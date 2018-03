BANKERKUSK: Magnus Teien Gundersen har en god vinnersjanse med Balaine i hoppeløpet for de stallansatte. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: V76-banker tar revansje

Publisert: 28.03.18 08:26

Balaine feilet bort en topplassering i norgesdebuten sist. Kommer ut med nytt utstyr nå og skal regnes med en god vinnersjanse i V76-omgangen som har drøye 900 000 kroner ekstra i syverpotten.

Kim Pedersen-traveren kommer ut i et hoppeløp for de stallansatte.

– Balaine har den beste kusken i form av Magnus Teien Gundersen, og fra et perfekt annetspor tror jeg hun blir tung å stå i mot. Hun feilet bort minst annen sist. Ny skoning og amerikanervogn er på gang, varsler Olsbu.

Dagens banker:

Balaine (V76-2) feilet bort en mulig seier sist. Møter ikke avskrekkende lag og skal ha en fin sjanse.

Dagens luring:

Magic In Mind (V76-3) gikk flere sterke løp i fjor som 3-åring uten å få godt betalt. Skal passes på sitt beste.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 432 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2400 kroner

V76-1 (2600ma)

1 JEFFERSON DOTCOM

7 ALLAWAY G.T.

8 RAINBOW BONANZA

5 DOUBLE SPIN

6 Muscle Mack

————————————–

2 Nogara

3 Othello Tilly

4 J.C. Royale

Løpet:

Nesten ingen er sjanseløse i V76-innledningen, men jeg må gå inn på fem hester.

Favoritten:

Jefferson Dotcom står endelig helt perfekt til og kan ta en etterlengtet seier. 6-åringen er veldig kjapp fra start og skal ha en god sjanse til å forsvare sporet. Ligger han ikke for hardt på i front, kan han meget vel holde unna, selv over stayerdistanse.

Outsiderne:

Allaway G.T. angrep fra tredje utvendig på siste bortre under Unionskampen i V75 på Momarken sist og sto på flott til fjerde i et løp gode Farouk B.R. vant. Sistnevnte fikk dirigere i front, og det gikk fort til slutt. Allaway G.T. vant tre av fire løp før det og har formen intakt. Står langt ute på vingen, og det blir nok et løp bakfra. Spesielt med tanke på at han starter igjen allerede på Klosterskogen lørdag. Men skulle det bli litt kjøring i front og det klaffer med de rette ryggene, kan han ta mange til slutt.

Luringen:

Double Spin er litt variabel, men bra på sitt beste. Sist var han veldig tapper toer fra dødens og tapte kun for Lobster's Sam. Viser han seg fra sin beste side og det klaffer med løpsopplegget ellers, kan han kjempe helt i toppen.

Startsiden:

Jefferson Dotcom har en god sjanse til å forsvare sporet, selv om Othello Tilly, Muscle Mack og Rainbow Bonanza alle kan løse fort om det blir laddet.



V76-2 (2100ma)

2 BALAINE

————————————–

9 Enjoythespirit S.C.

1 Odd Supergirl

7 Millglow

5 Girl Power

8 Bottle Va Bene

4 Extreme Hangover

6 Black Symphonic

3 Corphava de Torvic

Løpet:

Balaine har fine forutsetninger i dette hoppeløpet i serien for de stallansatte.

Favoritten:

Balaine havnet uten rygg i annetspor i annen sving sist og var ikke slått da galoppen kom i siste sving. Denne gang blir Kim Pedersen-traveren skodd om. Dessuten kommer hun ut i amerikanervogn. Og med den beste kusken i sulkyen, tror jeg det går veien for den 4-årige Tysklands-importen. Sporet er også perfekt.

Outsiderne:

Odd Supergirl vant lett fra tet etter å ha fått dirigere underveis sist. Selskapet var imidlertid veldig billig. Uansett er hun sikret et fint løp her og skal regnes blant de tre.

