White nektet å svare på trakasserings-spørsmål etter OL-gullet

Publisert: 14.02.18 16:49 Oppdatert: 14.02.18 17:02

Snowboard-legenden Shaun White (31) avviste spørsmål om seksuell trakassering etter at han ble olympisk mester i halfpipe.

Natt til onsdag norsk tid sikret White sitt tredje OL-gull og imponerte snowboard-folket nok en gang. Men ikke alle.

Amerikaneren har blitt anklaget for seksuell trakassering av Lena Zawaideh. De to spilte sammen i bandet Bad Things tidligere. Zawaideh spilte trommer, mens snowboardstjernen var gitarist.

I august 2016 anmeldte Zawaideh han for seksuell trakassering. White skal ha sendt tekstmeldinger og bilder av seksuell karakter, tvunget Zawaideh til å klippe håret sitt og gå med «sexy» klær og undertøy, ifølge USA Today – en av Amerikas største aviser.

– Sladder

Han fikk spørsmål på pressekonferansen etter OL-gullet om anklagene og om hvordan det ville påvirke han fra ABC News’ Matt Gutman. Det avfeide han glatt.

– For å være ærlig ... Jeg er her for å snakke om det som skjer i OL. Ikke sladder, sa White.

– Jeg er den jeg er, og jeg er stolt av hvem jeg er. Mine venner elsker meg og prissetter meg, og jeg tenker at det snakker for seg selv, svarte White.

Da journalisten prøvde å følge opp med flere spørsmål brøt pressesjef Nick Alexakos inn.

– Skandale

Ifølge amerikanske medier skal White ha innrømmet å ha sendt seksuelle bilder til bandkollegaen, men at 31-åringen stoppet den rettslige prosessen takket være at han gjorde opp økonomisk.

Expressen s kommentator Nicolinn Nilsson reagerer etter pressekonferansen.

– Gullet til tross. Nå drar White hjem som Sør-Korea som en av lekenes største tapere, skriver Nilsson.

White er fortsatt en del av bandet, men det er ikke Zawaideh lengre.

