Heiberg: – Været var aldri et tema i OL-søknaden

Publisert: 14.02.18 11:09

SPORT 2018-02-14T10:09:54Z

PYEONGCHANG (VG) Hverken kulde eller vind var tema da Pyeongchang søkte om å få vinter-OL. Nå frykter Gerhard Heiberg at enkelte øvelser aldri vil bli gjennomført før OL er over.

Bitende kulde og voldsom vind har så langt preget gigantarrangementet i Sør-Korea. En rekke øvelser har blitt utsatt, og onsdag ble Olympiaparken i Gangneung evakuert.

Vinden i byen var da så sterk at folk ble oppfordret til å holde seg innendørs. Flere personer skal ha pådratt seg skader som følge av været.

– Det er forferdelig synd på arrangøren, men enda mer synd på utøverne. Når man opplever at enkelte øvelser kanskje aldri kommer til å bli gjennomført, så synes jeg det er fryktelig leit. Dette har mange trent mot i fire år. Det må være et slag midt i ansiktet deres, og det er trist, sier tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg til VG.

Få har vært tettere på organisasjonskomiteen i Pyeongchang enn nettopp han. OL-byen fikk nemlig nei av IOC to ganger før de endelig nådde opp og ble tildelt vinter-OL.

I den første søknadsprosessen var Heiberg formann i IOCs evalueringskommisjon. Det er gruppen som gransker de ulike OL-søknadene.

– Vært var i realiteten aldri noe tema i søknadsprosessen. Vi mottok rapporter og opplysninger som ble ansett for å være sikre. Det var såpass mange andre problemer at været aldri var på agendaen, rett og slett fordi det vrket å være under kontroll, sier Heiberg.

Før han gikk av som IOC-medlem i fjor høst, var han på utallige reiser til Sør-Korea. Arrangøren fikk råd, og Heiberg føler sterk tilknytning til lekene som pågår i Asia i disse dager.

Silje Norendal var lei seg etter slopestylefinalen i tøff vind tidligere i uken:

Selv følger han – som æresmedlem i IOC – OL fra TV-stolen i Norge på grunn av sykdom.

– Er du overrasket over det som skjer nå?

– Ja, det må jeg si. Jeg har gjort TV-opptredener og deltatt på pressekonferanser i Sør-Korea. Alle har følt at været var under kontroll. Det samme indikerte alle de rapportene vi i IOC mottok. Derfor fanget aldri været den store interessen, sier Heiberg.

– Hvordan tror du stemningen er i IOC og hos OL-arrangøren nå?

– Det er forferdelig hektisk. Folk er stort sett våkne døgnet rundt i 16 dager. De har kontinuerlig kontakt med meteorologer og kalkulerer ulike scenarioer. Man håper og tror, og ringer ulike værinstitutter jevnlig, sier Heiberg.

Olympiatoppens vintersportssjef, Helge Bartnes, har vært i Pyeongchang fire ganger forut for OL.

– Vi er ikke uforberedt på vindforholdene, og arrangøren har gitt oss full tilgang på værrapporter. Men vi har kanskje vært mer oppmerksomme på at det temperaturmessig kunne skifte fra pluss 15 den ene dagen til minusgrader den neste, sier han.

Det er for så vidt riktig: For i dag, onsdag, vitnet gradestokken om norsk vårvær i 12-tiden. Vinden var imidlertid nådeløs. Og i morgen kan kulden være tilbake igjen.

– Vi har alltid opplevd vind her, men ikke denne skiftende vinden. Det er nytt at den kommer og går, sier Bartnes, som mener det var forsvarlig å legge OL til Pyeongchang.

Utfor er den mest sårbare øvelsen hva gjelder vær, påpeker Heiberg. Derfor legges øvelsen alltid tidlig i et OL. Herrenes utforrenn skulle vært kjørt søndag, men er altså blant alle øvelsene som er utsatt i Pyeongchang.

– Arrangøren vil så gjerne, men blir utslitt. Ingen kan beherske været. Folk blir dratt i ansiktet og svarte under øynene. Jeg synes fryktelig synd på dem, sier Heiberg.

På et personlig plan er han glad for at han ikke reiste til OL. En uhelbredelig kreftsykdom hindrer ham fra det–for første gang på flere tiår.

Tidlig i OL var Heiberg lei seg. Han følte at han hørte hjemme i Pyeongchang, etter å ha levd et liv i IOC og hjulpet den lokale arrangøren. Værsituasjonen har imidlertid endret oppfatningen hans.

– Det viser seg jo at været har blitt akkurat slik legene og kona mi forutså. Å sitte utendørs i over to timer under åpningsseremonien, i den kulden, kunne vært drepen. Så jeg har slått meg til ro med at min plass ikke er i Pyeongchang, sier han til VG.