Luringen:

Enjoythespirit S.C. angrep fra tredje utvendig på siste bortre sist, sto på flott helt inn og tapte kun knepent for Circe des Emois. Med det løpet i kroppen etter pause, kan hun ventes ytterligere forbedret. Nest sist tapte hun kun for gode Normandie Royal og Tassen H. i et V75-løp på Jarlsberg. Står til for et fint ryggløp, selv om hun nok er aller best i tet. Uansett skal Tvedt-traveren regnes blant de tre. Og skulle favoritten svikte med galopp igjen, står hun klar til å overta.

Startsiden:

Odd Supergirl er kjapp, men kan bli utfordret av flere på startsiden. Extreme Hangover, Girl Power, Black Symphonic og Millglow er alle kjappe om kuskene klemmer til direkte. Balaine er nok heller ingen sinke med amerikanervogn og får trolig overta tidlig om kusken kjører offensivt fra start. Men det kan også hende at han bare safer henne feilfritt avgårde, i og med at hun uansett får et greit løp i annetsporet.



V76-3 (2100ma)

9 PRIME DIRECTIVE

2 ROYAL WINNER

4 MAGIC IN MIND

————————————–

5 Unblemished Record

1 The First Lady

6 Absolutelynoexcuse

3 Satori K. Divic

11 She's A Freak

8 Mister Adisak

10 Memphis Tennessee E.P.

12 Giant Dream's

7 Pay Back H.R.

Løpet:

Jeg prøver tre hester, men det finnes seks-syv seierskandidater.

Favoritten:

Prime Directive har vært god til to strake, enkle seirer og har utviklet seg fint. Hesten til damelaget på Stall Mikkelborg, står til for et fint ryggløp. Og blir det litt kjøring i front, er det ikke umulig at hun kan ta sin tredje strake.

Outsiderne:

Royal Winner snappet annen bak en overlegen Eurora sist og kan nok ventes klart forbedret med det løpet i kroppen etter flere måneders pause. Rennesvik-traveren gikk tungt belastet da og skal lettes i balansen nå. Dessuten skal man ta ut litt av ørene på ham. På sitt beste er han god nok.

Luringen:

Magic In Mind gikk mest på det jevne første gang ut lang pause sist og kan nok også ventes mye bedre denne gangen. Hesten kommer ut med helstengt og amerikanervogn og kan være med i tetkampen. Husk at hesten avsluttet sterkt til fjerde i kvalifiseringen til Märtha-løpet og landet på 1.14,8. Gode Vainqueur R.P. vant det løpet. I finalen var han uheldig og feilet som trippelaktuell i en trang situasjon i siste sving. Misset også en trolig femteplass i en Kriteriekvalifisering Hard Times vant. Hesten er milevis bedre enn raden, men skuffet sist etter pause.

Startsiden:

De fem innerste kan alle løse fort om det kjøres til.



V76-4 (2140mv)

9 KROVAR

15 LILLETROLL

10 BOL BRAGE

8 Mailund Jerva

————————————–

1 Hof Blesen

7 Idlilly

13 Sjåvoll Sjarmi

5 Dag Silja

4 Smiths Iver

2 Lister

3 Kaptein

11 T.B.'s Minar

12 Grimsjon

14 Torivinna

6 Perfekt

Løpet:

Fire hester peker seg litt ut i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Krovar har gått til topps i alle sine tre siste feilfrie løp i år. Bør komme seg feilfritt avgårde fra springsporet, men han er normalt ingen startrakett. 6-åringen tåler imidlertid å gjøre en del selv og kan vinne bare han holder seg unna galoppen. Sist fikk han kamp av en meget god Lilletroll, men kontret til seier.

Outsiderne:

Bol Brage har ikke startet på et snaut halvår og trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp. Men han er bra på sitt beste. Tapte kun for Tand Kraft i den svenske Derby-kvalifiseringen i fjor, dog klart. I finalen travet han det han kunne, også der fra lederrygg, og gikk sterke 1.25,7, men fikk ikke premie. På sitt beste kjemper han i toppen. En outsider.

