SØNDAGENS DOBBEL: Øystein Bråten jubler for sitt slopestyle-gull (bildet til venstre) en liten halvtime før det norske laget med Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby og Didrik Tønseth motttok sine gullmedaljer etter stafetten.

Det er typisk norsk å være gullende god

Publisert: 18.02.18 18:33

PYEONGCHANG (VG) Etter en helg som denne er det grunn til å pynte litt på Gro Harlem Brundtlands klassiske ordtak. Ved hjelp av gullskrift.

Av og til er det grunn til å male med virkelig bred pensel.

Om verdiene det norske samfunnet er bygget opp rundt, om hva som binder oss sammen. Om fellesskap og arbeidsmoral, om en vilje til å få til noe.

Hver for oss, men heldigvis først og fremst sammen.

Mer enn 25 år etter nyttårstalen i 1992, er innholdet fortsatt så sant som det er sagt.

Det skyldes blant annet at vi har tydelige fellesskaps-indikatorer, som over år har fungert som et lim i det sparsomt befolkede landet vårt, og der det å dele står sentralt i samfunnsstrukturen.

Og det er jo knapt noe som binder nordmenn mer sammen enn de virkelig store idrettsopplevelsene.

Mange helter har skjemt oss bort gjennom generasjoner, men det som skjer her i Pyeongchang disse februardagene, ser ut til å kunne overgå alt og alle.

Tyskland har over 80 millioner innbyggere, og var inntil denne supersøndagen den eneste nasjonen som lå over Norge på medaljestatistikken.

Nå har de røde, hvite og blå, i alle fall inntil videre, sagt “auf wiedersehen” også på medaljestatistikken.

Tallet er nå 26, etter enda et uvirkelig helgeskred.

Dermed er rekorden fra Lillehammer og Sotsji allerede tangert, på dagen der det var en uke igjen av lekene.

Ennå er det flust med norske medaljemuligheter igjen, ikke minst i diverse lagøvelser, noe som bør passe en teamorientert tropp ypperlig.

Målet om 30 medaljer kommer til å bli nådd lenge før lekene er over, og den ene rekorden etter den andre kan stå for fall de neste dagene.

Mens termometeret for gullfeberen i de tusen hjem bare blir hetere og hetere, kan vi snart ha Marit Bjørgen som tidenes vinterolympier.

Albertville er allerede passert, Vancouver det samme, snart er Pyeongchang forbi de 11 gullene fra Sotsji, og da er det bare de 13 fra Salt Lake City igjen å passere.

Dit kommer denne gjengen med nasjonalhelter.

Hva er det da som gjør at interessen der hjemme er så eksplosiv, for det som foregår i konkurranser på snø og is?

Trolig handler mye om typene, utøvere som våger å gi av seg selv, som står frem som forbilder og ledestjerner, og viser vei om hva det faktisk er mulig å oppnå om man bare vil det sterkt nok.

Her har vi alpingjengen, hvis jordnære samhold nå til og med har nådd New York Times, der Aksel Lund Svindal alltid er like høflig og elegant, mens Kjetil Jansrud bruker energi på å takke folk for at de orker å være oppe om natten for å se ham hente hjem medaljer. Og der Ragnhild Mowinckels glede bygger opp om auraen de sprer.

Sympatiske. I ett og alt.

I langrenn er Marit Bjørgen den skreddersydde rollemodell for kombinasjonen profesjonalisme og medmenneskelighet. Johannes Høsflot Klæbo takler rollen som rakett og superstar med stoisk ro og sympatiske svar. Nye stjerner som Ragnhild Haga og Simen Hegstad Krüger finner sin plass, mens en hel nasjon så inderlig håper at Martin Johnsrud Sundby til slutt skal bli kvitt den forbaskede gullforbannelsen.

For å nevne noen.

I hopp har treneren, som er blitt så norsk at han aldri må dra noe annet sted, fått frem litt av et lag på herresiden, mens Maren Lundby fullførte det Anette Sagen satte i gang, slik at vi nå endelig har gull også i grenen som lenge var så kvinnediskriminerende.

Vi har et skiskytende brødrepar i disse lekene, som rører alle med hvordan de unner hverandre suksess, vi har Olsbu og Eckhoff, og et evig tappert norsk ishockeylag, som vet alt om å kjempe mot motstandere med andre ressursmessige forutsetninger.

På toppen av alt har vi nyere grener, med helter som gullvinner Øystein Bråten, som står for nødvendig modernisering av det olympiske idrettskonseptet.

Utøvere i en rekke andre idretter like gjerne kunne vært trukket frem, og sammen skaper de disse dagene minner, som vil prege og inspirere i evinnelige tider.

Det skal selvsagt også idrettsledere ha en betydelig bøtte ros for. En del av dem har måttet tåle hard og berettiget kritikk for profesjonalisme-mangler på flere områder. Men hva gjelder evnen til å få frem sportslige resultater vinterstid, er det slett intet amatørskap å spore, selv om selvsagt ikke alle uttak er innertiere og det finnes valg det er grunn til å debattere.

Og hva der det vakreste av alt?

Hvilke konsekvenser superdager som dette kan få for fremtiden.

Kanskje velger den neste Johannes Høsflot Klæbo å satse på langrenn til slutt, i stedet for andre oppmerksomhets-alternativer, nettopp på grunn av drømmene det skaper å se ski-magi utfoldes i sin reneste form?

Ja, vi elsker idrett ...