VRAKET: Han OL-debuterte på Lillehammer, men Ole Einar Bjørndalen får ikke avslutte i Pyeongchang. Foto: Magnussen, Jostein

Tvilen burde kommet ham til gode

kommentar

Publisert: 15.01.18 13:21

Var det riktig å sende Erlend Bjøntegaard og Henrik L’Abée-Lund til Sør-Korea på bekostning av tidenes vinterolympier? Avgjørelsen er diskutabel.

Noen valg faller i kategorien svart eller hvitt – enten helt konge eller full krise.

Uttaket av skiskyttertroppen til OL i Pyeongchang passer ikke inn i slike beskrivelser, for dette er ikke enkelt.

Det er formelt sett fullt mulig å forsvare at Ole Einar Bjørndalens olympiske eventyr er parkert , 8731 dager (!) etter debuten på Lillehammer.

Han har hatt en rekke muligheter til å overbevise ledelsen om at han fortsatt har det i seg, selv i en alder av 43 år.

Men denne vinteren har det bare ikke villet seg.

To 18.-plasser er det beste han har å skilte med, og resten av rekken inneholder sifrene 42., 36., 52., 46., 28. og 31.

Dette viser for det første at han ikke har klart å knekke koden denne sesongen, samtidig som antallet forsøk han har hatt demonstrerer at sjansene har vært der, og er blitt forspilt.

Slik sett skiller den abdiserende skiskytterkongen seg fra den abdiserende kollegaen uten gevær, som knapt har vært å se i sporet av forskjellige årsaker.

Bjørndalen har altså ikke vært blant de 12 beste i et eneste individuelt verdenscuprenn, noe uttatte utøvere som Henrik L’Abée-Lund og Erlend Bjøntegaard har å skilte med.

Er det da noe å utsette på at foten ble satt ned, for å slippe folk med bedre resultater denne vinteren til?

Skal gamle helter få frikort på tidligere meritter?

Svaret kommer vel egentlig an på hvilke faktorer man vektlegger mest.

Det er uansett er Bø-brødrene, Emil Hegle Svendsen og Lars Helge Birkeland som er først i køen for øyeblikket.

Dermed blir det automatisk et jokersnev over resten av gjengen.



Legger man det til grunn, blir avgjørelsen brått litt vanskeligere.

For så lenge andre er tiltenkt rollen som bærebjelke, hadde det da vært så mye å tape på en anelse gambling?

På at mannen som har vunnet flere gull enn noen annen i vinter-OL brått skulle finne en magisk formel helt på tampen?

Ser man veldig kynisk på det, og toppidrett er tross alt en kynisk geskjeft, er ikke sannsynligheten for at Bjørndalen på en optimal dag skyter gullfuglen større enn at L’Abée Lund eller Bjøntegaard gjør det?

Supermann fra Simostranda har tross alt vist hva han kan når det drar seg til et helt ufattelig antall ganger, med 94 enkeltseire i verdenscupen og 13 OL-medaljer, derav åtte av edleste valør.

Og selv om frekvensen for gull og glitter naturlig nok har vært synkende, har han vist at det fortsatt er mulig å hevde seg selv om man er alt annet enn en ungkalv.

Nå er det selvsagt vanskelig å fri seg helt fra sentimentaliteten i ønsket om å gi Bjørndalen en aller siste OL-opplevelse.

Dette er tross alt mannen som har preget sporten i en generasjon. Han har vært et forbilde og en inspirator hva gjelder å gjøre det som trengs for å nå mål, han har vist en treningsvilje og en seiersgnist få andre utøvere har vært i nærheten av.

Og han har gitt hele Norge så utrolig mye å glede seg over.

Derfor hadde det vært så gøy om han kunne lykkes en aller siste gang.

Sånn blir det ikke.

Det er ikke mulig å sette noen skandale-merkelapp på at Olympiatoppen lar ham bli hjemme, men kanskje burde tvilen kommet ham til gode.

Etter all sannsynlighet hadde det ikke blitt noe mer å juble for, men nå får vi aldri vite hva som kunne ha skjedd.

Akkurat det er litt surt.