Luringen:

Lilletroll fortjener virkelig en seier. Nest feilet han to ganger og kunne vært seiersfarlig uten den siste. Sist feilet han fra start, men kom sterkt tilbake. Var med i striden, men ble kontret ut av dødenstravende Krovar. Står sjanseartet til i annen rekke på tillegg, men skulle det klaffe, er det ikke umulig.

Startsiden:

Lister kan muligens ta føringen i første omgang.



V76-5 (2100ma)

6 EMIL MOLLYN

2 WELLEK

4 VETLE PETTER

3 Eidshaugdjerven

————————————–

1 Myhreng Brage

10 Tangen Braute

5 Rakkerfanten

8 Faks Mollyn

9 M.H. Fantomet

Løpet:

En kvartett gjør normalt opp om seieren her også.

Favoritten:

Emil Mollyn har vært god til seier i tre av sine fire siste starter. Sist vant han lett foran Vetle Petter etter et fint løp. Ble femte i et stayerløp B.B. Terje T. vant foran Troll Solen nest sist. På sitt beste kan han bli tung å stå i mot.

Outsiderne:

Vetle Petter går gode løp hver gang. Har ikke vært dårligere enn annen på sine fire starter i år og vant halvparten av sine 20 i fjor. Røren-traveren er sterk, går til mål og skal ikke avskrives.

Luringen:

Wellek gikk en solid langspurt fra køen sist, via fjerdespor på siste bortre og tapte kun for Solbakken Jerv og Vetle Petter. Var foran Emil Mollyn nest sist, selv om han firte fra tet da. Løvdal-traveren vinner snart løp.

Startsiden:

Myhreng Brage og Rakkerfanten er kjappest, men begge er interessert i rygg.



V76-6 (2100ma)

4 AVERY

10 N.Y. COEUR DE SOLEIL

3 Kicking Classic

1 Skyfall

————————————–

9 Millroyce

5 C.C. Queen

8 Thai Bakery

6 Dream On Plush

7 Starfish And Coffee

2 Licensee

11 Seven Cru

Løpet:

En duo peker seg litt ut i dette Summer Meeting-løpet.

Favoritten:

Avery var strålende etter pause sist. Feilet mot første sving, men kom strålende tilbake til tredje i et løp Lobster's Sam vant. Er kjapp ut og kan fort lede fra start til mål.

Outsiderne:

Kicking Classic avlsuttet bra fra tredje innvendig til tredje i V75-løpet Farouk B.R. vant sist. Er flink fra start og kan få et fint løp. Aktuell blant de tre.

Luringen:

N.Y. Coeur de Soleil står ikke noe tilbake for Avery, tvert i mot. Men han trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp. Den sterke Gundersen-traveren skal uansett regnes.

Startsiden:

Avery kan muligens ta en lengde på både Skyfall og Kicking Classic.



V76-7 (2140mv)

7 MINE

5 THALE

1 SILKESPIKA

8 ENGAS ODELSJENTE

10 Løkki Flaksa

————————————–

15 Vesle Maia

9 Stuve Yr

6 Teknologika

12 Torpa Oda

3 Lygna Lotta

4 Finnskog Mira

11 Skeie Blesa

2 Eldmia

Løpet:

Jeg prøver fem hester i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Mine avsluttet bra til fjerde etter å ha fått luken i siste sving sist. Avsluttet flott til annen bak Smedtulla nest sist. Har vunnet seks av elleve løp og skal regnes igjen.

Outsiderne:

Silkespika har feilet en del i det siste. Tapte kun for Løkki Flaksa tredje sist, men står 20 m bedre til kontra henne nå.

Luringen:

Thale har sviktet med galopp i sine to siste starter, men formen er nok fortsatt intakt. Hun var veldig god i løpene før.

Startsiden:

Thale eller kanskje Mine til tet.

