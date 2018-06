SINNE: Her raser Sverige-sjef Janne Andersson mot tyskerne. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Her freser Sverige-treneren mot tyskerne etter usportslig feiring

Publisert: 23.06.18 22:20 Oppdatert: 23.06.18 23:17

SPORT 2018-06-23T20:20:00Z

SOTSJI/OSLO (VG) (Tyskland - Sverige 2–1) Det brøt nesten ut slagsmål etter Toni Kroos’ matchvinner-scoring, da to personer fra det tyske støtteapparatet feiret provoserende foran den svenske benken.

I en dramatisk kamp skrudde Toni Kroos ballen opp i krysset, og sikret Tyskland seieren 2–1, i en kamp hvor de tyske verdensmesterne kom under og var på vei ut av VM.

Da Kroos avgjorde kampen, løp to personer fra det tyske støtteapparatet inn og feiret foran den svenske benken. Sverige -trener Janne Andersson tente på alle plugger. Flere personer måtte gå i mellom for å hindre at den hissige svenske treneren skulle barke sammen med tyskerne.

– Man håner ikke motstanderen etter en scoring. Det gjorde tyskerne. Det reagerte jeg og andre svenske ledere sterkt på, sier Andersson til VG.

I TV2s studio satt den svenske trenerprofilen Sven Göran Eriksson.

– Han er vanligvis helt rolig, men her er han sint. Når du taper i det femte overtidsminuttet, så skal det ikke så mye til for å tenne, sier Eriksson.

– Man springer ikke inn til motstanderen og feirer, det er mangel på respekt, sa Sveriges Emil Forsberg, som til vanlig spiller i tyske RB Leipzig.

Löw ikke involvert

Han understreker til VG at den tyske landslagssjefen, Joachim Löw, ikke var involvert.

– Han har jeg takket for kampen, det var ikke hans skyld at andre på den tyske benken ikke greier å vise respekt. Jeg gratulerte Löw med seieren, slik man skal gjøre.

– Hva snakker vi om? Det så jeg ikke. Jeg var opptatt med andre ting. Assistenttreneren kastet seg rundt meg. Jeg så ikke hva som skjedde med svenskene, sier Löw på spørsmål om bråket under pressekonferansen.

Tyskerne har unnskyldt seg

På vei ut av garderoben når ting har roet seg forteller Sveriges John Guidetti at de to nasjonene har snakket sammen.

– Tyskerne har kommet og bedt om unnskyldning. Det er bra, sier den svenske spissen til VG.

Nå må Sverige vinne i siste runde mot Mexico for å avansere. Om Sverige slår Mexico ender alle lagene på seks poeng, og siden alle da vil ha slått alle, så blir målforskjell avgjørende. Om den er lik er det fair play som gjelder, altså antall gule og røde kort.

Om Tyskland vinner, og alle lag ender på seks poeng, vil 1–0 være nok for Sverige, da går Tyskland og Sverige videre på grunn av flere mål enn Mexico i den interne målforskjellen mellom de tre topplagene i gruppa.