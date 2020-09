ÅPNER OPP: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja hadde flere gode nyheter til idretten på dagens pressekonferanse. Foto: Vidar Ruud

Regjeringen åpner for kontakttrening i breddeidretten

Titusener av spillere i ulike idretter kan forberede seg på organisert kontakttrening igjen fra 12. oktober.



Kulturminister Abid Raja har måttet tåle mye kritikk fra frustrerte spillere, ledere og ildsjeler under corona-nedstengningen. Nå har han imidlertid fått gjennomslag for å åpne opp igjen for trening.

Det kom frem under regjeringens pressekonferanse i dag.

– Jeg må takke breddeidrettsfamilien som har stått i en krevende situasjon, men de har holdt ut. Breddeidretten for voksne over 20 år kan gjenåpne for normal trening fra 12. oktober med utgangspunkt i idrettens egne prioriteringslister. Det er deres plan for åpning i fire faser som legges til grunn.

Det må sies at når vi nå vil åpne opp for rundt 23.000 i breddeidrettsfamilien så betyr det at det vil kunne oppstå smitte. Derfor er det viktig at kommune følger med og stenger ned dersom det blir lokale utbrudd, sier Abid Raja.

– Hva har endret seg nå?

– Dette har vært til vurdering flere ganger tidligere, men da har det vært lokale utbrudd som har gjort at det ikke har vært forsvarlig å anbefale å slippe opp med mer. Nå har vi fått en anbefaling om at dette er forsvarlig å gjennomføre. Samtidig vil det være variasjon av smitte utover landet. Det er ikke sikkert det blir åpnet opp i alle kommuner. Der må kommunene gjøre en vurdering, sier Raja til VG.

Åpner for flere tilskuere

Myndighetene har satt 12. oktober som oppstartsdato for at kommunene skal rekke å forberede seg. Samtidig gjør myndighetene det klart at i kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak.

Senere skal man ta stilling til åpning av fase 2.

1. august ble det åpnet for all barne- og ungdomsidrett opp til 19 år. De eldste har måttet vente tålmodige på sin tur frem til nå. NFF har allerede avlyst breddefotballsesongen fra 3. divisjon og nedover for menn og fra 2. divisjon for kvinner.

På pressekonferansen fortalte kulturministeren at man også åpner for inntil 600 personer på arrangement utendørs. Disse skal fordeles på grupper på inntil 200 personer.

Publisert: 30.09.20 kl. 12:09 Oppdatert: 30.09.20 kl. 12:36