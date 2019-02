SIKKERHETSTILTAK: Etter at en ski fløy over pressesonen, satte rennarrangørene i Innsbruck opp dette sikkerhetsnettet. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Ski ble prosjektil etter fall: - Direkte farlig

INNSBRUCK (VG) Kristjan Ilves falt etter nedslaget, og skien hans føyk i voldsom fart over pressesonen. Det tok lang tid før hopperne kunne fortsette rennet.

Kombinerthopprennet i Innsbruck måtte stanses i en snau halvtime av sikkerhetsgrunner. For da Ilves falt etter at bindingen hans løsnet, fortsatte skia bortover bakken, og ble til et prosjektil som fløy over pressesonen.

Renndirektør Lasse Ottesen sier til NRK at det var en pause i rennet fordi de setter opp et sikkerhetsnett.

– Det er litt utrygt å stå her. Jeg så da skia kom, da tenkte jeg det kan bli direkte farlig, sier Magnus Moan, som ikke er med i rennet, til NRK.

Jan Schmid er den eneste av de norske som har hoppet, og slo til med knallsterke 129 meter - tross en lengre sykdomsperiode før VM. Det var beste resultat, helt til Eric Frenzel slo tilbake med 130,5 meter og tok over teten.

Espen Bjørnstad var ventet å være blant de beste norske, men landet på 120,5 meter i et hopp som ikke imponerte NRK-ekspert Fred Børre Lundberg. Nede på sletta ristet han på hodet.

