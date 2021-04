BUDDIES: Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij fotografert under VM i fischersjakk på Høvikodden i 2019. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Endelig skal VM-motstanderen kåres: Her er Carlsens favoritt

Hvis alt går etter planen, blir det i løpet av april bestemt hvem som blir Magnus Carlsens VM-motstander i november.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Da den såkalte kandidatturneringen - skal vi heller kalle det VM-kvalifiseringen? - ble spilt i mars 2020, måtte FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) gi opp halvveis. Coronaen var i ferd med å kvele verden.

Nå skal de fortsette å spille fra den 19. april 2021, altså fra mandag.

Syv av de 14 rundene ble spilt i Jekaterinburg sist. Nå prøver de altså igjen, fortsatt i byen ved Ural-fjellene.

– Vi er klare, fastslår Arkadij Dvorkovitsj, president i det internasjonale sjakkforbundet.

Franske Maxime Vachier-Lagrave og russiske Jan Nepomnjasjtsjij leder kandidatturneringen med et helt poeng ned til fire spillere på 3. plass: Fabiano Caruana, Aleksandr Grisjtsjuk, Anish Giri og Wang Hao.

Magnus Carlsen følger selvfølgelig nøye med. Til VG sier han:

– Den beste spilleren av disse åtte er Caruana, men han ligger et helt poeng bak. Så kanskje Nepomnjasjtsjij er min favoritt akkurat nå - i og med at Vachier-Lagrave har to tøffe svart-partier foran seg mot Caruana og Ding, sier Carlsen - og viser at han, som alltid, er godt oppdatert.

– Hvis Vachier-Lagrave skulle «overleve» disse to partiene, er han favoritt. Men akkurat nå vil jeg helle til Nepomnjasjtsjij, sier Carlsen.

Stillingen etter 7 av 14 partier i kandidatturneringen: 1. Jan Nepomnjasjtsjij, Russland 4,5. 1. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 4,5. 3. Fabiano Caruana, USA 3,5. 3. Aleksandr Grisjtsjuk, Russland 3,5. 3. Anish Giri, Nederland 3,5. 3. Wang Hao, Kina 3,5. 7. Ding Liren, Kina 2,5. 7. Kirill Alekseenko, Russland 2,5. Vis mer

Russeren er en av hans beste kompiser blant toppspillerne. Nepomnjasjtsjij er bare et par måneder eldre enn Carlsen, og de to har alltid hatt et godt forhold.

– Er du glad for at Wesley So og Daniil Dubov ikke kom til kandidatturneringen - og dermed ikke er aktuelle VM-motstandere for deg?

– Med de resultatene som So har hatt, er det absolutt greit at han ikke er med. Dubov har en del å gå på før han kan bli relevant, selv om han kan være en veldig vanskelig motstander i hurtigsjakk, men ikke nødvendigvis i en langsjakkmatch, sier Carlsen om Dubov - som var i hans støtteapparat til VM-matchen i 2018.

Så sier han det like godt selv:

– Jeg tror det er veldig få som virkelig kan gi meg motstand i det formatet der.

«Det formatet der» er altså en såkalt VM-match, som etter de nye reglene skal gå over 14 partier (12 til nå i alle Carlsens VM-matcher). Endringen kom etter at samtlige 12 partier i 2018 endte med remis.

Magnus Carlsens VM-matcher 2013: Mot Viswanathan Anand i Chennai. Carlsen vant 6,5–3,5 etter bare ti partier. 2014: Mot Viswanthan Anand i Sotsji. Carlsen vant 6,5–4,5 etter 11 partier. 2016: Mot Sergej Karjakin i New York. Matchen endte 6–6. Carlsen vant 3–1 i omspill. 2018: Mot Fabiano Caruana i London. Matchen endte 6–6 etter 12 remiser. Carlsen vant 3–0 i omspillet. Vis mer

Dette betyr at førstemann til 7,5 poeng har vunnet. VM-matchen skal etter planen gå i Dubai i november-desember 2021.

Hvem kan by Magnus Carlsen på sterkest motstand? Vi spør NRK-ekspert Torstein Bae:

– Erfaringen er at dette blir en tøff duell uansett hvem Magnus møter.

– Begge de to siste VM-matchene har gått til omspill, blant dem Karjakin, som ikke var topp 10 i verden. Matchspill med massive forberedelser og gjentatte partier mot én motstander er og blir noe annet enn turneringsspill.

– Fabiano Caruana må regnes som den aller vanskeligste på papiret, men også Nepomnjasjtsjij vil sikkert bli vanskelig - jamfør det som skjedde i «Magnus Carlsen Invitational», sier Bae.

Der tapte nemlig Carlsen i semifinalen mot Nepomnjasjtsjij. Russeren vant første dag, deretter var Norges verdensmester på vei til å snu det andre dag - men så glapp det med hvite brikker i omspill med lynsjakk.

– Uansett blir dette ikke enkelt i november, også Anish Giri og Maxime Vachier-Lagrave vil ha ekstrem motivasjon og gi alt for å være på topp i en VM-kamp, mener Torstein Bae.