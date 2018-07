NM-MEDALJØR: Ronny Fredrik Ansnes jubler etter NM-sølvet han tok i 2012. Mandag ble han funnet død ikke langt fra familiens hytte i Resdalen i Meldal. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Langrennsmiljøet i sorg etter dødsfall: – Det var et sjokk

Publisert: 19.07.18 16:16

Mandag ble Ronny Fredrik Ansnes (29) funnet død. Langrennsmiljøet minnes ham som en sprudlende venn som alltid sørget for godt humør rundt seg.

Onsdag kom nyheten om at den tidligere langrennsløperen Ronny Fredrik Ansnes er død , 29 år gammel.

Han ble mandag funnet livløs i elven Resa i Meldal, ikke langt fra familiens hytte.

Klæbu-mannen ble sett på som en svært lovende løper da han virkelig yppet seg mot de beste på starten av 2010-tallet. I 2010 var han med på å gå Klæbu til stafettbronse i NM.

I 2012 fikk han stå alene på et trinn på seierspallen da han tok Ansnes sølv på 15 kilometer fri teknikk i NM , bak Martin Johnsrud Sundby, men foran Thomas Alsgaard.

Trønderen fikk også smake på verdenscupnivået. Vinteren 2011 gikk han verdenscuprenn i Drammen, og sesongen etter fikk han to stafetter og femmilen i Holmenkollen.

Samtidig var han fra 2010 til 2013 en del av laget Team Trøndelag, sammen med blant andre Niklas Dyrhaug, Emil Iversen og Kathrine Harsem.

Brå: – Positiv gutt

Lagets trener i denne perioden, Arnstein Finstad, fikk sjokk da han fikk høre at Ansnes var død. Han forteller om en litt utradisjonell langrennsløper, med bakgrunn fra bryting.

– Det var et sjokk. Ronny var en sprudlende type, full av energi. Han var en kraftfull utøver og en fin type å ha på laget. Det var alltid latter og godt humør rundt Ronny, forteller Finstad til VG.

Den gamle skihelten Oddvar Brå bidro også i lagets støtteapparat, gjennom sin stilling hos Olympiatoppen. Brå minnes Ansnes som en positiv gutt med en utrolig kapasitet.

– Jeg har bare gode minner fra ham. Det er bare tragisk, sier Brå til VG.

Ansnes sa nei til en plass på rekruttlandslaget for å trene for fullt med Team Trøndelag, men i 2013 brøt han med laget for å satse på egen hånd. I 2014 var det over, da den unge løperen ikke lenger fant motivasjon til å fortsette med langrenn.

– Han hadde utrolig stor kapasitet, og det viste han i enkeltløp med strålende resultater, sier Brå om den tidligere løperen som ble nummer 13 i verdenscupdebuten i Drammen.

Samdal: – Raus med omgivelsene

I 2013 troppet den unge langrennsløperen fra Klæbu opp på kontoret til Marit Bjørgens gamle trener, Svein Tore Samdal, og spurte om de kunne diskutere trening. Slik ble den tidligere landslagstreneren en av Ansnes viktigste støttespillere det året han satset uten noe lag rundt seg. Samdal husker en reflektert og gjennomseriøs ung mann, som tenkte nøye gjennom alle valg som kunne gjøre ham bedre.

– Det er bare ordentlig tragisk. Han var en veldig flott, god og reflektert gutt. Han var raus med omgivelsene, og han turte å gå sine egen veier, sier Samdal.

Den tidligere landslagstreneren kjenner familien Alnes godt, og forteller at han føler med dem i den tunge tiden.

– Det er dem det er aller mest tragisk for, sier han.