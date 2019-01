VERDENSMESTERE: Russiske Vladimir Kramnik (t.v.) hadde var verdensmester fra 2000 til 2006. Carlsen har hatt tittelen siden 2013. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Magnus Carlsen får kritikk for syrlig Twitter-melding

2019-01-30

Da tidligere verdensmester Vladimir Kramnik (43) skulle annonsere at han gir seg som sjakkspiller, kom Magnus Carlsen med en kommentar som vekker reaksjoner på mikrobloggtjenesten Twitter.

– Senere i dag vil det internasjonale sjakkforbundet annonsere at wildcardene til kandidatturneringen har blitt opphevet, tvitret den norske verdenseneren.

Timingen var neppe tilfeldig. Vladimir Kramnik, som tirsdag annonserte at han legger opp som sjakkspiller, hadde nemlig fått en friplass til kandidatturneringen.

I kandidatturneringen kjemper åtte spillere om å bli den regjerende verdensmesterens utfordrer i neste VM.

Carlsen er en av flere som har vært skeptisk til wildcard-ordningen, hvor enkelte sjakkspillere får en plass på bekostning av spillere som har prestert bedre.

– Sjakkverdenen har aldri vært særlig begeistret for denne friplassen, så det er nok en referanse til det, bekrefter sjakkjournalist Tarjei J. Svensen, som er redaktør for Matt & Patt.

Referansen ble ikke tatt særlig godt imot av sjakkfansen. Etter tweeten haglet det nemlig med en rekke mishagsytringer mot Carlsen.

Flere reagerte og mente at det var «respektløst» og «uhøflig» overfor Kramnik å komme med et slikt stikk når en stor sjakklegende annonserer at han legger opp.

– Det er vel et forsøk på humor som han kanskje ikke lykkes helt med. Det er litt synd at han ikke kom med noe bedre, for jeg vet at Carlsen har svært stor respekt for Kramnik, forklarer Svensen.

Vladimir Kramnik ble verdensmester i 2000. Han forsvarte tittelen i 2004, før han mistet den til Viswanathan Anand i 2007.

Russeren endte nylig på sisteplass i Tata Steel Chess i Wijk aan Zee, en eliteturnering Magnus Carlsen vant .

– Jeg er takknemlig til sjakken for alt den har gitt meg, sa Kramnik ifølge Tata Steels nettsted.

Carlsens tweet står i sterk kontrast til hvordan andre stormestere valgte å hylle «legenden» Vladimir Kramnik:

Magnus Carlsens manager Espen Agdestein har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.