Freeski-stjernen Eileen Gu (17) bor i USA, men representerer Kina. Hun har vunnet to gull i VM og to X Games-gull og er storfavoritt i OL. 17-åringen er den yngste på Forbes-listen over de mest innflytelsesrike personene under 30 år i Kina. I tillegg til å være profesjonell skikjører, er hun også modell.