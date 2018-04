FERDIG SOM SANDEFJORD-TRENER: Magnus Powell. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Magnus Powell ferdig i Sandefjord: - Kjemien ikke helt på topp

Publisert: 25.04.18 20:20 Oppdatert: 25.04.18 21:35

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-25T18:20:47Z

Magnus Powell er ferdig som trener i Sandefjord. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

– Kjemien har ikke vært helt på topp. I alle fall slik jeg oppfatter det, svarer styreleder Gunnar Bjønness i Sandefjord fotball A/S på spørsmål om forholdet mellom Sandefjords spillergruppe og Magnus Powell.

Bjønness mener at den ikke har vært «dårlig», men at den har latt seg prege av laget ikke har klart å kapre «nødvendige poeng» i innledningen av sesongen. Styrelederen sier at det var best å avslutte før det gikk for lang tid. «Vurderingen var» at det er bedre å avslutte samarbeidet med Magnus Powell nå, i stedet for «å vente til høsten».

Etter det VG erfarer hadde Sandefjord-spillerne flere møter forrige uke, grunnet misnøye mot Powells lederstil.

Svensken har bare vært hovedtrener i Sandefjord siden 16. januar i år.

– Personlig har jeg hatt god kjemi med Magnus (Powell). Han er sikkert lei seg, og jeg er lei meg. Men slik er det. Det ble ikke slik vi så det for oss, sier styreleder Gunnar Bjønness.

Han sier at Sandefjord ønsker å ha en ny trener på plass raskt; at den ikke ønsker at det skal trekke i langdrag. Bjønness vil ikke gi VG «noen navn her og nå».

– Det har vært en prosess. Dessverre er konsekvensen dette utfallet, sier Lars Grorud til VG.

Han er talsperson for Sandefjords spillergruppe i sakens anledning. Lars Grorud ønsker imidlertid ikke å si særlig mer om årsaken til at Magnus Powell nå ikke lenger er trener i klubben.

– Hva har Powell ikke gjort, som han burde ha gjort?

– Det er noe jeg ikke ønsker å gå inn på, svarer Lars Grorud.

På spørsmål om det var enstemmighet i spillergruppen om at Powell måtte gå, svarer han at han ikke vil kommentere det. Han «vet» heller ikke hvor lenge diskusjonen om Powells være eller ikke være har pågått mellom klubbens ledelse og spillergruppen.

Powell har tidligere trent Levanger og Egersund, og spilt fotball i blant annet Lyn og Lillestrøm.

Se alle kampene i Eliteserien direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid).

Etter seks runder ligger Sandefjord på en 12.-plass i Eliteserien. De har én seier, to uavgjort og tre tap, og står med fem poeng. Sist søndag tapte de 4–1 for Tromsø.

Lokalavisen Sandefjord Blad skriver at spillerne allerede før seriestart skal ha gitt uttrykk for at Powell hadde vært for utydelig, noe svensken også skal ha tatt selvkritikk for ved flere anledninger.