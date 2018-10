TREKK-DEBATT: Magnus Carlsen med Agon-sjefen Ilja Merenzon til venstre for seg før VM-matchen i New York i 2016. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

VM-arrangøren krever 30 minutters forsinkelse på Carlsen-trekk

2018-10-30

Hvem eier rettighetene til trekkene som Magnus Carlsen (27) og Fabiano Caruana (26) gjør i tittelmatchen? Nå krever arrangøren at trekkene skal offentliggjøres med 30 minutters forsinkelse. – Galskap, mener et sjakk-nettsted.

Publisert: 30.10.18 19:38 Oppdatert: 30.10.18 19:59

NRK på TV og VG på nett er unntak ettersom disse to mediene er rettighetshavere til VM og også viser levende bilder av spillerne ved brettet underveis.

Andre medier reagerer til dels sterkt:

– De må stoppe denne galskapen, skriver sjakknettstedet Chessdom på Twitter, og legger til:

– Noe annet vil være en katastrofe for sjakksporten.

Det var mandag at VM-arrangøren Agon, som har kjøpt rettighetene av det internasjonale sjakkforbundet FIDE, la ut reglene for publisering av trekkene .

Her heter det altså at trekk-for-trekk-dekning skal skje med minst 30 minutters forsinkelse. Hvis ikke mediet overholder dette, forbeholder VM-arrangøren seg retten til å gå til juridiske skritt mot disse mediene. En rekke medier, blant annet norske, og også spesielle sjakk-nettsteder, har planer om å vise trekk-for-trekk i samtlige partier.

Magnus Carlsens manager, Espen Agdestein , kommenterer saken slik:

– I sjakk er trekkene sentrale og har man tilgang til dem, så er det mulig å lage gode sjakk-sendinger.

– VM-arrangøren mener at de som eier av arrangementet, skal kunne kontrollere distribusjon av trekkene. Sjakk-nettsteder rundt i verden aksepterer imidlertid ikke at noen skal ha copyright på trekkene og vil sannsynligvis ikke ta hensyn til arrangørens formaninger, sier Agdestein.

– De føler at de har sitt på det tørre siden det har vært en rekke rettsaker om temaet der arrangør har såvidt jeg vet tapt alle så langt, fortsetter Carlsen-manageren, som synes det er «lett å forstå begge sider».

– Men så lenge Agon/World Chess ikke har rettslig dekning, så er det vanskelig å kritisere nettsteder som distribuerer trekkene fortløpende.

Advokat Jon Wessel-Aas, som er ekspert på rettigheter, sier:

– Utgangspunktet er at ingen har monopol på slike rene faktiske opplysninger. Det finnes ingen generell regel om «arrangørrettigheter», sier advokaten, men opplyser at det muligens vil bli vedtatt slike regler i EU.

Wessel-Aas ser likevel ikke helt bort fra at VM-arrangøren kan ha et poeng:

– Fordi det her er en arrangør, som arrangere dette kommersielt og blant annet selger TV-rettigheter, vil det kunne tenkes at om en annen kommersiell aktør, for eksempel et presseorgan som ikke har noen avtale, men følger med via sendingene til dem som har TV-rettighetene, systematisk og i sanntid, gjengir hvert trekk gjennom egen grafikk eller lignende, anses å overtre forbudet mot handlinger som er i strid med god forretningsskikk etter markedsføringslovens paragraf 25.

Ved den forrige VM-kampen, Carlsen-Karjakin i 2016, gikk Agon til sak mot sjakknettstedene chess24.com og Chessgames. En føderal amerikansk rett kom til at sjakktrekkene var i allmenn interesse og at Agon ikke kunne stoppe dem fra å publisere trekkene i sanntid. Det samme kom en russisk domstol til.

Chess24.com skriver på Twitter tirsdag:

– Nok en gang prøver Agon å legge et ulovlig forbud på publisering av sjakk-trekk. Dette vil forgifte atmosfæren rundt verdens største sjakkhendelse.

Nettstedet kaller det «mobbing» og ber de nye toppene i FIDE om å gripe inn.

VM-arrangøren selger nå online-tilgang til matchen for 20 dollar på sine hjemmesider worldchess.com . Det er forøvrig avgjort at Judit Polgar blir hovedkommentator på denne sendingen.

Samtidig går debatten i sosiale medier om Agons rolle som VM-arrangør. Nigel Short, som er nyvalgt visepresident i FIDE, skrev tirsdag på Twitter:

– Etter VM vil det bli avgjort om Agons bidrag til sjakken har vært positiv eller en katastrofe. Mine synspunkter er på den ene enden av denne skalaen.

Short sa i et intervju med chess.com før FIDE-kongressen, der briten opprinnelig var kandidat til presidentvervet, at «jeg vil terminere alle avtaler med Agon umiddelbart etter som Agon har brutt sin avtale med FIDE fra dag én».