjor, i år ble hun nummer syv. Vinneren var den samme: Marit Bjørgen. I fjor ble finske Kerttu Niskanen nummer tre.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix