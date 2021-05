FEM ÅR ELDRE: Olaf Tufte og Kjetil Borch (t.v) på seierspallen for å motta duoens bronsemedalje i Rio de Janeiro-OL 2016. Tuftes barn Mie Lovise og Herman Aurelius var ni og seks år da pappa deltok i sitt sjette OL. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tufte om Tokyo-OL: − Vil bli en bisarr opplevelse

Olaf Tufte (45) tror Den internasjonale olympiske komités strenge smittevernregler vil gjøre hans syvende OL til en «bisarr opplevelse».

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Det er noe forbannet drit å måtte gå med de maskene hele døgnet, og vasse i antibac. Men det er slik det må være. OL blir annerledes enn det jeg er vant til. Det vil bli en bisarr opplevelse, sier Olaf Tufte – 80 dager før han skal ro i sitt syvende OL.

For et par dager siden kom den siste utgaven av regelboken for sommerlekene 2021, der hensynet til smittevern setter strenge krav til utøvernes bevegelsesfrihet og opptreden før, under og etter konkurransedagene i Tokyo-OL 23. juli til 8. august.

Olaf Tufte understreker at han og de andre utøverne som har vært med før, får «stå i det» og at han respekterer det som må til for at Tokyo-OL 2020 skal kunne gjennomføres etter ett års utsettelse.

Olaf Tufte - som vant OL-gull i singelsculler i 2004 (Athen) og 2008 (Beijing) bestemte seg offisielt for å satse mot OL 2021 i oktober i fjor:

– Jeg tenker mest på dem som skal være med for første gang og som ikke får oppleve alt det jeg har fått oppleve. De må unngå hverandre. Det er spesielt, sier Olaf Tufte med tanke på IOCs og arrangørens smittevernkrav.

Samtidig mener han at «selve OL-boblen» vil være tryggere enn noe annet sted. Han er mer bekymret for risikoen OL-deltagerne løper før de er på plass i den. Han påpeker at den er høy i forbindelse utenlandsreiser de neste ukene. De er absolutt nødvendige for at de skal kunne trene og konkurrere som forberedelse til OL.

Den internasjonale olympiske komité oppfordrer alle OL-akkrediterte til å komme til Japan og Tokyo i covid-19-vaksinert stand.

Norges vaksineplan tilsier at det ikke vil være tilfelle for stort sett hele den norske OL- og Paralympicstroppen. Olaf Tufte fylte nettopp 45 år. Det innebærer at han er plassert i sist prioriterte gruppe over personer som vil bli vaksinert i hans hjemkommune Horten.

– Det har ikke så mye å si hva jeg sier, svarer Olaf Tufte på spørsmål om Norges OL- og Paralympicstropp burde blitt vaksinert i god tid før avreisen til Tokyo.

Det vil si vaksinering av rundt 100 OL- og Paralympics-utøvere og ledere omtrent nå.

– Men diskusjonen om det er en annen sak. Jeg har sagt noe om det, og jeg tror ikke folk har skjønt «oppsettet». Det er er ikke slik at man ved å gi 200 doser til OL-laget, stjeler doser fra noen. Det betyr bare at 200 personer må vente noen dager, sier Olaf Tufte.

– Vi sitter i en båt med god avstand. For de som driver med kontaktidrett, bryting og håndball, ville vaksinering betydd ekstremt mye mindre risiko for å bli smittet eller for å være smittebærere, sier han.

HJEMMETRTENING: Birgit Skarstein har måttet rydde plass til romaskinen når Olympiatoppens toppidrettssenter har vært stengt på grunn av covid-19. Bildet er tatt for to måneder siden. Foto: Helge Mikalsen

Olaf Tufte hevder at 200 personer som følger ham i hans sosiale mediekanaler har stilt seg positive til å avgi sin dose for å fri ham fra ikke vaksinert-problemet. Han mener at «OL betyr så mye for så mange», ikke bare for dem som deltar, og at det ville være en god investering.

Tuftes landslagskollega Birgit Skarstein (32) trener i en liten ro-kohort atskilt fra hans dobbeltfirer-kohort på Årungen. Hennes Paralympics starter 24. august, to uker etter at OL er slutt. Skarstein regner heller ikke med å være vaksinert før avreise til Tokyo.

– Mange trenger vaksine, og jeg er glad jeg slipper å foreta den vurderingen, sier hun med tanke på myndighetenes kø-ordning.

Birgit Skarstein påpeker imidlertid at «å reise nå» ikke er et privilegium, men at det er nødvendig i jobben hennes som toppidrettsutøver. Det innebærer en helserisiko, «som selvfølgelig ville vært betydelig lavere» hvis hun var vaksinert.

– Hvis vi får corona nå, er OL-håpet slukket. Må vi i isolasjon, blir treningen redusert med flere uker. Får vi sen-corona, som er ganske vanlig, kan det medføre redusert lungekapasitet. Da blir vi arbeidsuføre som utøvere, sier hun.

Konsekvensen av den samlede risikoen er at de faktisk lever isolert og «veldig skjermet».

– Fordi vi ikke kan bli syke, sier Birgit Skarstein.