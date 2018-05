HEIER PÅ DE EGENORGANISERTE: Ventre snakket allerede i 2016 om å bruke 50 millioner kroner i året på egenorganisert idrett. Nå er man tett på å oppfylle dette. Her er Trine Skei Grande på et skateboardanlegg i Oslo. Foto: Jørgen Braastad

Øker millionstøtten til egenorganisert idrett

Publisert: 04.05.18 12:28

BERGEN (VG) Regjeringen bruker stadig flere millioner på idretten utenfor den tradisjonelle NIF-paraplyen.

I dag bevilget kulturminister Trine Skei Grande (v) 47 millioner tippe-kroner til egenorganisert idrett i 2018.

Det er en økning på syv millioner kroner fra i fjor da forgjengeren hennes etablerte en helt ny ordning for å få fart på bygging av såkalte nyskapende idrettsanlegg.

Linda Hofstad Helleland opererte med 100 millioner kroner fordelt på tre år. Nå skrus altså kranen opp ytterligere.

– Det har vært viktig for Venstre, og for regjeringen, å legge til rette for at det skapes flere arenaer der barn og unge kan drive fysisk aktivitet. Ikke alle føler at de passer inn i den vanlige, organiserte idretten. Vi synes det skal legges til rette for ulike arenaer, som ikke alltid er standardiserte, sier Skei Grande til VG.

I fjor søkte 16 kommuner om midler fra den nye potten. Av dem fikk 9 kommuner tilslag. Tilskuddene varierte fra 2,6 til 4 millioner kroner.

I Nedre Eiken skal det eksempelvis bygges skate- og sykkelpark, samt klatreområde, treningsapparter for eldre og et felt for petanque.

I Trondheim planlegges det sykkelløype, ballbane skatepark og frisbeegolf.

– Hvorfor søkte bare 16 kommuner på slike midler i fjor?

– Dette er nybrottsarbeid. Det er ikke så mange kommuner som har tatt tak i dette, siden de ikke har trodd at man kunne få støtte til denne typen arenaer. Derfor etablerte vi et ressurssenter for egenorganisert idrett. Vi trenger misjonærer som gjør at kommunene forstår at dette er miljøer man må heie på, sier Trine Skei Grande.

De friske pengene til egenorganisert idrett kommer fra overskuddet til Norsk Tipping, som bikket rekordhøye 5,25 milliarder kroner i fjor. Det gjør at Skei Grande i dag fordelte over 2,8 milliarder spillekroner til idrettsformål.

– Hvordan tror du enkelte i den organiserte idretten oppfatter det at det går stadig mer spillemidler til egenorganisert idrett?

– Jeg tror ikke de de føler at vi tar pengene deres, siden vi også løfter de mer tradisjonelle idrettsarenaene. Dette er bare en liten del av idretten, som også skal ha en del av veksten i overskuddet til Norsk Tipping, sier kulturministeren.