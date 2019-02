SØLVJENTENE: Norge ble slått av Sverige på stafetten, men Heidi Weng (f.v.), Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Therese Johaug var hoppende glade for VM-sølvet i Seefeld torsdag kveld. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Jacobsen etter stafettsølvet: – Jeg driter meg ikke ut i dag

SEEFELD (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (32) meldte seg først som syndebukk for at det ikke ble stafettgull. Noen timer senere konkluderte hun med at hun ikke hadde driti seg ut.

Camilla Vesteng

Thor-Erik Claussen

Publisert: 01.03.19 00:03







Rundt fire timer etter at de norske stafettdamene gikk inn til 2. plass på stafetten, mottok de sølvmedaljene i Seefeld sentrum.

Og selv om det var «Du gamla, du fria» som ble spilt og det svenske flagget som gikk til topps, så var det glade norske damer som mottok medaljene.

les også Johaug innrømmer: Ville ikke gå sisteetappen

Jacobsen tapte mot Charlotte Kalla på 3.-etappen, og sendte Therese Johaug ut 18,8 sekunder bak Stina Nilsson.

TV2s ekspert Petter Northug klinket til mot Jacobsens taktikk på stafetten:

– Folk ser jo det samme hjemme som meg. Jeg føler at jeg mister ryggen til Kalla og det er det som avgjør. Da var det veldig lett å gjøre meg selv til syndebukk. Jeg kan gjerne være den syndebukken, sier Jacobsen til VG og legger til:

– Men når jeg har summet meg litt og sett på det jeg har prestert, så er det ikke så dårlig.

– Ser brutalt ut

Jacobsen ser det heller sånn at Kalla var veldig god på stafetten.

– Hun presterer veldig mye bedre enn det hun har gjort tidligere i sesongen, sier Jacobsen.

Samtidig som Norge jubler for enorm medaljefangst i VM, så er flere utøvere avslørt for doping:

32-åringen fra Oslo jublet sammen med lagvenninnene da de tok steget opp på trinn to.

– Jeg har ikke noe inntrykk av at folk har vært skuffet. Det var jeg som var mest skuffet. Jeg følte at jeg hadde ødelagt, sier Jacobsen og legger til:

– Når jeg ser mer objektivt på det. så ser jeg at jeg driter meg ikke ut i dag. Det ser bare brutalt ut mot ei som har en fantastisk dag.

Johaug: - Sterkeste svenske laget

Therese Johaug (30) gikk sitt livs første mesterskapsstafett som ankerkvinne. Hun tok inn hele forspranget, men Nilsson ble som ventet for sterk i spurten.

– Vi har trøstet og backet Astrid. Vi er et lag. alle skal gjøre sitt beste. Vi vet at alle som gikk i dag gjorde sitt beste. Også må vi bare innse at Sverige hadde et vanvittige sterkt lag, sier Johaug.

les også Jacobsen oppløst i tårer etter stafettgullet: – En helt grusom dag

For Sverige gikk Ebba Andersson, Frida Karlsson, Kalla og Nilsson.

– Det er det sterkeste laget Sverige har stilt med på mange år, så vi er veldig fornøyd med sølvet. Vi gleder oss også på svenskenes vegne, sier Johaug til VG.

Det svenske stjerneskuddet Fride Karlsson (19) har tatt sølv og gull i VM. Nå vil hun gå mer:

Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg gikk de to første etappene for Norge. Russland tok bronse – hele to minutter bak Norge.

les også Sundby jobbet intenst med Norges VM-våpen før gulldramaet: – Gikk «all-in»

Fredag er det herrestafett med Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo for Norge.