VM-nedtur for Lorentzen: - Dritt-løp

HEERENVEEN (VG) Håvard Lorentzen (26) mislyktes med å forsvare sin VM-tittel fra i fjor etter å ha mislyktes på den andre 500-meteren og 1000-meteren i Thialf søndag.

Dermed endte han på en skuffende 4. plass.

– Jeg er skuffet. Ingen tvil om det. Jeg manglet den siste punsjen. Dag én var veldig bra, dag to var for dårlig. Det er blitt mange fjerdeplasser i år, konstaterer Håvard Lorentzen litt oppgitt i pressesonen.

– Han er et kvart sekund bak Kjeld Nuis. Dette var surt. Det var en B-dag for Håvard Lorentzen, utbrøt NRKs ekspertkommentator Even Wetten da nedturen var et faktum - etter en angivelig «rufsete natt» for nordmannen.

Konfrontert med det av VG, svarer trener Jeremy Wotherspoon at han ikke kjenner til det, mens Håvard Lorentzen modererer «dårlig» til «urolig». På spørsmål om han er blitt smitte av kjæresten Hege Bøkko, som ikke har vært helt frisk den siste uken, svarer han nei.

– Dritt-løp, enkelt og greit. Jeg følte at jeg var fem prosent for dårlig i hvert skyv, svarte Håvard Lorentzen på VGs hva skjedde-spørsmål i pressesonen etter 500-løpet på 34,91 - hele seks tideler bak vinneren Pavel Kulizjnikov.

Verdensrekordholderen (33,98) stormet inn til 34,31, likt med banerekorden, foran 12.000 tilskuere.

– Jeg kjente ikke det rå trykket som jeg hadde i Inzell (distanse-VM da han vant sølv). Det var en dårlig dag på jobben. Å ta igjen Kulizjnikov er klin umulig. Gullet er kjørt, innrømmet han foran 1000-meteren.

Kulizjnikov lot seg ikke true av noen. Han vant sammenlagt foran Tatsuya Shinama og hjemmehelten Kjeld Nuis.

Lørdag gikk Håvard Lorentzen like fort som Kulizjnikov, med 34,74 sekunder.

Foran den avgjørende 1000-meteren lå han som nummer tre sammenlagt, med 1,33 og 0,60 å ta igjen på russeren og japanske Tatsuya Shinhama. Kjeld Nuis, OL-gullvinner på distansen, lusket 0,43 sekunder bak.

Kulizjnikovs VM-seier nummer tre Pavel Kulizjnikov vant sprint-VM i 2015 og 2016, men deltok ikke i 2017 og 2018 - da Lorentzen vant sølv og gull. Dette var sprint-VM nummer 50. Norge har vunnet tre gull (Per Bjørang, Frode Rønning, Lorentzen), fire sølv og fire bronsemedaljer siden starten i 1970. PS! Norges sprinttrener, kanadiske Jeremy Wotherspoon, har vunnet sammenlagt fire ganger, fra 1999 til 2003. Vis mer vg-expand-down

Han hadde et visst håp om å snyte Shinhama for sølvmedaljen, og dermed ta sin andre sammenlagtmedalje av den valøren.

Det røk med tiden 1.08,73, alt for svakt sammenlignet med Kjeld Nuis - og noen hundredeler for dårlig sammenlignet med Shinhama, skulle det vise seg. Han fikk tredje beste tid på distansen bak Nuis og Kulizjnikov.

Håvard Lorentzen vant begge 500-meterne og tok 2. og 4. plass på 1000-meterne da han vant sitt første sammenlagtmesterskap i sprint-VM i Kina i fjor.

Foran den avgjørende 500 -og 1000-meteren her i Heerenveen søndag, hadde han tatt 3. plass på den korteste distansen og 4. plass på 1000-meteren første dag. Sammenlagt lå han imidlertid på 2. plass, bare 7/100 bak ledende Pavel Kulizjnikov - og 7/100 foran Nederlands Kjeld Nuis på 3. plass totalt.

– Syv hundredeler er ingen verdens ting. Vi vet at Håvard (Lorentzen) er bra nok. Men han må prestere, som i VM og OL, sa NRKs ekspertkommentator Even Wetten da det nærmet seg gull-finish -spesielt med tanke på 500-meteren.

Det klarte han ikke. Det ble 6. plass på den distansen.

Russeren var ute etter å revansjere et svakt distanse-VM i Inzell for to uker siden, og å gjenta suksessen fra 2015 og 2016. Da vant Kulizjnikov sprint-VM to år på rad.

Lorentzen mente han burde «ta litt» på Kulizjnikov på siste dags 500 meter i Thialf, for å ha noe å gå på foran den etter alt å dømme avgjørende 1000-meteren i den nederlandske skøyte-domen.

Med en sykdomsplaget kjæreste på tribunen, Hege Bøkko (27), åpnet Håvard Lorentzen på 9,92 - mot 9,74 i OL og 9,72 i VM for to uker siden - i par mot japaneren Tatsuya Shinhama, som åpnet på 9,54 og gikk i mål på 34,45.

Det var så vidt Håvard Lorentzen berget seg foran japaneren i vekslingen. Han innrømmer at «det så mørkt ut» med tanke på kroppskontakt da han kom ut av sin indre sving.

PS! Japans Nao Kodaira ble sprintverdensmester for kvinner, foran landskvinne Miho Takagi og Britanny Bowe fra USA. Norges Anne Gulbrandsen endte på 23. plass av 25 som fullførte sammenlagtmesterskapet.