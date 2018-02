FIKK VELFORTJENT HYLLEST: Johannes Thingnes Bø, her fra Medals Plaza i OL-byen Pyeongchang i dag, etter seieren på normaldistansen torsdag. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Thingnes Bø fikk sitt gull: - Jeg har vært vanvittig heldig

Publisert: 16.02.18 12:22 Oppdatert: 16.02.18 16:05

SPORT 2018-02-16T11:22:44Z

PYEONGCHANG (VG) Endelig fikk Johannes Thingnes Bø (24) være forsanger på «Ja, vi elsker» i OL.

– Det synes jeg er på sin plass når man representerer Norge. Det var en god følelse for det er sjelden du hører nasjonalsangen når du er ute og konkurrerer. Det er kun i mesterskap når du står øverst på pallen.

Etter at junior ble senior har han hørt «Ja, vi elsker» tre ganger i VM, men dette var første gang nasjonalsangen ble spilt for Thingnes Bø i et OL.

Han nøt hvert eneste sekund på podiet i blåsten - selvsagt - etter at han fikk det etterlengtede gullet om halsen av prins Albert av Monaco.

– Der og da tenkte jeg at dette må du bare nyte rett og slett. Det er ganske mange der ute i verden som gjerne skulle stått i mine sko. Jeg må bare nyte det, for det er ingen selvfølge dette. Jeg har vært vanvittig heldig som har kommet gjennom det trangeste nåløyet som finnes. Derfor er jeg stolt, glad og fornøyd, sier Thingnes Bø og fastslår at gullet kan brukes til så mangt.

– Batteriene er ladet

– Du kan legge ned en enorm treningsinnsats for å få oppleve det, og nå er batteriene ladet i alle fall for to år frem i tid.

Under seremonien her på Medal Plaza ble det også god tid til å tenke på de han deler gullet med, de som står ham nærmest.

– Det er et slikt øyeblikk, og jeg tenkte både på mamma, pappa, Hedda, Tarjei og søsknene mine. De betyr veldig masse for meg. Jeg er glad i familien min og liker å uttrykke det. Dette er en opplevelse for hele familien.

– Du har tre medaljeøvelser igjen: fellesstarten, stafetten og mixstafetten. Du er vel ikke forsynt og mett?

– Jeg er mett og fornøyd fordi jeg sitter igjen med masse. Jeg kom for å ta et gull, samtidig så er det ikke slik at jeg tenker på ferie. Jeg har fokus på de neste rennene og tenker også på verdenscupen i Kontiolahti etter OL. Jeg er veldig motivert om dagen og synes det er kjekt fordi formen er så bra. Det er bare om å gjøre å være på hugget.

Og så kommer det vi gjerne vil høre fra vår beste mann med geværet på ryggen:

– Lysten til å ta medalje den er så enorm stor hos de som ikke har klart det, dermed må vi andre «geare» om hvis vi skal være med. Jeg har tre fine muligheter igjen. Her må en være forberedt på alt og gjøre det man kan, rett og slett, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

