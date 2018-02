Siljes kjæreste: – Du må ta et OL til

Publisert: 22.02.18 02:58 Oppdatert: 22.02.18 04:49

SPORT 2018-02-22T01:58:12Z

PYEONGCHANG (VG) Silje Norendal (24) er glad OL endelig er over og tror ikke hun vil satse fire nye år. Kjæresten, ishockeylandslagets Alexander Bonsaksen (31), mener hun bør gå for sitt tredje i Beijing 2022.

– Jeg hører han si det, og begynner å lure på om han ikke har lyst til å se meg. Om han vil at jeg skal være borte fire år til, sier Norendal i pressesonen etter 6. plassen i Big Air natt til torsdag norsk tid.

– Jeg ble overrasket da jeg hørte han si det. Akkurat nå er jeg veldig, veldig sliten, og veldig glad for at OL er over. Tre uker i leir er lenge, tilføyer Norendal overfor VG.

Hennes gode venninne Anna Gasser (26) fra Østerrike vant solid foran USAs Jamie Anderson (27) og Zoi Sadowski-Synnott (16) fra New Zealand. Norendal hadde et håp om å knipe pallplassen, men hun hadde ikke det nødvendige tekniske repertoaret inne.

– Silje var ikke gullkandidat i Big Air. Vi hadde kanskje håpet på tredjeplass. Men hun mangler en 1080 og en double cork, sier landslagssjef Per Iver Grimsrud.

På spørsmål om det er noen jenter på vei opp som kan erstatte Norendal med tanke på neste OL i Beijing, bekrefter han at «det ser tynt ut». Tina Steffensen er 16 år og lovende, men hun pådro seg en korsbåndskade i sin første sesong på landslaget.

– Snowboard-interessen har kanskje vært litt dalende en stund. De må starte tidlig. Se på Zoi (Sadowski-Synnott). Hun er bare 16 år gammel, påpeker Per Iver Grismrud.

Alexander Bonsaksen er klar over at kjæresten Norendal ikke har særlig lyst til å gå løs på en ny fire års periode der «man må ofre det man må ofre». Men han understreker at det er lenge til neste OL, og at hun bør holde på med det hun synes er mest gøy så lenge hun kan.

– Det vil i alle fall jeg gjøre, sier ishockeylandslagets toppscorer i OL-turneringen.

Paret har en leilighet sammen på Majorstuen, men møtes sjelden der. Nå blir det én dag kommende helg, før han må dra til Tyskland der han spiller for Iserlohn.

På spørsmål om hun føler en forpliktelse til å fortsette på bakgrunn av manglende etterfølgere, svarer Norendal at hun heller ser for seg å ta den rollen Kjersti Buaas (OL-bronsevinner halfpipe 2006) hadde for henne: En læremester for Tina Streffensen.

– Hvorfor kommer det ingen jenter opp?

– Det er vanskelig å få tenåringsjentene til å bli. Snowboard er et «gutte-miljø». Jentene får andre interesser. De vil kanskje henge etter guttene og være med på fester, svarer Norendal på VGs spørsmål.

Hun åpnet finalen med en stor cab 900, men landingen var litt bakpå og det ga trekk hos dommerne. Poengsummen 70,50 var kun den sjette beste etter at alle 12 finalistene hadde gjort ferdig sitt første av totalt tre «run».

I sitt andre forsøk gikk det tyngre for Norendal, selv om hun landet en backside 720.

Men dommerne ga trikset kun 61,00 poeng, og Norendal måtte dra opp et fantastisk hopp i tredje og siste omgang for å blande seg inn i medaljekampen. Hun klarte ikke å fullføre hoppet og trikset, og falt.

Torgeir Bergrem (26) er eneste norske deltaker i mennenes Big Air-finale lørdag, av i utgangspunktet fire nordmenn.

– Har OL vært skuffende for dere?

– Ja, det har jo det. Vi har ikke levd opp til det vi hadde trodd, og det vi hadde potensiale til å prestere her, svarer Norendal.

PS! I slopestyle ble hun og Ståle Sandbech (24) begge nummer fire. Gullfavoritten Marcus Kleveland (18) endte på 6. plass. Sandbech og Kleveland røk ut i kvalifiseringen i Big Air, mens Mons Røisland ble skadet under oppvarmingen foran slopestylekonkurransen.

Gasser, som har bakgrunn som turner, har vært best i verdenscupen i Big Air to år på rad, var regjerende verdensmester og vant nylig X Games i Aspen. I tillegg best i kvalifiseringen i Pyeongchang.

Men hun fikk hard konkurranse av Anderson. Den amerikanske jenta satte standarden allerede i første «run» med et hopp verdt 90,00 poeng og fulgte opp med 87,25 poeng. Det holdt tid ledelse, og 177,25 ble poengsummen å slå for Gasser.

Med en hel nasjons press på skuldrene sto hun igjen som siste utøver på toppen.

Og det taklet hun mesterlig. Hun landet hun et hopp som ga 96,00 poeng, finalens beste, og kunne juble for gullet med en samlet poengsum på 185,00 .

Sadowski-Synnott fra New Zealand tok bronsen med 157,50 poeng.

Totalt ble det kjørt tre omganger i finalen, og de to beste poengsummene - med to ulike triks - ble slått sammen for å kåre en vinner.