SATSER HØYT: Olaf Tufte (til høyre) trener i alpene med femdobbelt verdensmester Ondrej Synek nå. I september kan det bli VM på dem begge. Foto: Privat

Olaf Tufte kan hindre VM-krise: – Dilemma

Publisert: 02.08.18 07:02

SPORT 2018-08-02T05:02:46Z

Olaf Tufte (42) skulle egentlig ha et friår fra konkurranser. Men nå kan det i stedet bli ro-VM i september. Veteranen er ønsket i den norske dobbeltfireren.. Medaljehåpet kommer ikke til mesterskapet om han sier nei.

Mens resten av landslaget starter EM i Glasgow torsdag, ligger Tufte på høydetrening i Italia. Men både han selv og landslagssjef Johan Flodin bekrefter at han er ønsket som «stroke» – roeren som bestemmer takten – i den norske dobbeltfireren under VM i bulgarske Plovdiv.

– Et positivt dilemma, beskriver Flodin – som vil ha saken avgjort i løpet en ukes tid. Den norske dobbeltfireren er medaljekandidat, men stiller altså ikke i VM uten Tufte.

Etter 5.-plassen i fjorårets VM la han en langsiktig plan for å kunne delta i Tokyo-OL som 44-åring i 2020. Denne sesongen skulle han prioritere familie, trening og arbeid i stedet for VM.

– Det var ikke planen å ro der, skriver han i en tekstmelding til VG med både smile- og blunkefjes etter. Han er klar over hva Flodin vil.

– Han ønsker jo det. Men vi har ikke tatt diskusjonen, sier Tufte og opplyser at hans personlige plan er lagt i samarbeid med nettopp Flodin.

VM starter 9. september og vil i tilfelle være Olaf Tuftes 16. i rekken.

– Dette handler om en måned. Det ødelegger ikke Olafs langsiktige plan. Men han har også andre forpliktelser som familie, minner landslagssjefen om.

Nils Jakob Hoff hadde stroke-rollen da denne norske båten ble nummer seks i VM sist år. På grunn av Therese Johaug-kjærestens legestudier har Tufte vikariert for Hoff i to verdenscupregattaer. Hoff avsluttet nylig sesongen etter å ha blitt forbrent av pølsevann under enn tur på Hardangervidden.

– Vi ønsker Olaf i denne båten. Den ble nummer tre under verdenscupen i Beograd med de beste i verden til stede, sier Johan Flodin ogh mener potensialet er høyt.

Medaljehåpet stiller ikke under EM i Skottland, men to av roerne – Erik Solbakken og Oscar Stabe Helvig – ror dobbeltsculler på Strathclyde Loch.

De største norske medaljehåpene er Are Strandli/Kristoffer Brun i dobbeltsculler og Tuftes OL-makker, Kjetil Borch, i singlesculler. Men Norge stiller også med en lettvekts dobbeltsculler som har vært på pallen i verdenscupen.

Norge har i tillegg med to jentebåter i EM. Men den kanskje mest lovende utøveren – Thea Helseth (22) -er ikke med. Hun var nylig nær medalje og ble nummer 4 i VM for U23-klassen.

Olaf Tufte har den siste tiden vært på treningsleir i italienske Livigno 1816 meter over havet. Der har han blant annet rodd med sin gamle konkurrent Ondrej Synek. Han tok i fjor sitt femte VM-gull i singlesculler.