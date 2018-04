SURT TAP: Casper Ruud (t.v.) hadde både Maxime Janvier og dommeren som motstander i tirsdagens kamp. Her fra trening sammen med pappa Christian Ruud tidligere i april. Foto: Frode Hansen

Ruud venter på protest-svar: – Vi prøvde å få omkamp

Publisert: 18.04.18 23:24

2018-04-18

Casper Ruud (19) har ikke fått noe svar fra ATP-ledelsen etter at han leverte inn protest som følge av dommertabben i tirsdagens oppgjør mot Maxime Janvier (21).

– Vi har jo sendt inn klage, men hva som kommer ut av den er umulig å si. ATP har kun svart at de har fått vår klage, og skal se nærmere på episoden. De har ikke kommet tilbake med noe etter det, forteller trener og pappa Christian Ruud til VG.

– Vi prøvde å få omkamp, men kom ingen vei med det dessverre, sier Ruud senior.

Det var i det tredje gamet av kvalifiseringskampen i ATP Challenger-turneringen i Tunisia at dommeren rett og slett rotet med stillingen, og Janvier fikk et game til tross for at han bare ledet 40–30.

En meget frustrert Casper Ruud nådde ikke frem med sine diskusjoner med dommeren, og dommerobservatøren valgte til slutt å støtte dommerens poengsetting - selv om TV-bildene fra kampen viser at det var helt feil:

Til slutt vant Janvier første sett 6–4, og fulgte opp med samme sifre i andre sett. Dermed måtte Ruud tåle et nytt surt nederlag mot franskmannen som han også røk ut for på kontroversielt vis i French Open i fjor .

French Open-drømmen bras: - Jeg føler meg snytt

Trolig var Janvier klar over at dommeren hadde tatt feil i tirsdagens kamp, men han virket ikke spesielt interessert i å oppklare misforståelsen.

– Det var usportslig av Janvier, men Casper har lagt dette bak seg og vi trener til neste turnering som er i Italia neste uke, sier Christian Ruud.

PS ! Janvier, som er ranket som 285 i verden, har sin neste kamp mot italienske Thomas Fabbiano, ranket som 103. Ruud er for øyeblikket ranket som nummer 201.

