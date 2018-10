KAMP: Mats Zuccarello (til venstre) sender pucken forbi Kevin Fiala fra Predators i torsdagens kamp i Madison Square Garden. Foto: Frank Franklin II / AP / NTB scanpix

Zucca-assist da Rangers tapte sesongåpningen

SPORT 2018-10-05T03:16:16Z

(New York Rangers - Nashville Predators - 1–3) En assist fra Mats Zuccarello i siste minutt, var ikke nok til å redde New York Rangers som tapte i sin første kamp i NHL-sesongen.

NTB

Publisert: 05.10.18 05:16

Rangers var vertskap for Nashville Predators i Madison Square Garden, og det var gjestene fra Tennessee som kom best ut av torsdagens duell.

Etter en målløs førsteperiode, sørget Filip Forsberg for 1–0 til Predators etter snaut fire minutter av andre periode. Tre og et halvt minutt senere utlignet Jesper Fast for Rangers.

I den tredje perioden var det P.K. Subban som først fikk nettkjenning for Predators. Det sto lenge 2–1 til gjesten, men med halvannet minutt igjen på klokken la Colton Sissons på til 3–1. Selv om Zucca hjalp lagkamerat Pavel Butsjnevitsj til en redusering i det siste minuttet, ble det altså ikke poeng på Rangers denne gangen.

Mats Zuccarello fikk snaut 20 minutter på isen i torsdagens kamp, og selv om laget ble uten poeng, sikret han sitt første poeng på denne sesongens statistikk.