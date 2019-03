SUKSESS: Norge tok seks av seks VM-gull for herrer. Her er landslagstrener Eirik Myhr Nossum (t.h.) sammen med VM-vinner på femmila Hans Christer Holunds og verdensmester på 15 kilometer Martin Johnsrud Sundby som har med seg sønnen Markus. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Gulltrener Nossum trodde han skulle tilbringe resten av livet i rullestol

SEEFELD (VG) For seks år siden var Eirik Myhr Nossum (33) så dårlig at han ikke kunne gå. Han måtte krabbe. Han var invalid.

Publisert: 03.03.19 20:29







Søndag kunne Eirik Myhr Nossum juble igjen.

Denne gangen for Hans Christer Holund.

I sin første sesongen som hovedtrener for allroundlaget tok Norge seks av seks mulige herregull i langrenn. To av dem på sprintøvelser.

– Jeg føler vi kan si at det ble vellykket det her, sier Nossum til VG og smiler godt.

les også Holund gikk med krampe i åtte kilometer: – Jeg var livredd

Nå har han løpt rundt under solen i Seefeld. Sekundert. Klemt løperne. Hoppet i spenning og jublet.

For seks år siden var livet veldig annerledes. Nossum har leddgikt.

– Jeg kunne ikke hatt denne jobben om jeg hadde vært dårlig som jeg var da. Jeg var invalid, sier Nossum til VG.

Nossum nyter VM-gullet til Hans Christer Holund på avslutningsdagen i VM:

Altmuligmann for Northug

Han var så dårlig at han så for seg et liv i rullestol. Men da han var helt på bunnen fikk han medisiner som funket.

På dette tidspunktet var han servicemann for privatsatsingen til Petter Northug. De to er barndomskamerater fra Trøndelag.

les også Svenskenes nye superstjerne: – Hun blir ikke større enn Northug

Nossum klarte akkurat å fullføre 2012/2013-sesongen før han ble skikkelig dårlig. I påsken for seks år siden smalt det.

– Jeg fikk ekstremt god hjelp av diakonhjemmet. De fikk meg ut av sengen og opp på beina igjen. Ellers hadde jeg nok bodd i en tilrettelagt leilighet og sittet i rullestol dessverre, sånn som det så ut da, sier Nossum til VG og fortsetter:

– Jeg kunne ikke gå. Jeg kunne ikke bevege hode eller ryggen. Det var krabbing. Det var det jeg kunne.

– Hva tenkte du om livet ditt da?

– Det er ikke før man er frisk at man skjønner det. Jeg mistet perspektivet på det før jeg ble frisk, da skjønte jeg hvor dårlig jeg hadde vært, svarer Nossum.

Frisk på ti timer

Han har diagnosen psoriasisartritt. Det består ifølge revmatiker.no av hudsykdommen psoriasis og leddbetennelse. De fleste har psoriasis før de får leddsykdom. Noen får hudlidelsen og leddbetennelsen samtidig, mens andre får leddbetennelse før det blir påvist hudlidelse.

Sykdommen varierer i alvorlighetsgrad, men den kan den gi kroniske plager og ødeleggelse av ledd.

les også Sundby hyller familien etter sitt første individuelle mesterskapsgull

Da han var fryktelig dårlig fikk han prøve en ny medisin.

– Fra jeg fikk den første sprøyta, så tok det ti timer så var jeg frisk, sier Nossum.

Rørt landslagstrener etter Sundby-gull:

Nå har han kontroll på helsen. Og det er åpenbart at han har kontroll på allroundlaget også.

– Jeg er empatisk

Guttene på laget hyller gulltreneren og stemningen i laget. Selv syns han det er litt vanskelig å prate pent om seg selv.

– Jeg er empatisk. Jeg bryr meg virkelig om folk, det er ikke sånn jeg bare sier, jeg bryr meg virkelig. Jeg er glad i å prate. Også har jeg en viss kunnskap om det her, sier Nossum til VG.

Nossum brøt sammen i gråt da Røthe ble verdensmester:

– Hva er ditt stempel på dette laget etter at du overtok som hovedtrener?

– Vi har trent historisk mye som lag. Rolig og mer. Mindre hardt, svarer Nossum.

Han tok over etter Tor-Arne Hetland som landslagstrener, da Hetland måtte gå etter stor misnøye i laget.

Markus heiet veldig på pappa Martin Johnsrud Sundby. Han endte på 4. plass på femmila:

Nossum bor i Holmenkollen i Oslo. Har er gift med Melina Meyer Magulas, som deltok for Hellas i Seefeld. Han er ung. Et år yngre enn eldstemann på laget, Martin Johnsrud Sundby (34).

– Jeg tenker ikke så mye på min egen alder. Jeg føler meg av og til ganske gammel når jeg forsøker å henge på guttene på ski. Jeg har nødvendigvis ikke så mye erfaring, men jeg er i et trenerkollegie, sier Nossum.

Hylles av løpere

Sjur Røthe tok bronse på femmila. Han ble verdensmester på 30 kilometer fellesstart med skibytte.

les også Samboeren gråt for VM-gull: – Vi så mørkt på det

– Eirik er en topp mann. Han har vært utrolig flink til å kombinere det å være kompis og trener. Er det noe som gnager på noen av oss, så tar vi det opp, fyrer løs og blir ferdig med det, sier Røthe til VG og legger til:

– Måten Eirik samler oss på det er veldig bra. Det er ingen tilfeldigheter. Alt er på stell. Han er flink til å lytte. Og han lar oss jobbe i fred om vi trenger det. Han er god til å lese oss.

Sjur Røthe hørte på mamma foran bronseløpet:

Drømmer om å lykkes i høyde-OL

Søndag kveld er det muligheter for en liten fest for støtteapparat og løpere i VM-byen.

Nossum gleder seg til noen rolige dager. Men allerede kommende helg er det verdenscup og femmil i Holmenkollen.

– Jeg har beina relativt godt plantet på jorden. Så det skal mye til for at jeg tar av. Eller vi får se i kveld, sier Nossum og ler.

– Dere vant alt. Hva drømmer du om nå?

– Akkurat nå sliter jeg med å drømme så mye. Men jeg har litt lyst til å lykkes i neste OL i høyden (Beijing 2022). Det blir litt nytt. Det er litt upløyd mark, svarer Nossum.