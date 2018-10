2018: Magnus Carlsen mot Fabiano Caruana i årets Norway Chess. Startfeltet i 2019 er ikke klart. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Norway Chess vil lage revolusjon – Carlsen synes det er «superspennende»

SPORT 2018-10-10T15:07:35Z

Neste års Norway Chess kommer med nye og revolusjonerende regler. Magnus Carlsen (27) synes det er bra at det tenkes nytt.

Publisert: 10.10.18 17:07 Oppdatert: 10.10.18 18:07

Siden oppstarten i 2013 har Kjell Madland og Norway Chess gått foran i å være nyskapende, og nå gjør de noe som kommer til å vekke stor oppmerksomhet i sjakk-verdenen. I 2019 skal de nemlig dele ut poeng etter følgende kriterier:

* Seier i partiet: 2 poeng.

* Remis i partiet og seier i armageddon: 1,5 poeng.

* Remis i partiet og tap i armageddon: 0,5 poeng.

* Tap i partiet: 0 poeng.

Uavgjorte partier blir altså avgjort ved armageddon. Hva armageddon er?

Det er et omspill i sjakk. Hvit får mer tid enn svart, men hvis svart klarer remis, vil svart vinne partiet.

– Målet er å få flere avgjorte partier og færre partier med remis, heter det i en pressemelding fra Norway Chess-sjef Kjell Madland.

Og de nøyer seg ikke med det. Norway Chess innfører også tidsregler som gjør at det kan bli morsomt å følge turneringen neste år:

* Tidskontroll settes til 2 timer per spiller uten tilleggstid på noe tidspunkt.

* Det gis heller ikke tilleggstid pr. trekk.

Magnus Carlsen uttrykker til rettighetshaveren TV 2 at han er positiv til de ganske dramatiske nyvinningene.

– Jeg synes det er superspennende, og jeg håper at alle har lyst til å være med på det, at de ikke blir skremt bort, sier verdensmesteren.

– Jeg tror også folk vil spille beinhardt i partiene for å slippe armageddon, sier Carlsen til TV 2.

– Vi synes dette er spennende og arrangørene tenker riktig, sier TV 2s Fin Gnatt til VG. TV 2 har hatt rettighetene til Norway Chess siden starten.

– Vi tror at dette gir høyere prosent med avgjorde partier og at underholdningsverdien for dem som følger oss på TV, vil bli enda større enn før.

Norway Chess-sjef Madland legger ikke skjul på at de vil være mest mulig attraktive:

– Vi har helt fra starten hatt et klart mål om å bli verdens sterkeste turnering og ha en tydelig fokus på å være kommersielle. Vi vil være nyskapende, bringe inn nye elementer og folkeliggjøre sjakken for å øke interessen blant gamle og nye sjakkentusiaster.

Norway Chess var den første sjakkturneringen som ble sendt på nasjonal, live TV og den første turneringen som innførte «skrifteboks» der spillerne kunne snakke til TV-publikum under partiene.

Norway Chess starter 3. juni 2019.